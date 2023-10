HONOR Magic Vs2 è ufficiale in Cina: il nuovo smartphone pieghevole è stato presentato quest’oggi a distanza di pochi mesi dal debutto italiano di HONOR Magic Vs e dalla presentazione della versione globale di HONOR Magic V2 (avvenuta a IFA 2023 insieme a HONOR V Purse). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, compreso il prezzo di vendita nel Paese.

HONOR Magic Vs2 è ufficiale in Cina con un peso ridotto

HONOR presenta un nuovo smartphone Android pieghevole, che punta molto su uno spessore davvero contenuto e su un peso ridotto. HONOR Magic Vs2 è uno smartphone con formato a libro con schermo interno OLED da 7,92 pollici e schermo esterno 20:9 (sempre OLED) da 6,43 pollici, con luminosità di picco di 2500 nit: nonostante ciò abbiamo uno spessore di appena 5,1 mm da aperto e di 10,7 mm da chiuso, con un peso di 229 g. Il produttore ha dichiarato che questi risultati sono stati possibili grazie all’utilizzo di una particolare lega di magnesio e a una cerniera in titanio, che garantisce anche una maggiore durata.

Il cuore del nuovo prodotto è il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, al cui fianco trovano posto 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna in base alla configurazione scelta. A livello fotografico troviamo un totale di cinque fotocamere: all’esterno abbiamo un modulo sporgente con obiettivi disposti a semaforo che “nasconde” un sensore principale grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo da 20 MP e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP, ma anche un sensore da 16 MP con obiettivo integrato nello schermo esterno tramite foro; sempre tramite foro, lo schermo interno ospita un’altra fotocamera da 16 MP. Il produttore cinese è riuscito a integrare una batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 66 W

Queste le specifiche tecniche complete di HONOR Magic Vs2:

display esterno OLED 20:9 da 6,43 pollici a risoluzione 2376 x 1060 con refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+, 100% DCI-P3

display interno pieghevole 9,78:9 OLED da 7,92 pollici a risoluzione 2344 x 2156, con refresh rate fino a 120 Hz, 1,07 miliardi di colori e 100% DCI-P3

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con CPU octa-core (1 x Cortex-X2 a 3,0 GHz, 3 x Cortex-A710 a 2,5 GHz, 4 x Cortex-A510 a 1,8 GHz) e GPU Adreno 730

12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale grandangolare da 50 MP (f/1.9), teleobiettivo da 20 MP (f/2.4, OIS) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2), con zoom digitale massimo di 40x

fotocamere anteriori (una interna e una esterna, sempre con foro) da 16 MP (f/2.2)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, porta infrarossi, porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali laterale, altoparlanti stereo con DTS:X Ultra

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 66 W

sistema operativo: MagicOS 7.2 basato su Android 13

dimensioni e peso: 157,5 x 146,2 x 5,1 mm (aperto), 157,5 x 74,4 x 10,7 mm (chiuso), 229 g

Prezzo e uscita di HONOR Magic Vs2

HONOR Magic Vs2 è disponibile all’acquisto in preordine in Cina nelle colorazioni Glacier Blue, Velvet Black e Coral Purple e in due configurazioni ai seguenti prezzi:

12-256 GB a 6999 yuan (circa 908 euro al cambio attuale)

al cambio attuale) 16-512 GB a 7699 yuan (circa 1000 euro al cambio attuale)

Per ora non sappiamo se lo smartphone pieghevole arriverà a livello globale e in Italia. Nel caso, presumiamo che ci vorrà del tempo, visti i precedenti. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati al riguardo. Vi piacerebbe poter acquistare HONOR Magic Vs2?

