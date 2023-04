ASUS ROG Phone 7 Ultimate è uno smartphone appagante, da la sensazione di essere stato sviluppato da un gamer per un gamer. C’è una cura per l’hardware davvero minuziosa, anche il software completissimo, in fondo è semplicemente l’Android più potente in circolazione. Oltre al gaming però c’è tanto altro da scoprire nella recensione di questo ASUS ROG Phone 7 Ultimate.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate videoreview

ASUS ROG Phone 7 Ultimate unboxing

Il box di questo ROG Phone 7 Ultimate sembra arrivare da Marte. Finalmente una confezione non ricca, di più. Presente classico alimentatore da 65 W con cavo USB-C to USB-C in tessuto, presente anche un frame per proteggere lo smartphone e scavando nella confezione c’è anche il Cooler 7 con una piccola bag per proteggerlo e portarlo in giro. Non è finita qui perché come da tradizione ASUS c’è un simpatico easter egg interattivo da fare con il cartoncino del box. Si tratta di un mini gioco da avviare poggiando lo smartphone sulla confezione e cliccando i tre pulsanti posizionati su di essa. Una scelta molto divertente e che fa già saggiare il mood gaming dell’esperienza ROG Phone.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate design ed ergonomia

ASUS ROG Phone 7 in versione Ultimate è davvero molto, molto bello. Color bianco ghiaccio a contrasto degli accenti azzurrini, c’è un secondo display OLED posteriore integrato benissimo che vi farà tenere lo smartphone a faccia in giù solo per vedere le animazioni. Questo design nasconde un bel po’ di chicche sparse per la scocca ed anche sotto il cofano.

La prima è la presenza degli air trigger che funzionano benissimo in gioco perché possono essere utilizzati non solo come tasti ma anche come slider sia orizzontale che verticale, sono utili anche al di fuori del gaming perché lo smartphone può essere fisicamente strizzato per attivare una funzione. Ci sono non una ma ben due porte usb-c per poter sempre giocare comodamente anche sotto carica o con accessori, c’è anche il jack audio ma la parte più interessante è la costruzione interna perché il SOC Snapdragon 8 Gen 2 è posto al centro, la batteria da 6000 mah è divisa in due blocchi, tutto per esaltare il lavoro chirurgico al sistema di dissipazione.

ASUS ROG ha trasportato tutta la sua esperienza nella dissipazione dei suoi notebook gaming anche su smartphone andando a fare uno studio nei dettagli dei materiali migliori per lo scambio termico ed andando ad utilizzare una nuova vapor chamber custom con canali per il ritorno allo stato liquido e colonne a Y per migliorare ancor di più l’efficienza termica rispetto alla precedente generazione.

Ma evidentemente ad ASUS questo non bastava perché c’è anche l’Aeroactive portal esclusiva della versione ultimate. In parole semplici è uno sportellino che si apre al collegamento con l’ Aeroactive Cooler 7 che espone un ulteriore piccolissimo radiatore collegato alla vaphor chamber ad un airflow decisamente diretto e ben veicolato.

Inutile specificare che è un telefono grande, pesa 240 gr e non ha nemmeno cornici frontali super ottimizzate ma è tutto studiato per ergonomico in fase di gioco. Il display quindi non ha interruzioni, 6.78” belli pieni dalla risoluzione di 24480×1080 pixel, ovviamente Amoled HDR10+ con refresh rate fino a 165 Hz. Si tratta di un pannello Samsung che sulla carta è bello pompato con 1500 nit di picco e una calibrazione di base molto precisa.

I due speaker stereo frontali sono semplicemente fantastici, il volume è altissimo, la qualità è impressionante, il suono è bello ampio, definito, corposo ed in più il Cooler 7 nasconde un segreto, è anche un subwoofer portatile con stand, praticamente un cinema portatile. Sia in gaming che per la multimedialità, la qualità audio qui non accetta compromessi anche via cavo per i nostalgici. Come metodo di sblocco c’è il sensore di impronte sotto il display molto preciso e veloce. Certificazione IP54 presente per resistere a polvere e schizzi d’acqua.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate prestazioni e funzionalità

Ovviamente all’interno non poteva che esserci lo Snapdragon 8 Gen 2 realizzato a 4nm con un Core Prime X3 a 3,2 GHz, affiancato 4 Performance Core a 2,8 GHz e 3 Efficency core da 2,0 GHz . La GPU è l’Adreno 740 con supporto a Ray Tracing che rende lo smartphone ancora più future proof quando arriveranno i primi titoli mobile con questa tecnologia. Il tutto supportato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.0 per evitare qualsiasi tipo di collo di bottiglia.

Il ROG Phone 7 Ultimate è una scheggia, quanta banalità ma per dovere di cronaca va comunque detto. Si è super veloce, ha delle animazioni veramente fluidissime ma non si tratta solo di potenza bruta c’è un bel software completo ed una serie di ottimizzazioni che gli danno una marcia in più. C’è Android 13 mosso dalla ROG UI o in alternativa se non volete un look da hard core gamer, si può scegliere il tema Zen UI.

La personalizzazione ASUS si basa tantissimo su un look stock ma con le aggiunte giuste, dove serve e con la possibilità davvero interessante di passare tra personalizzazione ROG o Material You un po’ a piacere. Ci sono tantissime funzioni davvero utili anche non legate, ci sono parecchi temi per la personalizzazione fatti bene, insomma è un bel software completo che sarà supportato per 2 anni di major update e 4 anni di patch di sicurezza.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate gaming e benchmark

Prima di ogni cosa ci sono due servizi che permettono al vero gamer di trovare tutto ciò che serve in un sessione di gioco a portata di tap. La prima app è Armoury Crate dove si possono gestire le varie personalizzazioni dei giochi, dove si possono settare gli air trigger ed anche i tasti e la velocità della ventola del cooler 7. La cosa più interessante è la modalità X che non è solamente un boost estremo ma una vera e propria gestione avanzata del thread management ed è qui che si sente tutta l’esperienza di ASUS ROG nel mondo gaming, c’è una gestione delle risorse, delle opzioni, del software quanto più vicina possibile ad un pc gaming.

Invece grazie a Game genie che si attiva tramite swipe direttamente in game è possibile attivare l’overlay del counter degli fps, dell’utilizzo CPU e GPU, della temperatura. Ma non solo, anche mappare la vibrazione che tra le altre cose è ottima, fare una registrazione veloce della scena, attivare un mirino, mappare gli air trigger e i tasti. C’è di tutto e di più, anche la possibilità di lasciare i giochi in backgroud con delle macro o semplicemente a farmare. Per gli utenti avanzati nelle impostazioni di Armoury Crate c’è la possibilità di migliorare ancora di più le prestazioni senza ricedere i permessi di root.

Giocare con l’ASUS ROG Phone 7 Ultimate è una storia completamente diversa, si vede palesemente che tutto è stato pensato a regola d’arte per offrire la miglior esperienza possibile al giocatore, si passa dall’ergonomia, alla dissipazione per chiudere con air trigger, tasti fisici del Cooler 7 . C’è la volontà di strizzare fino all’ultima goccia di prestazioni dallo Snap 8 Gen 2.

Difatti anche i benchmark lo dimostrano, il ROG Phone 7 Ultimate non è solo lo smartphone che raggiunge i punteggi più alti ma è anche quello che lo fa mantenendo le temperature più basse anche senza ricorrere al Cooler 7, qui non esiste thermal throttiling ci sono le massime prestazioni, sempre. Per fini di test, abbiamo preso i migliori top gamma Android in circolazione ed abbiamo effettuato una run da 30 minuti di Genshin Impact tutto settato al massimo. Non solo il ROG Phone 7 Ultimate è l’unico a tenere sempre costanti quasi 61 fps ma è anche quello che scalda meno. Ah e se lo volete sapere, con il Cooler esterno le temperature scendono di altri 5 o 6 gradi in gaming.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate autonomia

Smartphone estremo, super pompato, super veloce e la batteria? Una bomba assoluta, con un utilizzo normale è impossibile scaricarlo in un giorno. ROG Phone 7 Ultimate ha ben 6000 mAh gestiti dallo Snap 8 Gen 2, durano un’infinità. Si va agevolmente oltre le 8/9 ore di schermo acceso, è un battery phone da 2 giorni senza se e senza ma. C’è il supporto alla ricarica rapida da 65 w con alimentatore incluso ed anche il supporto alla carica lenta per preservare lo stato di salute della batteria.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate fotocamera

ROG Phone 7 Ultimate non aggiorna i sensori rispetto alla precedente generazione (la camera frontale passa a 32 Megapixel) ma migliora il post processing ma non è un top camera phone. Il sensore da 50 megapixel principale è quello migliore, fa bene sia di gioco che di notte, ogni tanto perde qualche colpo ma porta a casa il lavoro. L’ultra wide da 13 megapixel bene di giorno ma molto meno di notte, c‘è la fotocamera macro ma i risultati non sono entusiasmanti. I selfie dalla 32 megapixel invece sono assolutamente ok. Registrazione video che arriva fino 8K, 4k a 60 fps, 4k 30 fps con switch delle lenti ma delude un po’ per i video dalla selfie camera che sono fermi al FullHD 30 fps.

Previous Next Fullscreen

ASUS ROG Phone 7 Ultimate conclusioni

ASUS ROG Phone 7 Ultimate è il miglior smartphone gaming a mani basse per svariati motivi. Uno in particolare è molto interessante, l’esperienza ASUS ROG fa la differenza, è tutto il know how in campo gaming del brand che riesce a rendere credibile un gaming phone anche agli occhi di un PC gamer più incallito. In fondo, ASUS ROG prendere il miglior hardware mobile più potente in circolazione che, se non siete al passo con la tecnologia, comunque si trova già su altri smartphone top gamma ma il brand che ne sa in campo gaming, lo porta ad un livello superiore in termini di dissipazione e fine tuning delle prestazioni.

Interessante notare come nell’anno in cui tutti i produttori spingono forte sul listino sempre più alto, il ROG Phone 7 nella sua versione entry 12/256 costi anche meno della precedente generazione. Il modello intermedio 16/512 costa 1199 mentre la versione Ultimate costa esattamente come il ROG Phone 6D Ultimate di precedente generazione ed ha anche il Cooler 7 incluso (1429 Euro).

ASUS ROG quest’anno con il ROG Phone 7 si è superata sotto parecchi punti di vista, ha affinato l’esperienza ed ha spremuto ogni singola goccia di prestazioni dal SoC Snap 8 Gen 2. ROG Phone 7 Ultimate è il miglior gaming phone ed è già stato detto ma ormai manca pochissimo per diventare anche il miglior smartphone, con qualche miglioramento sostanziale all’esperienza fotografica.