A nemmeno un mese dall’apparizione a IFA 2023, occasione in cui lo avevamo definito come un inedito concept di “Phone-to-Purse“, HONOR ha annunciato ufficialmente, per il momento sul mercato di casa, il nuovissimo pieghevole Android HONOR V Purse.

Esso si configura come dispositivo fashion-centrico, pensato per essere indossato come fosse una borsa e, più in generale, come accessorio di moda. All’atto pratico, è l’ennesima riprova che HONOR sta facendo sul serio per quanto concerne il segmento degli smartphone pieghevoli, concedendosi anche qualche esercizio di stile che tuttavia mette in mostra enormi potenzialità.

HONOR V Purse è ufficiale in Cina

Realizzato con materiali responsabili e con una cerniera pensata per essere piegata più di 400.000 volte, HONOR V Purse è il nuovo smartphone pieghevole del brand cinese che riprende un vecchio concetto, sdoganato in passato dalla ex “casa madre” HUAWEI, e lo ripropone con qualche anno di distanza e con una tecnologia decisamente più matura.

Il dispositivo, a differenza dei pieghevoli a libro cui siamo stati abituati finora, non offre un doppio display ma sfrutta il display principale, un Foldable OLED da 7,71 pollici che si piega “al contrario”, anche come secondario, quando lo smartphone è chiuso, mettendo a disposizione dell’utente un pannello da 6,45 pollici di buona qualità (risoluzione FHD+, refresh rate a 90 Hz e luminosità di picco a 1600 nit).

Il display, poi, supporta l’Always-on-Display, caratteristica pensata appositamente per far sì che, grazie a sfondi interattivi e intercambiabili (realizzati in collaborazione tra HONOR e vari artisti), lo smartphone possa sempre abbinarsi all’outfit dell’utente, come fosse una borsetta (da qui, e dal fatto che si possono attaccare delle tracolle tramite due agganci presenti sul lato, la definizione di “fashion-centrico”)

HONOR V Purse mette in campo, poi, tutto il know-how a disposizione dell’azienda, impegnatissima in una vera e propria prova di forza nell’ultimo periodo: questo dispositivo, da aperto e tralasciando il comparto fotografico, ha uno spessore di appena 4,3 mm (da chiuso è esattamente il doppio, 8,6 mm). Il peso è contenuto in 214 grammi.

Nonostante la vocazione modaiola, è il primo pieghevole “popolare”

Il nuovo pieghevole di HONOR si distingue dagli altri pieghevoli a libro per un’altra caratteristica: non dispone di un SoC di fascia flagship ma si affida a una piattaforma “popolare” e ben collaudata, che ha fatto le fortune di HONOR con l’affidabile HONOR 50 (trovate qui la nostra recensione): parliamo dello Snapdragon 778G di Qualcomm, non più recentissimo o all’ultimo grido, ma qui affiancato da 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Sul comparto fotografico, complice anche la scelta di lasciare una piccola fascia per la componentistica dedicata, HONOR ha potuto dotare il V Purse di un comparto fotografico doppio, composto da un sensore principale da 50 megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel. La fotocamera frontale, collocata nell’angolo in alto a destra, è da 8 megapixel.

Completano il pacchetto il supporto alle reti 5G (su due Nano-SIM), un comparto connettività abbastanza completo, una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 35 W (inversa a 5 W) e il sistema operativo MagicOS 7.2, basato su Android 13.

La scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo HONOR V Purse.

Dimensioni (da chiuso): 156,5 x 74,7 x 8,6 mm

x x Dimensioni (da aperto): 156,5 x 135,6 x 4,3 mm

x x Peso: 214 grammi

Display: Foldable OLED da 7,71″ con risoluzione 2016 x 2348 pixel Refresh rate a 90 Hz Luminosità di picco a 1600 nit Da chiuso, il display “esterno” è da 6,45″

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 642L

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 16 GB (RAM) e 256 o 512 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (50+12 MP)

(50+12 MP) Fotocamera anteriore: singola (8 MP)

(8 MP) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: Li-Po da 4500 mAh (ricarica rapida cablata a 35 W )

da (ricarica rapida cablata a ) Sistema operativo: MagicOS 7.2 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HONOR V Purse, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi di HONOR V Purse

HONOR V Purse è già disponibile al pre-ordine in Cina, con le vendite effettive che inizieranno il 26 settembre 2023. Lo smartphone arriva in tre differenti colorazioni, Camellia Gold, Glacier Blue ed Elegant Black, e in due differenti configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 16+256 GB al prezzo di 5.999 yuan (pari a circa 770 euro al cambio attuale)

al prezzo di (pari a circa 770 euro al cambio attuale) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 6.599 yuan (circa 847 euro)

Indubbiamente, nel caso in cui il dispositivo arrivasse in Italia, assisteremmo a un aumento dei prezzi di listino. È comunque indubbio che questo smartphone, al netto della vocazione modaiola, si configura come il pieghevole a libro più economico del mercato, facendo da apripista per la fascia media dei pieghevoli.

