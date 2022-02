Debutta ufficialmente in Italia il nuovo vivo Y76 5G. Lo smartphone va ad arricchire la serie Y del brand vivo proponendo una scheda tecnica completa e con ottime specifiche tecniche. Il nuovo dispositivo di vivo è anche lo smartphone più sottile della serie Y ad essere arrivato sul mercato con uno spessore di 7,79 mm. Vediamo tutti i dettagli relativi alle specifiche, al prezzo e alla data di disponibilità del nuovo vivo Y76 5G con cui il brand punta a farsi largo nella fascia media del mercato Android.

vivo Y76 5G: le specifiche complete del nuovo smartphone

La gamma vivo si aggiorna con un nuovo smartphone di fascia media di sicuro interesse. Il nuovo vivo Y76 5G, infatti, va ad ampliare l’offerta di smartphone del brand, in costante crescita in Europa in questi mesi sia in termini di offerta che di risultati, proponendo un comparto tecnico completo sotto tutti i punti di vista. Il nuovo vivo Y76 5G presenta un display IPS LCD da 6.58 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ (1080 x 2408 pixel) e notch a goccia.

A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC MediaTek Dimensity 700, garanzia di ottime prestazioni e dotato del supporto al 5G. Il SoC sarà affiancato da 8 GB di memoria RAM. Da notare che lo smartphone può contare sulla funzionalità Extended RAM 2.0 che permette l’accesso a 4 GB di memoria ROM per ottenere una memoria combinata da 12 GB da dedicare al miglioramento del multitasking, senza latenza o rallentamenti. Lo spazio d’archiviazione massimo sarà, invece, di 256 GB.

Il nuovo vivo Y76 5G integra una batteria da 4.100 mAh. Non si tratta, chiaramente, di un dato particolarmente elevato ma la presenza del supporto alla FlashCharge da 44 W rappresenterà un plus da non sottovalutare. Bastano 32 minuti, secondo i dati del produttore per raggiungere, partendo da zero, il 70% di carica della batteria e ottenere diverse ore di utilizzo prolungato dello smartphone.

Il comparto fotografico del nuovo vivo Y76 5G integra una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel supportato da due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità di campo. Da notare anche la presenza di una fotocamera frontale da 16 Megapixel. Il software della fotocamera può contare sulla modalità Super Night Shift 2.0 che promette ottimi scatti in tutte le condizioni di luce.

A disposizione degli utenti ci sono anche le funzioni Fun Shot oltre alla stabilizzazione elettronica e all’Eye Autofocus per migliorare le performance della registrazione video. Il sistema operativo Android 11 viene personalizzato con vivo Funtouch OS 12 che integra diverse funzionalità come l’Ultra-Game Mode 2.0 e il Nano Music Player.

Prezzo e disponibilità del nuovo smartphone vivo

Il nuovo vivo Y76 5G è pronto al debutto in Italia. Il brand ha confermato che le vendite partiranno nel corso della prima settimana del mese di marzo. Lo smartphone sarà disponibile nei negozi in due colorazioni, Cosmic Aurora e Midnight Space (mostrate nelle immagini ufficiali allegate all’articolo), e con un prezzo di 329 euro. vivo ha anticipato che il nuovo Y76 5G sarà in vendita sia presso i principali rivenditori di elettronica, sia fisici che online, che negli store TIM e WINDTRE con la possibilità per i clienti dei due operatori di accedere ad offerte dedicate con acquisto a rate.