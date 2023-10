I produttori di smartphone Android stanno aggiornando le loro interfacce personalizzate per supportare la quattordicesima versione del sistema operativo di Google.

Tra questi c’è il produttore cinese Realme che oggi ha annunciato la versione beta dell’interfaccia Realme UI 5.0 basata su Android 14. La società ha condiviso l’elenco dei dispositivi idonei a ricevere l’accesso anticipato alla nuova interfaccia e la roadmap ufficiale.

Realme UI 5.0: ecco i dispositivi idonei e le tempistiche di rilascio

L’elenco comprende una trentina di dispositivi e dopo Realme GT2 Pro, i prossimi smartphone a ottenere l’accesso anticipato alla nuova versione del software sono Realme GT Neo 3 e GT Neo 3 150W che riceveranno l’update questo mese.

Il mese prossimo toccherà ad altri cinque smartphone Realme, tra i quali Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+, mentre a dicembre scoccherà l’ora per altri modelli tra cui Realme 10 Pro 5G e Realme 10 Pro+ 5G. Gli altri smartphone idonei riceveranno l’accesso anticipato nel 2024. Ecco la roadmap ufficiale.

Vale la pena specificare che la roadmap per l’accesso anticipato alla Realme UI 5.0 è valido solo per l’India e quindi sia la sequenza temporale che l’elenco dei dispositivi idonei potrebbero variare per altri mercati.

