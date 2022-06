Nelle prime ore di oggi, 15 giugno 2022, il produttore cinese vivo ha ufficializzato l’approdo sul mercato italiano del proprio nuovo smartphone di riferimento, quel vivo X80 Pro che — presentato in Cina ad aprile e in India un mese più tardi — punta a stupire con il nuovo comparto fotografico co-ingegnerizzato con ZEISS, oltre che con una dotazione tecnica da modello premium senza compromessi.

Vincent Xi, Presidente di vivo Italia, lo ha presentato in questi termini:

«X80 Pro dimostra il nostro costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie di imaging mobile avanzate. Grazie alla collaborazione con ZEISS, leader mondiale nel settore dell’ottica e dell’optoelettronica, siamo in grado di offrire un’esperienza fotografica e video eccellente».

vivo X80 Pro: caratteristiche tecniche

Tante e varie sono le caratteristiche tecniche che fanno di vivo X80 Pro uno smartphone di fascia premium meritevole di attenzione, a partire dal nuovo Chip vivo V1+, passando per la co-ingegnerizzazione con ZEISS del comparto fotografico, per il trattamento ZEISS T* coating delle lenti della fotocamera posteriore e per caratteristiche più usuali come un SoC di fascia alta e una ricarica rapida avanzata, questo caso, rispettivamente: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e FlashCharge da 80 W e FlashCharge Wireless da 50 W.

Il primo può essere sfruttato al meglio grazie all’abbinamento di memorie veloci LPDDR5 e UFS3.1 ed è tenuto a bada da un sistema di raffreddamento a camera di vapore; le altre garantiscono di ricaricare completamente la batteria da 4.700 mAh in appena 36 minuti.

Tra le altre caratteristiche peculiari di vivo X80 Pro va menzionato anche il sensore di impronte sotto al display di tipo ultrasonico 3D, che garantisce sblocchi in soli 0,2 secondi grazie ad un’area di riconoscimento 11,1 volte più grande rispetto alla media del settore. Non mancano neppure speaker Dual Stereo e un motorino di vibrazione X-axis Linear Motor che promette un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Comparto fotografico e funzioni dedicate

Il comparto fotografico di vivo X80 Pro merita un discorso a parte per tutta la cura che gli è stata riservata. vivo X80 Pro dispone di una fotocamera anteriore da 32 MP e di quattro fotocamere posteriori così configurate: la principale da 50 MP con sensore GNV (con lente in vetro ad alta trasmittanza per ridurre i riflessi) e sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) con tecnologia Active Centering, una fotocamera grandangolare da 48 MP, una periscopica da 8 MP e una fotocamera per ritratti da 12 MP con stabilizzazione Gimbal. Tutte le lenti delle fotocamera di X80 Pro sono dotate del trattamento ZEISS T* coating.

Il tutto è corredato dal nuovo chip di imaging di vivo: vivo V1+ integra un sistema di AI avanzato ed è responsabile di funzionalità come AI Video Enhancement, che “consente al dispositivo di identificare automaticamente la modalità corretta per ottenere il massimo da qualsiasi condizione di luce, supportando gli utenti a scegliere tra video HDR e modalità notturna a seconda dello scenario”, e Camera Panning, che utilizza la tecnologia di tracciamento verticale per la cattura dell’oggetto in tempo reale mentre l’algoritmo lo separa accuratamente dallo sfondo creando un interessante effetto bokeh di movimento.

Come detto, il sistema fotografico è stato progettato in collaborazione con ZEISS — che si dipana attraverso il programma congiunto di R&D, vivo ZEISS Imaging Lab — e il tocco del produttore tedesco si vede: vivo X80 Pro integra la modalità ZEISS Cinematic, la cui funzione ZEISS Cinematic Video Bokeh è una delle novità più interessanti del dispositivo: crea una sfocatura ovale in formato cinematografico 2.39:1, ricreando visivamente l’effetto delle lenti cinematografiche anamorfiche. Inoltre, gli utenti possono utilizzare anche l’effetto video bokeh per creare video ritratti e la modalità Ritratto è stata arricchita con nuovi effetti, come lo ZEISS Cinematic Style Bokeh, e migliorata sotto il profilo dell’algoritmo, che ora promette di simulare l’effetto delle lenti cinematografiche unito alla profondità di campo.

Per gli scatti in notturna c’è la ZEISS Superb Night Camera, con funzionalità come Pure Night View. X80 Pro supporta anche la modalità XDR Photo. Infine, X80 Pro include il sistema Colore Naturale ZEISS supportato dal primo AI Perception Engine della serie X, che promette di migliorare la resa del colore e di facilitare il cambio di colore e di luminosità durante le riprese.

Scheda tecnica di vivo X8O Pro

display da 6,78 pollici con pannello E5 Samsung AMOLED , risoluzione 3200 x 1440 pixel ( WQHD+ ), 20:9, 517 ppi, refresh rate variabile (LTPO) fino a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, luminosità di 500 nit (picco di 1.500 nit), rapporto screen-to-body del 92,22%, HDR10+, DCI-P3, 105%NTSC, 8000000:1, 10-bit Colours (1.07 billion colours), certificazioni SGS Eye Care Display Certification e Displaymate A+, vetro SCHOTT Xensation Up.

con pannello , risoluzione 3200 x 1440 pixel ( ), 20:9, 517 ppi, refresh rate variabile (LTPO) fino a e frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, luminosità di 500 nit (picco di 1.500 nit), rapporto screen-to-body del 92,22%, HDR10+, DCI-P3, 105%NTSC, 8000000:1, 10-bit Colours (1.07 billion colours), certificazioni SGS Eye Care Display Certification e Displaymate A+, vetro SCHOTT Xensation Up. SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con Adreno 730

12 GB di RAM LPDDR5

256 GB di memoria interna UFS 3.1

batteria dual-cell da 4.700 mAh con ricarica rapida FlashCharge da 80 W e FlashCharge Wireless da 50 W

fotocamera anteriore da 32MP, f/2,45, 24mm, 80°, 1/2,8”, 0,8μm

fotocamera posteriore da: 50MP, GNV, f/1,57, 23mm, 85°, 1/1,31”, 1,2μm, PDAF+OIS, 1G+6P Lens 48MP, IMX598, f/2,2, 14mm 114° Super Wide-Angle/ 3,5cm Super Macro, 1/2”, 0,8μm, PDAF, 6P Lens 12MP, IMX663, f/1,85, 50mm Portrait, Gimbal+OIS, 1/2,93”, 1,22μm, PDAF, 2x optical zoom, 6P Lens 8MP, f/3,4, 1/4,4”, 125mm, 1,0μm, PDAF+OIS, zoom ottico 5x, 4P Lens, Hyper-zoom fino a 60x.

stabilizzazione dell’immagine: Active Centering OIS + Gimble System + EIS; registrazione video 4K@60fps e 8K@30fps

connettività: Dual Nano SIM, 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2.4GHz / 5GHz MIMO, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC), Dual-Frequency GPS, A-GPS/GPS/Galileo/GLONASS/BDS/QZSS, USB 3.1 Type-C.

certificazione IP68 e sensore d’impronte 3D Ultrasonic

dimensioni di 164,57 x 75,30 x 9,10mm e peso di 219 g

sistema operativo Android 12 con FuntouchOS 12.

Design e immagini di vivo X80 Pro

vivo X80 Pro presenta dimensioni pari a 164,57 x 75,30 x 9,10mm e pesa 219 grammi, dunque non è uno smartphone né compatto né tantomeno leggero. È presente la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Per quanto riguarda il design, vivo ha curato in modo particolare i materiali costruttivi: il frame laterale è in lega di alluminio, il vetro anteriore è uno SCHOTT Xensation Up, mentre la back cover è un Corning Gorilla Glass 6 lavorato con vetro Fluorite AG. Il comparto fotografico posteriore è inserito in un modulo a piastra quadrata che vivo chiama Cloud Window.

Prezzi e disponibilità in Italia

vivo X80 Pro sarà disponibile in Italia — sia online che nei principali negozi di elettronica — a partire da fine giugno nella sola colorazione Cosmic Black e avrà un prezzo di listino di 1.299 euro. Tutti gli acquirenti dello smartphone in Italia otterranno il pacchetto Xclusive Care che

