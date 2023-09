Da Sony arriva un nuovo smartphone di fascia alta dedicato a chi desidera un dispositivo capace di garantire prestazioni degne di nota in ambito multimediale: stiamo parlando di Sony Xperia 5 V.

Nel presentare il suo nuovo smartphone, il produttore nipponico mette subito in risalto alcuni degli aspetti che più lo caratterizzano, come il sensore d’immagine Exmor T for mobile, capace di garantire una soluzione punta e scatta e vari effetti speciali, in modo da rendere le foto uniche (in particolare per quanto riguarda la nitidezza e la definizione in ogni situazione), ciò anche grazie all’intelligenza artificiale.

Ma i punti di forza di Sony Xperia 5 V non si fermano alle foto, in quanto a dire del produttore lo smartphone consente di immergersi in accattivanti esperienze audio e video grazie ad un display superiore alla media, altoparlanti stereo e apposite tecnologie per migliorare la qualità multimediale.

Le principali caratteristiche di Sony Xperia 5 V

Il nuovo smartphone di Sony può contare su una dotazione tecnica di tutto rispetto, a partire da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+.

Passando al comparto memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione mentre il settore imaging è composto da un sensore frontale da 12 megapixel e da una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 48 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di Sony Xperia 5 V troviamo una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30 W), una scocca con certificazione IP68, il supporto alla connettività 5G e varie funzionalità dedicate agli appassionati di gaming (come Elite Gaming e Gaming Enhancer con Live streaming).

Per gli appassionati di video, il team di Sony ha pensato a Video Creator, applicazione che vanta una funzione di editing automatico pensata per realizzare videoclip in modo immediato (basta stabilire la lunghezza del video, selezionare le foto o i video desiderati e abbinarli alla musica e in un minuto il capolavoro è pronto).

Per quanto riguarda la batteria, Sony ha implementato un’apposita soluzione di risparmio energetico, grazie alla quale il consumo è ridotto di circa il 20% rispetto al modello precedente (secondo il produttore, usando lo smartphone in modo attivo per tutto il giorno la batteria rimane almeno al 50%).

Tre, infine, le colorazioni tra le quali sarà possibile scegliere.

Prezzo e disponibilità

Sony Xperia 5 V sarà disponibile in alcuni mercati dalla fine di questo mese al prezzo ufficiale di 999 euro.

Gli utenti potranno acquistare anche una cover ufficiale (disponibile come accessorio opzionale), che si trasforma in uno stand utilizzabile sia in verticale che in orizzontale.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda l’Italia.

Potrebbe interessarti anche: Sony presenta Xperia 1 V e Xperia 10 V