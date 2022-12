Nokia ha annunciato di aver completato la migrazione ad Android 12 per i suoi smartphone idonei aggiungendo che i dispositivi che non lo hanno ancora ricevuto non lo riceveranno in futuro.

L’azienda ha inoltre annunciato che il prossimo obiettivo del team è l’aggiornamento Android 13 confermando quali dispositivi saranno i primi a ottenerlo.

Nokia X10 5G e altri smartphone saranno i primi a ricevere Android 13

Nokia X10 e Nokia X20, Nokia XR20, Nokia G50 e Nokia G11 Plus, tutti appartenenti alla fascia di prezzo più economica dell’azienda, saranno i primi a ricevere Android 13.

I nuovi smartphone Nokia C31, G60 5G e X30 5G annunciati a settembre all’IFA 2022 di Berlino non sono presenti nell’elenco, ma solo perché gli ultimi due non sono ancora disponibili in Cina.

I cinque smartphone Nokia sopracitati soddisfano i requisiti Android Enterprise Recommended essendo orientati all’utilizzo in ambito aziendale e infatti prevedono funzionalità come l’implementazione in blocco con registrazione zero-touch, aggiornamenti di sicurezza Android rapidi entro 90 giorni dal rilascio da parte di Google, disponibilità fisica di un numero sufficiente di unità e altro.

