HONOR ha presentato un nuovo smartphone Android economico che include un display da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, fotocamera da 50 MP, 12 GB di RAM e batteria da 6.000 mAh. Ecco i dettagli di HONOR Play 50 Plus.

Caratteristiche di HONOR Play 50 Plus

HONOR Play 50 Plus sfoggia uno schermo LCD IPS 20:09 da 6,8 pollici Full HD+ con risoluzione 1080×2400 pixel, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e fino a 850 nit di luminosità.

Il dispositivo è animato dal chipset Mediatek Dimensity 6020 abbinato a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione ed è alimentato da una batteria da 6.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 35 W.

Sul retro dello smartphone è presente un sensore principale da 50 MP, un obiettivo di profondità da 2 megapixel e un flash LED, mentre frontalmente è disponibile una fotocamera da 8 megapixel alloggiata nel foro praticato nel display.

HONOR Play 50 Plus include anche doppi altoparlanti con supporto audio ad alta risoluzione, jack audio da 3,5 mm, scanner di impronte digitali laterale e doppia SIM, inoltre offre connettività 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS e porta USB-C.

Il dispositivo misura 166,7 x 76,5 x 8,24 mm e pesa 199 grammi e viene fornito con l’interfaccia Magic OS 7.2 basata su Android 13.

Disponibilità e prezzi di HONOR Play 50 Plus

HONOR Play 50 Plus debutta in Cina nelle varianti da 8 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione e 12 GB con 256 GB. Quest’ultima costa 1.399 yuan (circa 180 euro).

Lo smartphone è disponibile nelle quattro tonalità nero, verde, viola e argento, ma al momento non abbiamo informazioni in merito alla disponibilità del prodotto in altri mercati.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android economici, la classifica di Ottobre 2023