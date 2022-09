Un nuovo smartphone Android vivo è stato presentato quest’oggi in Europa, precisamente in Repubblica Ceca: stiamo parlando di vivo X80 Lite 5G, che va ad allargare la serie X80 della casa cinese, capeggiata in Italia dal vivo X80 Pro lanciato a giugno. Scopriamolo insieme.

Vivo X80 Lite 5G è ufficiale con display AMOLED, Dimensity 900 e quattro fotocamere

Partiamo subito con il dire che vivo X80 Lite 5G non sembra distinguersi particolarmente dal vivo V25 5G lanciato di recente in India (anzi), sia per quanto riguarda le specifiche tecniche sia per quanto concerne il design. A bordo abbiamo uno schermo 20:9 con tecnologia AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 90 Hz, luminosità di picco di 1300 nit, touch sampling rate di 180 Hz e lettore d’impronte digitali integrato. Il cuore del nuovo smartphone è costituito anche in questo caso dal SoC MediaTek Dimensity 900 octa core, affiancato da 8 GB di RAM (con funzione di espansione RAM 3.0) e da 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB).

A livello fotografico sono in tutto quattro i sensori: sul retro la casa cinese offre una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore per gli scatti macro da 2 MP, mentre per i selfie è disponibile un sensore singolo da 50 MP con autofocus. I tratti in comune con il V25 proseguono con la batteria, anche in questo caso da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 44 W.

Il sistema operativo a bordo di vivo X80 Lite 5G è Funtouch OS 12, una personalizzazione di Android 12. La casa cinese ha integrato diverse funzionalità soprattutto a livello fotografico: gli utenti hanno a disposizione la stabilizzazione ottica per gli scatti con poca luce, i ritratti con effetto bokeh (anche video), un algoritmo con Intelligenza Artificiale per selfie e ritratti, capace di migliorare la nitidezza e la pelle del viso, funzioni specifiche per il vlogging (fino alla risoluzione 4K), video HDR per bilanciare le scene in controluce, funzione Movie Vlog per scatenare la creatività, funzione Dual Video (per registrare con fotocamere anteriore e posteriore allo stesso tempo) e tanto altro. I giocatori possono contare su funzioni per il miglioramento delle prestazioni, su un sistema di raffreddamento a liquido, su algoritmi audio per migliorare il suono e su una vibrazione 4D per una maggiore immersione.

Scheda tecnica vivo X80 Lite 5G

display 20:9 AMOLED da 6,44 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080), con refresh rate di 90 Hz, HDR10+, luminosità fino a 1300 nit

SoC MediaTek Dimensity 900 a 6 nm octa core (2 Cortex-A78 a 2,4 GHz, 6 Cortex-A55 a 2 GHz) con GPU Mali-G68 MC4

8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (espandibile con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con OIS (f/1.79), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 50 MP con AF (f/2.0)

connettività 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE (dual SIM ibrido), Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, porta USB Type-C

lettore d’impronte integrato nello schermo, Hi-Res Audio

certificazione IP54

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 44 W

sistema operativo Funtouch OS 12 basato su Android 12

dimensioni: 159,2 x 74,2 x 7,79 mm, peso di 186 g

Prezzo e uscita del nuovo smartphone

Vivo X80 Lite 5G viene lanciato in Repubblica Ceca al prezzo consigliato di 10.999 CZK, corrispondenti a circa 446 euro al cambio attuale. Le colorazioni tra cui scegliere sono due, almeno per il momento, e prendono il nome di Sunrise Gold e Diamond Black. La versione color oro offre un vetro in grado di cambiare tonalità grazie alla luce solare. Per ora non ci sono indicazioni riguardanti un eventuale lancio in altri Paesi europei, ma non mancheremo di tornare sulla questione. Vi piacerebbe poter mettere le mani sul nuovo smartphone Android di vivo?

Potrebbe interessarti: Recensione vivo V23 5G