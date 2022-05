Dopo aver conquistato la vetta in oriente, Vivo si allarga in Italia e porta sul mercato una nuova proposta di fascia media. Il suo nome è Vivo V23 e punta tutto sui selfie, con un comparto fotografico frontale studiato appositamente e con addirittura ben due sensori fotografici, e sul design con una cover posteriore fotocromatica, capace di cambiare colore quando viene colpito dalla luce del sole (ovvero dai raggi UV). Scopriamolo in questa recensione.

Confezione di Vivo V23

All’interno della confezione di vendita è presente un paio di cuffie E710 con jack audio da 3,5 mm, cavo USB Type-C, una custodia in gomma, una pellicola pre-applicata e il caricabatteria da 33W con tecnologia FlashCharge 2.0.

Design & Ergonomia

Vivo V23 cerca di distinguersi nel design, non tanto nelle forme quanto nella cover posteriore. Il retro è leggermente ruvido al tatto ma la principale peculiarità è la colorazione grigio – arancione che, quando colpito dalla luce solare diventa di un verde – blu molto intenso. Particolarmente piacevole l’effetto che dura fino a pochi secondi dopo che viene portato all’ombra. Dove ricorda in parte lo smartphone della Mela di ultima generazione è sul bordo: metallico, piatto e vistoso, tanto da farlo sembrare un piccolo lingotto.

Sul tema dimensioni siamo pienamente nella media degli smartphone del 2022: 157.2 x 72.4 x 7.4 or 7.6 mm e un peso di 179 grammi, non è particolarmente impegnativo utilizzarlo con una sola mano e questo è un bene. Frontalmente il display è infatti da 6,44” di buona fattura con refresh rate a 90 Hz e protetto da vetro con certificazione Schott Xensation Up, che a detta dell’azienda rispetta elevati standard qualitativi di resistenza al pari dei più noti Corning di Gorilla Glass.

Le cornici attorno allo schermo sono sufficientemente ottimizzate con l’unica eccezione del notch centrale che ingloba la capsula auricolare, due sensori fotografici e ben 4 flash led per selfie sempre luminosi.

Funzionalità

Vivo V23 arriva sul mercato già con Android 12 e interfaccia grafica proprietaria FunTouch OS 12, una personalizzazione del software minima e che su tantissimi aspetti riprende lo stile Android stock. Proprio per questo motivo è sicuramente un sistema indicato a coloro che apprezzano da sempre il minimalismo e la semplicità del robottino verde, anche perché effettivamente le applicazioni pre-installate al primo avvio sono pochissime e principalmente a marchio Google.

A livello di personalizzazione vera e propria ci sono alcuni sfondi dedicati, la possibilità di cambiare i colori del sistema in base allo sfondo e una sezione nelle impostazioni dedicata agli “effetti dinamici” dove è possibile cambiare l’effetto di luce di accensione dello schermo, dello sblocco con l’impronta o col volto, della ricarica e dell’inserimento del cavo USB.

In gaming è presente una modalità Turbo dove oltre a migliorare le performance di gioco ci permette di ridurre al minimo i disturbi sonori e visivi provocati da eventuali notifiche, con un menu completo e accessibile facendo uno swipe dal bordo sinistro verso il centro. Mentre nella sezione RAM e memoria possiamo decidere di attivare l’espansione della RAM fino a 4 GB ulteriori che si sommano ai 12 GB già presenti.

Al momento della recensione (aprile 2022) le patch di sicurezza sono aggiornate ad aprile 2022, di conseguenza segnaliamo un comportamento virtuoso da parte dell’azienda al riguardo.

Prestazioni

Le caratteristiche tecniche di Vivo V23 5G non sono al vertice ma tutto sommato più che soddisfacenti per la fascia media che ricopre. Il processore è un Mediatek Dimensity 920 che anche su questo prodotto sfoggia tutte le sue doti come potenza e consumi energetici conservativi. È un processore che fa egregiamente il suo dovere e in accoppiata con i 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna permettono un uso variegato dello smartphone.

Anche il software, snello e pulito, gioca la sua parte e fluidità e reattività sono di casa, è davvero difficile trovare un impuntamento, al più qualche animazione meno curata che però non influisce eccessivamente in maniera negativa nell’esperienza. Anche in modalità gaming non fa una piega permettendo di godersi appieno l’esperienza di gioco, al netto del singolo altoparlante inferiore che fa sentire la mancanza del secondo.

A livello di connettività supporta ovviamente il WiFi 2.4GHz / 5GHz MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/Galileo/GLONASS/BDS. Mentre in termini di ricezione telefonica supporta sia il 4G che il 5G con una stabilità di segnale adeguata, nella media con la maggior parte degli smartphone in commercio.

Fotocamera

Il comparto fotografico di VIVO V23 5G è composto da:

sensore principale da 64 MP;

sensore ultra-grandangolare da 8 MP;

sensore macro da 2 megapixel f/2.4.

Mentre frontalmente la fotocamera selfie è da 50 mpx affiancata da una ultra grandangolare anche qui da 8 megapixel.

Le peculiarità principale risiede proprio su queste due ultime fotocamere dato che dispongono, a differenza di qualsiasi altro prodotto sul mercato, di ben 4 illuminatori LED in modo da rendere più luminosi i selfie anche in condizioni di scarsa luminosità ambientale.

Riguardo la qualità delle fotografie in generale invece, possiamo dire che si trovi nella media degli smartphone di questo prezzo. Dove è leggermente più lacunoso è nelle foto scattate con la ultra grandangolare e in scarse condizioni di luce, tuttavia in buone o ottime condizioni ambientali i risultati sono piacevoli.

Batteria & Autonomia

Vivo V23 ha 4200 mAh di batteria con supporto alla tecnologia di ricarica rapida a 44W così da ricaricarsi completamente in circa 30 minuti. Su questo ambito Vivo ha scelto di non osare e, se da una parte gli ha permesso di contenere lo spessore del prodotto, dall’altra riesce a coprire circa 5 ore di display acceso nell’arco della giornata. Insomma, un risultato soddisfacente.

In conclusione

Vivo V23 5G è disponibile in Italia dal mese di aprile 2022, sia online che presso le principali catene di elettronica.

Lo smartphone in sé è indubbiamente una conferma della qualità della casa, a dimostrazione del fatto che sia un’azienda con una storia non di poco conto. Questo viene comunicato anche col prezzo, pari a 549 Euro, che risulta essere un po’ superiore alla media. C’è spazio dunque per delle promozioni allettanti che Vivo potrebbe proporre nel corso dei prossimi mesi. In questo momento si trova infatti disponibile su Amazon.it con un coupon in pagina di 50€.