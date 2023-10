Dopo un’attesa più lunga del solito, Android 14 è stato lanciato ufficialmente il 4 ottobre 2023 in versione stabile, come sempre a partire dai Google Pixel compatibili. Questi ultimi costituiscono però solo una piccola parte dell’intero panorama di dispositivi del robottino che riceveranno il sistema operativo tramite aggiornamento: lo scorso anno ci è voluto poco per vederlo su tanti modelli al di fuori di quelli di Big G, quindi ci aspettiamo qualcosa di simile (se non persino di meglio) con questa release.

La distribuzione raggiungerà tantissimi dispositivi in queste settimane e mesi tra Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, OPPO, OnePlus, HONOR, Realme, ASUS, Motorola, Sony, Vivo, Nothing e Nokia: andiamo a scoprire insieme quali smartphone e tablet hanno ricevuto o si aggiorneranno ad Android 14, anche con qualche indicazione sulla possibile data (o periodo) di rilascio.

Quali smartphone e tablet hanno ricevuto o riceveranno Android 14: la lista dei modelli

Anche questa volta la versione di Android è passata da Developer Preview (a febbraio), per poi arrivare alle versioni beta e soltanto dopo qualche mese alla release stabile. Con Android 14 il procedimento è stato un po’ più lungo rispetto ad Android 13, che venne proposto il 15 agosto 2022. La versione del robottino di quest’anno ha debuttato sui Google Pixel compatibili solo il 4 ottobre 2023 insieme a Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma in quella data già diversi produttori erano in piena fase beta.

Proprio per questo ci aspettiamo un rilascio non troppo in là per i vari modelli di terze parti. Nella lista qui in basso abbiamo inserito gli smartphone e i tablet che sono già stati aggiornati ad Android 14 e che saranno aggiornati in queste settimane e in questi mesi. Vi invitiamo a prendere le indicazioni con la dovuta cautela: in alcuni casi ci siamo affidati a comunicazioni ufficiali da parte dei produttori, in altri ci siamo basati sui precedenti degli scorsi anni o su generiche promesse. La lista potrebbe non essere esaustiva: alcuni modelli potrebbero essere comunque aggiornati. L’elenco comprende alcune indicazioni più o meno precise sulle presunte tempistiche di rilascio, ma vi consigliamo di prendere l’informazione con le pinze, dato che potrebbero spuntare variazioni in qualsiasi momento (anche tra Paesi, ovviamente).

Senza ulteriori indugi, procediamo e andiamo a scoprire quali dispositivi hanno ricevuto o saranno aggiornati ad Android 14, marchio per marchio.

Android 14 su Google Pixel

Android 14 ha debuttato proprio sui Google Pixel, esattamente come le altre versioni recenti. Di conseguenza, tutti i seguenti modelli sono già stati aggiornati a partire dal 4 ottobre 2023. Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono arrivati sul mercato con Android 14 preinstallato e con una promessa davvero intrigante: la casa di Mountain View ha garantito la bellezza di sette anni di update. Ipoteticamente i due smartphone potrebbero arrivare fino ad Android 21.

Android 14 su Samsung Galaxy con One UI 6

Lo scorso anno Samsung è stata una delle più rapide e attive con gli aggiornamenti ad Android 13, e ci aspettiamo qualcosa di simile anche per Android 14 e la One UI 6.0. Stavolta Google ha ritardato un po’ di più con il rilascio della versione stabile (inizio ottobre al posto di metà agosto), ma Samsung è partita prima di tale periodo con le versioni beta (purtroppo niente da fare per il nostro Paese, di nuovo).

La lista di smartphone e tablet Samsung che saranno aggiornati ad Android 14 e One UI 6 è lunghissima, una delle più lunghe del mondo del robottino. Questo non solo perché il produttore ha sul mercato tanti modelli, ma anche perché per molti di essi ha promesso almeno quattro aggiornamenti di Android (perlopiù sulla fascia media e alta). La casa sud-coreana non si è ancora espressa sulle tempistiche precise, ma possiamo fare qualche previsione generica.

Ecco dunque la (lunga) lista di dispositivi Samsung Galaxy che riceveranno Android 14:

Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy Z

Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy M, F e Xcover

Samsung Galaxy M54 5G – entro il 2023

Samsung Galaxy M53 5G – entro il 2023

Samsung Galaxy M33 5G – entro il 2023

Samsung Galaxy M23 – entro il 2023

Samsung Galaxy F54 – entro il 2023

Samsung Galaxy F23 – entro il 2023 (attualmente in beta)

Samsung Galaxy F14 5G

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

Samsung Galaxy Tab

Android 14 su Xiaomi, Redmi e POCO con MIUI 14, MIUI 15 o HyperOS

Xiaomi ha in programma di aggiornare tantissimi smartphone, anche delle gamme Redmi e POCO, grazie a MIUI 14 e MIUI 15. Considerando i precedenti, non è da escludere che alcuni modelli possano aggiornarsi alla nuova versione della MIUI, ma senza fare il salto ad Android 14. In certi casi quest’ultimo viene distribuito con MIUI 14, ma più avanti dovrebbe arrivare con la versione successiva.

Come avete visto, Xiaomi ha deciso di mettere da parte MIUI per passare a HyperOS a partire dalla serie Xiaomi 14 e dal 2024, non solo in Cina. Visto che non conosciamo ancora nel dettaglio i piani del produttore cinese, per il momento citiamo ancora la MIUI 15, anche se quest’ultima potrebbe non arrivare mai ed essere sostituita proprio dalla prima versione di HyperOS.

Vista anche questa questione, andare a individuare una lista precisa dei modelli è piuttosto difficile, ma ci proviamo comunque. Complicato fare previsioni sulle tempistiche, ma diversi modelli dovrebbero essere aggiornati entro la fine del 2023, soprattutto quelli più recenti. Ecco la lista dei modelli che dovrebbero ricevere Android 14, basata sulla politica di aggiornamenti portata avanti dal produttore.

Xiaomi

Redmi

POCO

Android 14 su OnePlus con OxygenOS 14

OnePlus non ha comunicato ufficialmente la lista di smartphone e tablet che riceveranno Android 14 con OxygenOS 14, ma ha diffuso alcune indicazioni sul programma beta. Diversi modelli hanno già ricevuto la Open Beta nel momento in cui stiamo scrivendo. Basandoci su quanto sappiamo, possiamo dire che almeno i seguenti modelli avranno Android 14 con la nuova OxygenOS:

Android 14 su OPPO con ColorOS 14

OPPO non ha comunicato ufficialmente una lista di modelli che saranno aggiornati ad Android 14 con ColorOS 14. In ogni caso, grazie alle indicazioni fornite sui programmi beta e alle informazioni trapelate, possiamo comunque redigere un bell’elenco. Come al solito vi invitiamo a prendere i modelli con la dovuta cautela, in quanto non abbiamo certezze (soprattutto sugli smartphone con qualche anno sulle spalle).

Ecco dunque la lista di smartphone e tablet OPPO che dovrebbero ricevere Android 14 con la nuova ColorOS.

Android 14 su HONOR con MagicOS 8

HONOR ha annunciato MagicOS 8 già la scorsa primavera, dichiarando che utilizzerà Android 14 e che garantirà una migliore esperienza a livello generale. Non è da escludere che possano esserci differenziazioni nelle versioni, con MagicOS 8 basato ancora su Android 13. In base a quanto sappiamo, questa dovrebbe essere la lista di smartphone e tablet HONOR che riceveranno Android 14 tramite aggiornamento software.

Android 14 su ASUS con ZenUI

ASUS non ha per il momento fornito dettagli sui suoi piani per l’aggiornamento con la nuova ZenUI, sia per quanto riguarda la gamma Zenfone sia per la divisione ROG. Basandoci sui precedenti e sulle date di uscita degli smartphone (ASUS promette al momento due major release), ecco la nostra lista degli smartphone ASUS che riceveranno Android 14. A livello di tempistiche ci risulta attualmente difficile fare previsioni, ma visto che ASUS Zenfone 10 ha iniziato il programma beta verso metà ottobre, ci aspettiamo un update entro la fine dell’anno.

Android 14 su Motorola con My UX

Lo scorso anno Motorola ha pubblicato un elenco preliminare di smartphone, che successivamente è stato ampliato con altri modelli. Quest’anno potrebbe fare qualcosa di simile con Android 14, ma per il momento non abbiamo indicazioni ufficiali per l’arrivo della nuova versione della My UX. Con ogni probabilità il rilascio stabile avverrà difficilmente entro il 2023, e ci aspettiamo dunque un rollout a inizio 2024 per i principali modelli. Considerando almeno due major release, questi saranno secondo noi gli smartphone Motorola che riceveranno Android 14 con la nuova My UX:

Android 14 su Realme con Realme UI 5.0

Realme ha annunciato l’avvio del programma beta di Realme UI 5.0 e Android 14 per i primi smartphone, ossia Realme GT2 Pro e Realme GT Neo 5. I test sono partiti a settembre e proseguiranno per qualche settimana. Nel mese di ottobre la casa cinese ha diffuso la sua tabella di marcia relativa al mercato indiano, condividendo l’elenco dei dispositivi idonei a ricevere l’aggiornamento e le tempistiche delle varie fasi beta. Tutto dipenderà poi da quanto ci vorrà per vedere le nuove release arrivare sul mercato globale.

Ecco quali smartphone e tablet Realme riceveranno Android 14 con Realme UI 5.0. L’elenco potrebbe non essere esaustivo, quindi se non trovate il vostro dispositivo non disperate.

Android 14 su Nokia

Nokia non ha per ora fatto annunci riguardanti gli aggiornamenti ad Android 14. Grazie a dichiarazioni al lancio di alcuni prodotti, alle date di uscita degli stessi e alle politiche adottate solitamente possiamo comunque fare una previsione di quali saranno gli smartphone e i tablet Nokia a ricevere Android 14. Ecco la nostra lista, che vi invitiamo a prendere con la dovuta cautela:

Nokia XR21

Nokia XR20

Nokia X30

Nokia X20

Nokia X10

Nokia G60 5G

Nokia G42

Nokia G22

Nokia G11 Plus

Android 14 su Sony Xperia

Per ora Sony non ha diffuso una lista ufficiale dei modelli che riceveranno Android 14. Visto che sul mercato non ci sono tanti modelli e che solitamente la casa nipponica non va oltre le due major release del robottino, possiamo ipotizzare che saranno i seguenti smartphone ad aggiornarsi ad Android 14. Non abbiamo anticipazioni sui tempi di rilascio, ma è possibile che si vada verso la fine dell’anno.

Android 14 su Vivo con Funtouch OS 14

Vivo ha rilasciato i dettagli riguardanti le tempistiche per il lancio dei vari programmi beta di Funtouch OS 14 con Android 14. Basandoci proprio su questi ultimi possiamo dunque fornirvi una lista degli smartphone Vivo che si aggiorneranno (con l’aggiunta di qualche modello non citato, ma troppo recente per non riceverlo). Non sappiamo quanto proseguiranno le varie beta, ma presumiamo che i primi update stabili possano iniziare ad arrivare verso la fine dell’anno.

Vivo X90 Pro – in beta da metà ottobre 2023

Vivo X90 – in beta da metà ottobre 2023

Vivo X80 Pro – in beta da metà novembre 2023

Vivo X80 – in beta da metà dicembre 2023

Vivo X80 Lite 5G

Vivo X29 Pro – in beta da metà dicembre 2023

Vivo V29 – in beta da metà dicembre 2023

Vivo V27 Pro – in beta da metà dicembre 2023

Vivo V27 – in beta da metà dicembre 2023

Vivo X70 Pro+ – in beta da metà gennaio 2024

Vivo X70 Pro – in beta da metà gennaio 2024

Vivo V29e – in beta da metà gennaio 2024

Vivo V25 Pro – in beta da metà gennaio 2024

Vivo V25 – in beta da metà gennaio 2024

Vivo T2 Pro 5G – in beta da metà gennaio 2024

Vivo Y100 – in beta da metà gennaio 2024

Vivo T2 5G – in beta da metà febbraio 2024

Vivo T2x 5G – in beta da metà febbraio 2024

Vivo T1 Pro 5G – in beta da metà febbraio 2024

Vivo T1 – in beta da metà febbraio 2024

Vivo T1 5G – in beta da metà febbraio 2024

Vivo Y100A – in beta da metà febbraio 2024

Vivo Y55 5G

Vivo Y56 5G – in beta da metà febbraio 2024

Vivo V23 Pro – in beta da metà marzo 2024

Vivo V23 5G – in beta da metà marzo 2024

Vivo V23e 5G – in beta da metà marzo 2024

Vivo X60 Pro+ – in beta da metà aprile 2024

Vivo X60 Pro – in beta da metà aprile 2024

Vivo X60 – in beta da metà aprile 2024

Vivo Y76 5G

Vivo Y75 5G – in beta da metà aprile 2024

Vivo Y36 – in beta da metà aprile 2024

Vivo Y35 – in beta da metà aprile 2024

Android 14 su Nothing con Nothing OS 2.5

Nothing ha in commercio soltanto due smartphone, ossia Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2), oltre ad alcuni modelli di cuffie wireless. L’azienda con sede a Londra aggiornerà sicuramente entrambi i dispositivi, di conseguenza la lista di smartphone Nothing che saranno aggiornati ad Android 14 e alla prossima versione di Nothing OS non è difficile da stilare:

Nothing Phone (2) – entro il 2023 (attualmente in fase beta)

Nothing Phone (1) – in beta

Android 14 su LG con LG UX

LG è ufficialmente uscita dal mercato mobile durante il 2021. Dopo aver comunque deciso di aggiornare ad Android 13 alcuni modelli, come LG Wing, LG Velvet, LG V50s ThinQ, LG V50 ThinQ e LG G8 ThinQ, la casa sud-coreana si è fermata. Di conseguenza niente Android 14 per gli smartphone LG.

Android 14 su Huawei

In seguito al ban e ai conseguenti problemi riscontrati, i dispositivi Huawei sono passati ad HarmonyOS ed EMUI. Al momento dunque, non dovrebbe essere previsto Android 14 per i prodotti del marchio cinese.

Questi dunque sono gli smartphone e i tablet che hanno ricevuto, stanno per ricevere o che riceveranno Android 14 in questi giorni o nelle prossime settimane o mesi. Il vostro dispositivo appare nella lunga lista qui sopra? Siete soddisfatti del supporto software offerto dal produttore? Fateci sapere la vostra sull’aggiornamento e continuate a seguirci, perché vi terremo al corrente degli update in arrivo.

