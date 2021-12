Android 12 è disponibile dal mese di ottobre 2021 e ha debuttato nativamente su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro e come aggiornamento per l’intera gamma di smartphone Google (a partire dai Pixel 3). Ovviamente la distribuzione da parte dei produttori di “terze parti” richiede un tempo maggiore, ma sono comunque moltissimi i dispositivi che riceveranno Android 12 nelle prossime settimane o mesi (alcuni sono già stati aggiornati): andiamo a fare un bel riepilogo e vediamo gli smartphone che hanno ricevuto o che riceveranno Android 12.

Quali smartphone hanno ricevuto o riceveranno Android 12: la lista di modelli

Android 12 ha debuttato come Developer Preview, come già capitato in passato con altre release, a partire dal mese di febbraio, e nel corso dei mesi è stato perfezionato attraverso ulteriori versioni DP e beta, fino ad arrivare alla stabile del 19 ottobre 2021. Il rilascio è avvenuto a partire dai Google Pixel e nel corso dei mesi saranno tanti i modelli di smartphone e tablet ad essere aggiornati dai rispettivi produttori (come Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus e così via).

Nella lista qui in basso abbiamo inserito i dispositivi che sono già stati aggiornati e quelli che saranno aggiornati: naturalmente per quanto riguarda questi ultimi la certezza al 100% non c’è, ma ci siamo basati sulle promesse dei vari produttori, sulle dichiarazioni ufficiali e sui comportamenti degli anni scorsi. In alcuni casi possiamo anche fornirvi tempistiche indicative sul periodo di rilascio dell’aggiornamento ad Android 12, ma non prendetele alla lettera, visto che potrebbero riguardare solo alcuni mercati specifici.

Ecco dunque la lista degli smartphone e dei tablet Android che hanno ricevuto o saranno aggiornati ad Android 12.

Android 12 su Google Pixel

Android 12 ha debuttato ovviamente sui Google Pixel, che sono già stati tutti aggiornati (quelli compatibili).

Android 12 su Samsung Galaxy con One UI 4.0

Samsung è partita forte con l’aggiornamento ad Android 12, vista la grande quantità di modelli che dovrebbero riceverlo entro il 2022. Ecco la lunga lista con qualche indicazione sulle tempistiche (dove possibile).

Android 12 su Huawei con EMUI

Difficile ipotizzare al momento come si comporterà Huawei, tuttora bloccata dalla situazione ban. L’aggiornamento alla EMUI 12 arriverà per tanti modelli di smartphone della casa cinese, ma probabilmente senza il passaggio ad Android 12: l’azienda cinese sta infatti puntando sempre di più sul suo HarmonyOS (già disponibile su alcuni modelli).

La EMUI 12 dovrebbe comunque arrivare entro la prima metà del 2022 sui seguenti modelli:

Android 12 su Xiaomi, Redmi e POCO con MIUI 13

Sono tantissimi i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere la nuova MIUI 13 basata su Android 12:

Android 12 su OnePlus con OxygenOS 12

OxygenOS 12 basata su Android 12 arriverà sui seguenti smartphone, come confermato dalla stessa casa cinese. Per ora non sono noti i tempi.

Android 12 su OPPO con ColorOS 12

Questi tutti gli smartphone OPPO che dovrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 12 con ColorOS 12 in base a quanto possiamo dedurre dal programma beta:

Android 12 su LG con LG UX

Ecco gli smartphone che LG dovrebbe aggiornare ad Android 12 nonostante l’uscita dal mercato mobile. Non sono note le tempistiche, ma immaginiamo che ci vorrà un po’ per abbracciare l’update.

Android 12 su Nokia

Nokia non si è ancora pronunciata riguardo l’aggiornamento ad Android 12 dei suoi smartphone. Possiamo ipotizzare un update per i seguenti modelli, ma prendete le indicazioni con le pinze (Nokia X20 a parte, per il quale è aperto il programma di beta test).

Android 12 su HONOR con Magic UI

Dopo il ritorno in Italia con i servizi Google, HONOR aggiornerà sicuramente HONOR 50 e HONOR 50 Lite, gli unici modelli per ora disponibili nel nostro Paese. Gli altri indicati qui sotto sono acquistabili in Cina.

Android 12 su Sony

Per ora Sony non si è espressa per quanto riguarda l’aggiornamento ad Android 12 dei suoi smartphone, ma possiamo ipotizzare un update per i seguenti modelli:

Android 12 su ASUS con ZenUI 8.0

Gli smartphone ASUS che dovrebbero essere aggiornati ad Android 12 e ZenUI 8.0 sono:

Android 12 su Motorola con My UX

Gli smartphone Motorola che dovrebbero essere aggiornati sono i seguenti, ma per il momento non abbiamo conferme ufficiali o tempistiche:

Android 12 su Realme con Realme UI 3.0

Ecco i dispositivi Realme che dovrebbero essere aggiornati ad Android 12 con Realme UI 3.0, con relative tempistiche da prendere con la dovuta cautela:

Android 12 su Vivo

Questi sono gli smartphone Vivo che riceveranno Android 12 in base a quanto dichiarato dall’azienda stessa (con relative tempistiche):

Vivo X60 Pro – fine gennaio 2022

Vivo V21 5G – fine gennaio 2022

Vivo Y21 – fine febbraio 2022

Vivo Y72 5G – fine febbraio 2022

Vivo X51 5G – fine aprile 2022

Vivo Y33s – fine aprile 2022

Vivo Y21s – fine aprile 2022

Vivo Y70 – fine aprile 2022

Vivo Y20s – fine aprile 2022

Vivo Y11s – fine aprile 2022

Questi dunque gli smartphone che hanno ricevuto, stanno per ricevere o che riceveranno Android 12 in queste settimane e mesi. Avete trovato il vostro modello nella lista? Siete contenti o delusi? Fateci sapere la vostra sull’aggiornamento nel solito box qui di seguito.

