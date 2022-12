Da quando in agosto il team di sviluppatori di Google ha rilasciato la versione finale di Android 13, i vari produttori di smartphone si sono messi al lavoro per riuscire ad ottimizzare l’aggiornamento per i rispettivi device nel più breve tempo possibile e anche Motorola rientra tra le aziende che desiderano rendere felici i propri utenti.

In agosto Motorola ha subito reso noto un elenco di 10 smartphone per i quali Android 13 sarebbe arrivato in tempi contenuti ma, considerando il portafoglio di device di questo produttore, gli utenti rimasti delusi non sono stati di certo pochi.

Ecco gli altri smartphone di Motorola che avranno Android 13

Ebbene, nelle scorse ore in un post sul forum ufficiale dell’azienda è stato pubblicato un elenco contenente anche altri 10 dispositivi per i quali è in programma il rilascio dell’aggiornamento ad Android 13.

Ecco tutti i 20 smartphone (sia quelli già anticipati che i nuovi) per i quali il team di Motorola ha deciso di “sbilanciarsi”:

Motorola Razr (2022)

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Moto G Stylus 5G (2022)

Motorola Moto G 5G

Motorola Moto G82 5G

Motorola Moto G72

Motorola Moto G62 5G

Motorola Moto G52

Motorola Moto G42

Motorola Moto G32

Stando a quanto viene precisato nel post, l’avvio del rilascio dell’aggiornamento che porterà Android 13 su questi smartphone di Motorola è in programma per la parte iniziale del 2023 e, stando ai progetti del produttore, per tutti i modelli in questione sarà prima necessario attendere la fine dei test e della procedura di approvazione dell’update.

In sostanza, i possessori di tali telefoni dovranno avere ancora un po’ di pazienza ma possono comunque essere soddisfatti di sapere che nel giro di qualche mese potranno assaggiare Android 13.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Motorola di questo mese