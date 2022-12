Android 13 è disponibile dal 15 agosto 2022, data nella quale ha iniziato a farsi vedere in versione stabile sui Google Pixel compatibili (le Developer Preview risalgono a febbraio). Mai come questa volta l’ultima distribuzione del robottino ha raggiunto così rapidamente molti modelli di smartphone e tablet: solitamente ci vogliono alcuni mesi per vedere la nuova release sui prodotti degli altri marchi al di fuori di Google, ma con Android 13 il processo sembra essersi velocizzato, soprattutto per quanto riguarda Samsung (ma non solo). La distribuzione raggiungerà tantissimi modelli in queste settimane: andiamo insieme a scoprire quali sono i dispositivi che hanno già ricevuto e che riceveranno Android 13.

Quali smartphone e tablet hanno ricevuto o riceveranno Android 13: la lista dei modelli

Come gli altri anni, Android 13 ha debuttato prima come Developer Preview (questa volta nel mese di febbraio), per poi arrivare sui Google Pixel dopo qualche mese di affinamento. Tra fine inverno, primavera e inizio estate, la casa di Mountain View ha lavorato per correggere bug, migliorare il sistema operativo e introdurre nuove funzionalità, fino ad arrivare al lancio di Android 13 stabile il giorno di Ferragosto 2022 (15 agosto).

Il rilascio è avvenuto a partire dai Google Pixel compatibili, ma già nelle settimane successive ha iniziato a farsi vedere sui primi smartphone di “terze parti” (come quelli di OnePlus e Samsung), prima in beta e poi in versione stabile. Nella lista qui in basso abbiamo inserito i dispositivi che sono già stati aggiornati ad Android 13 e quelli che saranno aggiornati in questi giorni e nelle prossime settimane. In alcuni casi ci siamo basati sulle comunicazioni ufficiali e le promesse da parte dei produttori, in altri abbiamo considerato i precedenti e i comportamenti degli anni scorsi. A fianco dei vari modelli potreste trovare indicazioni più o meno precise sulle tempistiche, che potrebbero subire variazioni indipendenti (ovviamente) dalla nostra volontà. Potrebbero esserci differenze anche tra Paesi nei vari rilasci, quindi prendete le date e i modelli con la dovuta cautela.

Android 13 su Google Pixel

Android 13 ha fatto il suo debutto proprio sui Google Pixel, che sono ovviamente già stati tutti aggiornati (quelli compatibili).

Android 13 su Samsung Galaxy con One UI 5.0

Samsung è partita prima del solito con l’aggiornamento ad Android 13 e ha già distribuito la sua One UI 5.0 su tanti smartphone e tablet. Ecco la (lunga) lista di dispositivi Samsung Galaxy che hanno ricevuto o riceveranno Android 13, con qualche indicazione sulle tempistiche.

Android 13 su Xiaomi, Redmi e POCO con MIUI 13.2 e 14

Xiaomi ha in programma di aggiornare tanti smartphone, anche delle gamme Redmi e POCO, grazie a MIUI 13.2 e MIUI 14. Ecco la lista dei modelli che dovrebbero ricevere Android 13, basata sulla politica di aggiornamenti portata avanti dal produttore. Alcuni non sono commercializzati a livello globale. Più difficile la previsione riguardante i modelli Black Shark, ma riteniamo al “sicuro” almeno Black Shark 5, 5 Pro e 4 Pro. Certi modelli potrebbero aggiornarsi alla MIUI 14, ma senza fare il salto ad Android 13: ne sapremo di più con il passare delle settimane.

Android 13 su OnePlus con OxygenOS 13

OnePlus ha rilasciato la lista di smartphone aggiornabili a OxygenOS 13 durante la presentazione di quest’ultima di agosto. La maggior parte dei modelli ha già iniziato a ricevere l’aggiornamento. Ecco la lista:

Android 13 su OPPO con ColorOS 13

OPPO ha comunicato solo in parte la sua roadmap dell’aggiornamento alla ColorOS 13 e ad Android 13. Diversi modelli sono alle prese con una fase beta, altri hanno già ricevuto l’update. Ecco la (lunga) lista di smartphone e tablet OPPO che hanno ricevuto o che dovrebbero ricevere Android 13. Alcuni modelli, indicati già come aggiornati, hanno ricevuto l’update solo in Asia.

Android 13 su HONOR con MagicOS 7

HONOR ha annunciato MagicOS 7 nel mese di novembre 2022, svelando la tabella di marcia relativa alle versioni beta a partire dalla Cina. Vengono nominati molti degli smartphone seguenti, anche se abbiamo aggiunto alcuni prodotti come HONOR X7, HONOR X8 e HONOR Magic4 Lite, che riteniamo riceveranno l’update. Le tempistiche indicate sono riferite alla versione beta e/o al mercato cinese, dunque potrebbe essere necessario attendere qualche settimana in più. Visto che il produttore sembra offrire un sistema operativo MagicOS 7 basato su Android 12 o Android 13, regna un po’ di incertezza in più riguardo la reale disponibilità dell’ultima distribuzione del robottino.

Android 13 su ASUS con ZenUI

ASUS ha parlato nel mese di novembre dei suoi piani per l’aggiornamento con la nuova ZenUI, sia per quanto riguarda la gamma Zenfone sia per la divisione ROG. Quelli qui sotto sono gli smartphone ASUS che hanno ricevuto o riceveranno Android 13, con relative tempistiche:

Android 13 su Motorola con My UX

Motorola ha diffuso un elenco preliminare di 10 smartphone per i quali sarebbe dovuto arrivare Android 13 in tempi brevi, ma qualche mese dopo ha deciso di “correggere il tiro” e di pubblicare un elenco più lungo. Non abbiamo date precise, ma sappiamo che il produttore ha in programma un rilascio per la parte iniziale del 2023. Questi saranno gli smartphone Motorola che riceveranno Android 13 con la nuova My UX:

Android 13 su Realme con Realme UI 3.0 e 4.0

Realme ha annunciato la tabella di marcia della sua Realme UI 4.0 basata su Android 13. Ecco la lista dei modelli Realme che hanno ricevuto o riceveranno l’aggiornamento (con Realme 3.0 o 4.0), con relative tempistiche:

Android 13 su Nokia

Nokia ha solamente comunicato che i primi a ricevere l’aggiornamento saranno Nokia X10, X20, XR20, G50 e G11 Plus (alcuni lo hanno già), ai quali si aggiungeranno Nokia C31, G60 5G e X30 5G, lanciati più di recente. Non abbiamo indicazioni riguardanti Android 13 su altri dispositivi, ma ci aspettiamo che ulteriori modelli si aggiungeranno alla lista (come i tablet T10, T20 e T21 e altri smartphone della serie G): terremo monitorata la situazione.

Android 13 su Sony Xperia

Sony non ha diffuso per il momento una lista ufficiale dei modelli che riceveranno Android 13. Non sappiamo dunque se ci saranno altri modelli oltre a quelli qui sotto, che hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento a partire da inizio dicembre.

Android 13 su Vivo con Funtouch OS 13

Insieme all’annuncio di Funtouch OS 13 basato su Android 13, Vivo ha reso nota la tabella di marcia degli aggiornamenti. Si parte da Vivo X80 Pro (novembre 2022) fino ad arrivare a Vivo Y21s e Y33s (aprile 2023). Ecco la lista degli smartphone Vivo che hanno ricevuto o riceveranno Android 13, con le relative tempistiche:

Android 13 su Nothing

Nothing ha in commercio soltanto lo smartphone Nothing Phone (1), oltre a due modelli di cuffie wireless. L’azienda è arrivata sul mercato da poco, e proprio per questo ci sta mettendo un po’ più di altre per lanciare l’aggiornamento ad Android 13. La lista di smartphone Nothing che saranno aggiornati alla prossima versione di Nothing OS non è difficile da stilare:

Android 13 su LG con LG UX

LG è ufficialmente uscita dal mercato mobile, ma ha promesso di aggiornare almeno ad Android 13 i seguenti modelli:

Non sappiamo se gli aggiornamenti saranno distribuiti in tutto il mondo oppure solo in Corea del Sud.

Android 13 su Huawei

In seguito al ban e ai conseguenti problemi riscontrati, i dispositivi Huawei sono passati ad HarmonyOS ed EMUI. L’aggiornamento alla EMUI 13 è stato presentato a ottobre 2022, ma non è basato su Android 13. Al momento dunque, niente versione del robottino per i prodotti del marchio cinese.

Questi dunque sono gli smartphone e i tablet che hanno ricevuto, stanno per ricevere o che riceveranno Android 13 in questi giorni o nelle prossime settimane. Il vostro dispositivo appare nella lunga lista qui sopra? Siete soddisfatti del supporto software offerto dal produttore? Fateci sapere la vostra sull’aggiornamento.

