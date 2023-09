Realme annuncia quest’oggi l’avvio del programma beta di Realme UI 5.0 e Android 14 per i suoi primi due smartphone: si tratta di Realme GT2 Pro e Realme GT Neo 5, e inizialmente i test riguarderanno solo il mercato cinese. Scopriamo insieme tutti i dettagli, comprese alcune delle novità che saranno messe a disposizione con l’aggiornamento.

Parte il programma beta di Realme UI 5.0 e Android 14 per Realme GT2 Pro e GT Neo 5

Purtroppo anche la giornata di ieri ci ha lasciato a bocca asciutta: Google ha finalmente rilasciato le patch di sicurezza di settembre 2023 per la gamma Pixel, ma chi sperava nel lancio di Android 14 in versione stabile è rimasto deluso. A questo punto ci toccherà molto probabilmente attendere il 4 ottobre 2023, giorno nel quale saranno presentati ufficialmente Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Il ritardo nel rilascio del nuovo sistema operativo non sta comunque bloccando gli altri produttori, che stanno procedendo al lancio dei vari programmi beta: tra questi Samsung con la sua One UI 6.0 beta, ma anche OPPO e OnePlus.

Si aggiunge quest’oggi Realme, che annuncia l’apertura del beta test per Realme GT2 Pro e Realme GT Neo 5 in Cina, ai quali si aggiungeranno tra fine settembre e il mese di ottobre anche Realme GT2 Master Explorer Edition e Realme GT 5. La casa cinese apre infatti la ricerca di utenti desiderosi di provare la nuova versione del sistema operativo: si parte da 1000 utenti selezionati solamente in Cina, che abbiano a bordo almeno le versioni RMX3300_13.1.0.103 (Realme GT2 Pro), RMX3706_13.1.0.115 (Realme GT Neo 5 150W) o RMX3708_13.1.0.115 (Realme GT Neo 5 240W).

Le novità citate da Realme sul suo sito ufficiale sono parecchie, e sono sostanzialmente le medesime per i due modelli. Traducendo dal cinese, possiamo provare a scoprirle nell’elenco qui sotto:

aggiunto spazio per auto intelligente, con il nuovo Car+ in grado di trasmettere direttamente lo schermo al sistema dell’auto in uso, con servizi smart per i vari scenari di guida

ottimizzata l’esperienza di sincronizzazione cross-end del workbench portatile per migliorare l’esperienza

ottimizzato il riconoscimento del testo e aggiunto il supporto al riconoscimento della scrittura a mano in alcune lingue

ottimizzato il trasferimento, con verifica rapida del nuovo smartphone e possibilità di passare rapidamente i dati del dispositivo

ottimizzata la gestione delle autorizzazioni per foto e video, rendendo più sicuro l’accesso alle applicazioni

ottimizzata la stabilità del sistema, con miglioramenti nella velocità di avvio delle app e nella fluidità delle animazioni

aggiornato il sistema “aquatic” per i colori, con l’adozione di uno stile naturale, morbido e più chiaro e l’introduzione di un’esperienza cromatica più confortevole

aggiunte suonerie di sistema a tema “aquatic”, con effetti sonori dell’UI ottimizzati e passi avanti nella qualità del suono

ottimizzato il sistema per offrire un design dinamico “delicato e setoso”

aggiunta la funzione di registrazione delle chiamate vocali WeChat/QQ

possibilità di aggiungere più applicazioni con la funzione clone (solo Realme GT Neo 5, per ora)

aggiunta la funzione di composizione con contatto one-touch in modalità semplice

aggiunto centro di controllo del lettore multimediale di sistema

Al momento la casa cinese sta raccogliendo le iscrizioni per chi vuole aderire al programma beta, per cui la distribuzione dei primi firmware con Realme UI 5.0 potrebbe iniziare nelle prossime ore o giorni. Purtroppo anche in questo caso il test è riservato agli utenti cinesi, ma nei prossimi giorni potremmo vederlo allargarsi ad altri Paesi. Per maggiori dettagli potete fare riferimento alla community ufficiale Realme (qui per Realme GT Neo 5).

