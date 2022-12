Sapevamo già del suo arrivo, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre infatti il CEO Carl Pei aveva annunciato l’inizio del programma closed beta, rinviando di un paio di settimane l’arrivo di Android 13 Open Beta su Nothing Phone (1). I ritardi dell’azienda nel rilascio dell’ultima versione disponibile di Android, fanno capire ancora meglio come un ipotetico Nothing Phone (2) non sia attualmente una priorità della società. A partire da oggi dunque, coloro che si erano iscritti al programma beta, potranno scaricare la build basata su Android 13.

Nothing Phone (1) riceve Android 13 Open Beta, ecco i motivi del ritardo

Ci è voluto un po’ di tempo prima che il primo nato di casa Nothing potesse ricevere l’ultima versione disponibile del robottino, ovviamente non ci si può aspettare che un’azienda relativamente nuova possa competere con le tempistiche di brand già affermati da anni (e che non è detto che siano sempre più celeri).

In un’interessante intervista con i colleghi di AndroidAuthority, il CEO Carl Pei tenta di spiegare i motivi di tale ritardo: dapprima incolpa, senza fare nomi, un ingegnere, il peggior ingegnere a suo dire; questo individuo, che non avrebbe dovuto essere assunto stando alle disposizioni del CEO, sarebbe inizialmente stato l’unica figura disponibile per l’incarico, salvo licenziarsi dopo appena un giorno di lavoro. Ovviamente questa come scusa appare un po’ campata per aria, non è credibile che un’azienda che commercializza i propri prodotti in tutto il mondo si affidi ad un unico ingegnere per lo sviluppo software, neanche Stonex fece qualcosa di simile (o forse sì?).

In seguito Pei ammette la necessità di un team composto da qualche centinaia di ingegneri per l’implementazione di Android 13 su Nothing Phone (1), così l’azienda ha deciso di affidarsi ad un team di ingegneri esternalizzati da un OEM di smartphone Android non meglio specificato. Il problema è sorto quando la società si è resa conto che questo team non aveva l’esperienza adeguata, non avendo mai fatto nulla di simile prima, essendosi limitati a lavorare esclusivamente con le proprie interfacce proprietarie. In seguito, l’azienda ha assunto altri 100 ingegneri, per aiutare coloro già impegnati a realizzare la build Beta di Android 13.

Ecco le novità di Android 13 in Nothing OS 1.5 Beta

Come già detto dunque è finalmente disponibile, per tutti coloro che si erano già iscritti al programma beta dell’azienda, la nuova build di Nothing OS 1.5 Beta basata su Android 13; la nuova versione software introduce gran parte delle novità che già abbiamo apprezzato sugli smartphone Pixel, come miglioramenti allo stile Material You, ai controlli per la privacy, al lettore multimediale ma non solo, sembra infatti che anche le prestazioni complessive abbiamo beneficiato dell’aggiornamento, con un aumento del 50% nella velocità di caricamento delle app.

Di seguito il changelog completo:

Custom Weather app developed by Nothing

Up to 50% increase in app loading speed

More Material You. More color schemes available for matching third-party apps to wallpaper

Multi-language support that allows different languages for different apps

Privacy upgrades

Photo picker. Choose which images you want to share with each app

Notification permissions. Control which apps can send you notifications

Media permissions. Group the types of media you want to share, e.g., photos and videos, music and audio, files

New QR code scanner in Quick Settings

Clipboard preview: copied text appears on clipboard in the bottom corner of the screen so you can directly edit the text before pasting

New look for Media Control

Foreground services. Close active background apps directly from the notification center to save battery

Live caption: detects speech on your device and automatically generates captions

Increased background memory. Reducing the wait for frequently used apps to load

New self-repair feature that keeps Phone (1) running like it’s new. By clearing unused cache and expired system dumps

Improved Quick Settings. Featuring new network and Bluetooth device pop-ups

New UI for volume control. Easily adjust individual volume sliders without unlocking the screen (e.g., music vs alarm)

Improved Game Mode. New UI for light notifications and added Google Game Dashboard. Dashboard supports screenshots, screen recording, FPS display, and Do Not Disturb

Insomma, ci è voluto un po’ di tempo, ma le novità ci sono, come detto il programma Open Beta parte oggi ma verrà distribuito in base all’IMEI del dispositivo nei prossimi giorni; qualora vi foste iscritti al programma in precedenza, potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento recandovi in Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento sistema. La versione stabile di Nothing OS 1.5 è attesa per l’inizio del prossimo anno, a meno di inconvenienti lungo la strada.

Potrebbe interessarti anche: Recensione nothing ear (1)