Vivo annuncia oggi il lancio di tre nuovi smartphone Android della serie Y, che saranno disponibili tra pochi giorni: si tratta di Vivo Y33s, Vivo Y21s e Vivo Y21. Andiamo a scoprire specifiche tecniche, funzionalità, immagini e prezzi di vendita per l’Italia.

Vivo Y33s, Vivo Y21s e Vivo Y21 sono ufficiali: specifiche e funzionalità

Vivo presenta tre nuovi smartphone Android che vanno ad ampliare la linea di prodotti di fascia media della serie Y disponibili in Italia. Tra le caratteristiche in comune dei dispositivi troviamo la batteria da 5000 mAh con tecnologia Fast Charge, la presenza di Android 11, del sensore di impronte laterale, del supporto dual SIM e di un design sottile di 8 millimetri.

Vivo Y33s è il modello più completo tra i tre e punta molto sulla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sul display Full-HD+. A bordo troviamo il SoC MediaTek Helio G80, accompagnato da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD) e da 8 GB di RAM, eventualmente “espandibili” con ulteriori 4 GB presi in prestito dallo storage (grazie alla funzione Extended RAM 2.0). Non manca la connettività NFC per i pagamenti contactless.

Vivo Y21s ha anch’esso una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e dispone di funzionalità smart per aiutare gli utenti a catturare i migliori scatti possibili. Abbiamo ad esempio la Night Mode (anche per la fotocamera anteriore), Time-Lapse e Slow Motion a 120 fps. Il chipset MediaTek Helio G80 opera fino a 2 GHz ed è affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD). Nemmeno qui manca la connettività NFC.

Vivo Y21 è infine il modello meno costoso del trio ed è caratterizzato da un buon rapporto prezzo-prestazioni. Dispone di SoC MediaTek Helio P35, 4 GB di RAM (+1 GB di Extended RAM 2.0), display HD+ Halo FullView da 6,51 pollici e di sistema operativo Funtouch OS 11.1 basato su Android 11, con Multi-Turbo 5.0 per migliorare la connessione dati, la velocità del sistema e il risparmio energetico, e una modalità pensata per i giochi. Condivide anch’esso il design sottile degli altri modelli, con finitura “Pearl White” o le sfumature del “Metallic Blue”.

Prezzi e uscita di Vivo Y33s, Vivo Y21s e Vivo Y21

Vivo Y33s, Vivo Y21s e Vivo Y21 saranno disponibili dalla prima settimana di ottobre 2021 nei principali negozi e shop online al prezzo consigliato al pubblico di rispettivamente 269, 229 e 179 euro. Vivo Y21s sarà acquistabile anche nei punti vendita TIM.