Durante il mese di aprile LG annunciava la chiusura definitiva della divisione mobile, una decisione resa ufficiale dopo che era trapelata in anticipo grazie al solito giro di rumor. Nonostante l’azienda abbia assicurato il pieno supporto software per alcuni modelli di smartphone, la chiusura della divisione mobile arriva a compimento solo oggi, almeno secondo quanto pubblicato da un giornale coreano.

Addio per sempre, LG

Chi è attento al mercato mobile sa bene che LG non era più in grado di generare quell’interesse di cui godeva ad esempio durante gli anni di lancio della gloriosa serie LG G2, G3, G4 e compagnia cantante. Vuoi l’arrivo di importanti aziende come Xiaomi, vuoi la strategia aggressiva di Samsung che da “asso pigliatutto” si è assicurata una posizione di dominio su tutti, la chiusura della divisione mobile di LG era già attesa da diverso tempo.

Per quanto riguarda la linea di produzione, infine, si rende noto che la fabbrica in Vietnam utilizzata per gli smartphone è stata convertita per la produzione di dispositivi per la casa.

