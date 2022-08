Oltre a OnePlus 10T 5G, la casa cinese ha presentato un’altra novità importante durante l’evento di oggi di New York. Si tratta di OxygenOS 13, il sistema operativo che sarà basato su Android 13 e che arriverà nei prossimi mesi su tanti modelli del produttore. Andiamo a scoprire insieme i dettagli ufficiali rilasciati durante l’evento live e la lista degli smartphone che riceveranno le novità.

OnePlus presenta anche la OxygenOS 13 con design Aquamorphic

La nuova release offrirà un’esperienza software “fast and smooth” nel design Aquamorphic ispirato al flusso dell’acqua, con una maggiore sicurezza, maggiori possibilità di personalizzazione e l’aggiunta delle funzioni più apprezzate da parte degli utenti.

“Con OxygenOS 13, continuiamo a offrire ai nostri utenti le caratteristiche che amano da sempre, come l’esperienza fast and smooth, la stabilità delle prestazioni, il design leggero e la facilità d’uso“, ha dichiarato Gary Chen, Head of OS Product. “Abbiamo anche introdotto interessanti miglioramenti per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti e il loro stile di vita, offrendo un aggiornamento completo che pone l’accento su personalizzazione e customizzazione, gioco e connettività.”

OnePlus si è ispirata alle “profondità amorfe dell’acqua” e offrirà un design fluido, naturale e dinamico, ma anche icone minimal, animazioni e una varietà di forme e texture. Il nuovo software sarà caratterizzato da un design dai bordi morbidi e arrotondati per un’esperienza visiva più confortevole: in base a quanto riferisce la casa, ogni elemento e ogni dettaglio è stato creato con uno scopo preciso, in modo da rendere tutto utile e accattivante. All’interno del sistema, i colori cambieranno in modo intelligente per adattarsi al momento della giornata, assumendo un aspetto più scuro dopo il tramonto.

Non solo estetica però, perché la OxygenOS 13 porterà le prestazioni degli smartphone OnePlus a un livello ancora più alto grazie all’AI System Booster. Attraverso avanzati sistemi di gestione della memoria, questo consentirà di sospendere più app allo stesso tempo, permettendo di passare rapidamente da una all’altra per un’esperienza veloce e fluida.

A bordo una rinnovata modalità Always-on (AOD), con una selezione più ampia di schermate che evidenzieranno le informazioni più importanti senza la necessità di sbloccare lo smartphone, ma anche le funzioni Smart Launcher, Sidebar Toolbox e HyperBoost (per giochi potenziati). Smart Launcher permette di accedere più rapidamente alle app dalle cartelle presenti nella schermata iniziale; le app possono essere aperte anche senza dover aprire la cartella in cui sono contenute. Sidebar Toolbox è invece una funzione pensata per facilitare l’uso con una sola mano e che offre un facile accesso a tutte le app.

I giocatori potranno contare su HyperBoost Gaming Engine, progettato per offrire un’esperienza di gioco più fluida e stabile grazie a miglioramenti delle prestazioni, riduzioni delle oscillazioni del frame rate e miglioramenti della velocità di risposta al tocco.

Lato audio abbiamo la compatibilità con Spatial Audio (la direzione del suono potrà essere regolata in diverse app) e con Dolby Atmos, che garantirà maggiore immersività, un campo sonoro più esteso e una percezione spaziale più accurata. Non mancherà la compatibilità con Fast Pair (per collegare cuffie e non solo in modo quasi istantaneo), Audio Switch (per passare facilmente da un dispositivo all’altro con le cuffie wireless), Nearby Share (per trasferire facilmente e rapidamente contenuti tra Android e Windows) e App Streaming (una funzione che consente allo smartphone di trasferire il contenuto dello schermo a dispositivi ChromeOS nelle vicinanze).

OnePlus non si è scordata della sicurezza, e la OxygenOS 13 offrirà un maggiore controllo su ciò che si condividerà e con quali applicazioni lo si farà. Il sistema sarà in grado di segnalare automaticamente le app e i download rischiosi, e di proteggere la posizione dell’utente anche quando sarà connesso a una rete Wi-Fi pubblica. Le funzionalità integrate da Android stesso rafforzeranno ulteriormente la sicurezza tramite il controllo delle notifiche e il filtraggio dei contenuti in base alle preferenze. In più, grazie a Privaty Safe 2.0, la protezione dei dati, dei documenti e dei file multimediali sarà garantita da una rinnovata e migliorata cassaforte virtuale.

Quali smartphone OnePlus riceveranno OxygenOS 13

Oltre ovviamente a OnePlus 10 Pro, che sarà il primo modello a ricevere la OxygenOS 13 (la Open Beta sarà presto disponibile) e al neo arrivato OnePlus 10T 5G, che la accoglierà nel corso dell’anno, sono parecchi gli smartphone OnePlus che riceveranno la nuova release. La lista diffusa dal produttore comprende infatti OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R, OnePlus 9RT, OnePlus 10R, OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord CE, OnePlus Nord CE 2 e OnePlus Nord CE 2 Lite.

Mentre per i primi sappiamo che la distribuzione dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, se non ci saranno intoppi o ritardi, non abbiamo al momento indicazioni sulle tempistiche per gli altri modelli. Siamo certi che OnePlus rilascerà ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Il vostro smartphone rientra nella lista?

