Android 13 è oramai ufficiale e i vari OEM stanno già lavorando ai piani d’aggiornamento per i vari smartphone attualmente dotati di Android 12. Anche Motorola è al lavoro sui futuri aggiornamenti ad Android 13 che saranno accompagnati da una nuova versione della My UX con cui l’azienda personalizza i suoi smartphone. In queste ore, in attesa delle prime conferme ufficiale, è apparsa online una prima lista degli smartphone Motorola che riceveranno Android 13 come aggiornamento nel corso dei prossimi mesi. Ecco i dettagli completi:

Gli smartphone Motorola che riceveranno Android 13

Motorola supporterà in modo significativo Android 13, avviando (si spera in breve tempo) il rilascio dei primi aggiornamenti per i suoi smartphone. Oltre ad Android 13, è in arrivo anche una nuova versione della My UX con cui l’azienda personalizza i suoi smartphone. Secondo le prime informazioni, Motorola dovrebbe aggiornare almeno 10 smartphone ad Android 13.

La lista trapelata online è, quasi sicuramente, parziale e dovrebbe essere arricchita da diversi nuovi dispositivi. Nel frattempo, però, tale lista ci offre alcune importanti indicazioni in merito agli smartphone pronti a ricevere la nuova versione di Android. Tra i primi smartphone che potranno contare sul rilascio dell’aggiornamento troviamo il nuovo Motorola Edge 2022, appena svelato negli Stati Uniti. Il nuovo mid-range è affiancato da altri smartphone della gamma Edge.

A ricevere l’aggiornamento, infatti, saranno anche il Motorola Edge+ 2022 oltre ai Motorola Edge 30 e 30 Pro. Anche la gamma Moto G potrà contare su diversi aggiornamenti ad Android 13. Tra gli smartphone che riceveranno la nuova versione di Android troviamo i Moto G Stylus 5G 2022 e Moto G 5G 2022, punti di riferimento della gamma americana del brand. Da notare, inoltre, che nel primo elenco sono inclusi anche i Moto G32, G42, G62 5G e G82 5G. I quattro smartphone sono già disponibili sul mercato italiano e potranno contare in futuro sul nuovo update.

L’elenco potrebbe a breve registrare ulteriori aggiunte. Ricordiamo che la gamma di smartphone di Motorola è particolarmente ricca. Per il momento, Motorola non ha ancora rilasciato un elenco ufficiale degli smartphone che potranno contare sul nuovo update. Ulteriori novità in tal senso potrebbero emergere nei prossimi giorni. Sono da valutare, inoltre, anche le tempistiche di aggiornamento. Staremo a vedere quali saranno le scelte dell’azienda in merito alla nuova campagna di aggiornamenti che porterà Android 13 sui vari Edge e Moto G già sul mercato con Android 12.

