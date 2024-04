Pur non essendo uno dei prodotti a cui Google tiene di più, Android Auto continua a ricevere aggiornamenti con una notevole costanza e l’ultimo della serie è stato rilasciato proprio nelle scorse ore.

Ci riferiamo in particolare alla versione 11.8 di Android Auto, che raggiunge così il canale stabile, senza introdurre rivoluzioni ma apportando qualche piccolo miglioramento.

Prima di proseguire ricordiamo che Android Auto può essere considerata la soluzione studiata dal team di Google per mettere a disposizione degli utenti un assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione fissa sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Android Auto si aggiorna alla versione 11.8

Come da tradizione, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View non ha reso note le novità implementate con tale aggiornamento né il changelog ufficiale pubblicato sul Google Play Store ci viene in soccorso (riportando funzioni introdotte già da tempo).

Ad ogni modo, non dovrebbero mancare piccoli miglioramenti generali per quanto riguarda la stabilità e, si spera, la risoluzione di qualche bug (tra i più recenti vi sono quello relativo al mancato invio di messaggi su WhatsApp e quello relativo alla doppia lettura di ogni messaggio da inviare).

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Android Auto man mano che vengono rilasciate dal team di sviluppatori di Google, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, della versione 11.8 vi sono due release (11.8.6416 e 11.8.6460).

L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: