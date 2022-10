Nelle scorse ore il team di Huawei ha lanciato ufficialmente EMUI 13, nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso cinese, caratterizzata da diverse novità e funzionalità che tanto ricordano HarmonyOS 3.

EMUI 13 può essere considerata come una sorta di rimodellamento completo della versione precedente dell’interfaccia, tanto che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un’esperienza completamente nuova, oltre che diverse funzionalità che mancavano fino a questo momento.

Come cambia l’interfaccia di Huawei con EMUI 13

Tra le novità più interessanti introdotte con EMUI 13 vi è il supporto alle gesture di scorrimento verso l’alto per le icone delle app, grazie a cui gli utenti avranno la possibilità di aggiungere nella schermata principale i widget delle applicazioni preferite (avendo così accesso alle relative informazioni in modo immediato).

Un’altra novità molto interessante è la possibilità di creare gruppi di widget, una soluzione introdotta di recente anche in HarmonyOS 3 e che è stata studiata dagli sviluppatori di Huawei per consentire agli utenti di mantenere la schermata iniziale “pulita” e ordinata.

Ed ancora, tra le novità di EMUI 13 vi sono le cartelle di grandi dimensioni ridimensionabili, con la possibilità di scegliere tra diverse misure per aumentare l’accessibilità.

Grande attenzione dal team di sviluppatori di Huawei è stata prestata a tutto l’ecosistema del colosso cinese e Super Device è la soluzione studiata per consentire agli utenti di sfruttare lo smartphone per gestire i vari dispositivi connessi.

Tra le altre novità di EMUI 13 troviamo il miglioramento dell’esperienza di condivisione dei file con SuperHub (sarà possibile inviare qualsiasi file con un’apposita gesture), nuove funzionalità per la fotocamera, un sistema di condivisione della musica senza interruzioni per un’esperienza coinvolgente, miglioramenti per il multitasking, SuperStorage (aiuta gli utenti a liberare fino a 20 GB di memoria di archiviazione), miglioramenti per la privacy e la sicurezza (con apposite nuove sezioni ad esse dedicate).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso cinese per scoprire quando EMUI 13 inizierà a sbarcare sui vari device dell’azienda.