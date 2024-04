Gli smartphone del colosso di Mountain View si presentano agli utenti con Pixel Launcher, l’app di sistema sviluppata dall’azienda come parte integrante della cosiddetta Pixel Experience; il launcher è quell’applicazione che si occupa di gestire l’aspetto estetico della schermata iniziale dei nostri smartphone, ogni produttore ha il proprio launcher di sistema ma nel panorama Android esistono moltissime alternative di terze parti, spesso apprezzate e utilizzate dagli utenti in virtù di una maggiore possibilità di personalizzazione.

Considerando questo software come parte integrante dell’esperienza di utilizzo dei propri smartphone, Google ha costantemente migliorato l’app in questione negli ultimi tempi: abbiamo visto per esempio come di recente l’azienda abbia incluso una funzionalità di ricerca del supporto ai tiles delle Impostazioni Rapide, come abbia fornito all’utente la possibilità di scegliere il provider di ricerca da impostare come predefinito, o ancora come siano in arrivo con la prossima versione di Android tutta una serie di novità come una nuova animazione, cambiamenti per i widget e per la schermata della applicazioni recenti.

Anche oggi quindi, scopriamo insieme una piccola novità individuata da Mishaal Rahman e condivisa con i colleghi di androidauthority nell’ultima versione beta disponibile di Android 15, grazie alla quale Pixel Launcher potrebbe cambiare leggermente aspetto.

Google Pixel Launcher farà scegliere all’utente se visualizzare per intero i nomi delle app

Una delle cose belle di Android è la libertà offerta all’utente lato personalizzazione, non tutti infatti sono soliti utilizzare il launcher di sistema predefinito sul proprio smartphone, visto che il Google Play Store offre una miriade di valide alternative in grado di soddisfare tutti i gusti.

Ad ogni modo, tra coloro che sono affezionati al Google Pixel Launcher, alcuni potrebbero essere infastiditi da un comportamento dell’app di sistema per quel che riguarda i nomi delle applicazioni installate sul dispositivo: nello specifico Pixel Launcher ha l’abitudine di troncare a metà i nomi delle applicazioni troppo lunghi, comportamento messo in atto nel menù delle app, nei risultati di ricerca e nella schermata iniziale.

Non a tutti gli utenti può piacere questo comportamento, tanto più che se sto cercando un’applicazione in particolare tra quelle installate nel mio dispositivo, può farmi decisamente comodo leggere il nome per intero; Google sembra però intenzionata a risolvere la questione, dando all’utente la possibilità di scegliere il comportamento del launcher di sistema. In realtà l’azienda aveva già predisposto in passato un apposito flag nascosto a partire da Android 12L, solo che questa componente è stata disabilitata per impostazione predefinita.

Ad ogni modo, sembra che la società sia intenzionata a cambiare registro, come potete notare dalle immagini qui sotto.

Nell’ultima versione di Android 15 Beta 1.2 è stato individuato un nuovo interruttore “mostra nomi app lunghi” all’interno delle Impostazioni di Pixel Launcher, la descrizione fornita dall’azienda della nuova funzione è alquanto esplicativa: “Visualizza nomi app lunghi su due righe nei risultati di ricerca e nell’elenco delle app”.

Dunque abilitando il nuovo interruttore i nomi delle app vengono ora mostrati su due righe nel menù delle app e nei risultati di ricerca, anche se non nella schermata principale (almeno per il momento); non si tratta di nulla di trascendentale, quanto più di una piccola novità che farà sicuramente piacere ad alcuni utenti, fornendo a tutti la possibilità di scegliere in base ai propri gusti personali.