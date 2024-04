Nel vasto e competitivo mondo dei browser mobile, trovare un’applicazione che sappia coniugare funzionalità avanzate, velocità di navigazione e attenzione alla privacy degli utenti non è sempre un’impresa facile. C’è però un protagonista che, negli ultimi anni, sta conquistando sempre più consensi tra gli utilizzatori Android: stiamo parlando di Samsung Internet Browser, disponibile per i soli dispositivi mobili.

Questo browser, nato dalla fucina del colosso sudcoreano, si è ritagliato nel tempo uno spazio di primo piano nell’affollato panorama delle app per la navigazione su dispositivi mobili. Il segreto del suo successo? Una combinazione vincente di caratteristiche innovative, interfaccia user-friendly e un instancabile impegno nel miglioramento continuo dell’app.

Sono tante le novità dell’ultimo aggiornamento di Samsung Internet Browser in versione Beta

L’ultimo capitolo di questa storia fatta di evoluzioni continue passa per la versione beta 26.0.0.19, un aggiornamento che promette di portare una ventata di novità interessanti per gli utenti più esigenti e attenti ai dettagli. Tra le funzionalità più attese spicca senza dubbio la possibilità di catturare screenshot anche durante la navigazione in modalità segreta.

Questa opzione, che permette di visitare i siti web senza lasciare tracce nella cronologia o nei cookie similmente alla modalità in incognito di Google Chrome, rappresenta da sempre un vero e proprio baluardo per la tutela della privacy. Finora, però, attivare la modalità segreta significava anche rinunciare alla possibilità di catturare schermate, una limitazione che poteva rivelarsi scomoda in alcune situazioni. Grazie all’ascolto dei feedback degli utenti, Samsung ha deciso di ovviare a questo inconveniente, offrendo maggiore flessibilità senza però compromettere la sicurezza.

New Samsung Internet Beta 26.0 adds shortcuts to Add Search and Bookmark widgets to the homescreen pic.twitter.com/1rEAve1R0R — CID (@theonecid) April 26, 2024

Ma le sorprese non si esauriscono qui. Gli utenti più attenti che hanno la possibilità di provare in anteprima le novità grazie all’utilizzo della versione beta dell’app, avranno sicuramente scovato anche l’introduzione di pratici widget che permettono di accedere alle funzioni di ricerca e ai siti preferiti direttamente dalla schermata iniziale del telefono. Un’aggiunta solo apparentemente minore, ma che può rivelarsi un boost notevole per la produttività quotidiana, in quanto permette di ridurre i passaggi necessari per raggiungere le risorse online più utilizzate.

Questa pratica novità, presente al momento solamente nella versione beta dell’app Samsung Internet Browser, semplifica notevolmente l’aggiunta dei widget alla schermata home del proprio dispositivo. Questa funzione permette agli utenti di essere informati sulla disponibilità di due widget specifici e, se ritenuti utili, di aggiungerli direttamente dall’app, evitando così di dover cercare tra la lista completa dei widget di tutte le app installate sullo smartphone.

La galleria sottostante mostra i due widget disponibili e la sezione delle impostazioni del browser, chiamata “Funzioni utili” che permette di aggiungere i widget alla schermata home in tutta semplicità. È importante notare che il dispositivo utilizzato nell’esempio è un Google Pixel, il che dimostra che, per beneficiare di questa novità, non è necessario possedere uno smartphone della famiglia Samsung Galaxy; infatti è sufficiente avere installato sul proprio dispositivo l’app Samsung Internet Browser nella sua versione beta.

Queste novità vanno ad arricchire un pacchetto già di per sé completo e convincente, che ha permesso a Samsung Internet Browser di ritagliarsi una nicchia significativa in un mercato dominato da colossi come Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge. La ricetta del successo passa per un mix ben calibrato di performance, personalizzazione e user experience, un equilibrio che il browser del colosso coreano sembra aver trovato e che continua ad affinare release dopo release.

Va segnalato che, con l’ultima versione Beta disponibile, sembra essere sparita una delle tre modalità di visualizzazione delle schede aperte nel browser. In particolare, sembra che il produttore coreano abbia abbandonato la visualizzazione a Pila, lasciando intatte le altre due visualizzazioni già disponibili, ossia quella a Elenco e quella a Griglia.

Al momento non è chiaro se questa modifica sarà permanente e verrà implementata anche nella futura versione stabile dell’app o se si tratta semplicemente di un errore dovuto alla natura in continua evoluzione delle versioni beta. Nei prossimi giorni, con l’arrivo di ulteriori aggiornamenti o comunicazioni ufficiali da parte di Samsung, sarà possibile avere maggiori informazioni riguardo a questa decisione e alle sue implicazioni per quanto riguarda l’interfaccia e l’esperienza utente di Samsung Internet Browser.

Non ci resta che attendere con curiosità e trepidazione la prossima versione stabile del browser, certi che Samsung saprà ancora una volta stupirci e confermare la sua posizione di primo piano nelle app per dispositivi mobili. Nel frattempo, per i più impazienti c’è la possibilità di sperimentare in anteprima le ultime novità scaricando la versione beta dell’app. Di seguito trovate i passaggi da seguire affinché il download e l’installazione avvengano correttamente.

Come scaricare la nuova versione Beta dell’app Samsung Internet Browser

Samsung Internet Browser, nella sua versione beta 26.0.0.19, è disponibile sia sul Google Play Store sia sul Galaxy Store di Samsung. Potete aggiornare alla nuova versione oppure installare l’app seguendo il badge (nel caso in cui vogliate scaricare l’app dal Google Play Store) qui in basso oppure questo link (nel caso in cui vogliate scaricarla dallo store di Samsung). Se volete rimanere sull’app stabile, dovrete attendere qualche settimana per poter mettere le mani sulle novità descritte qui sopra.