In Rete si continuano a susseguire senza sosta le indiscrezioni volte ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S27 Ultra, uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nella prima parte del 2027.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a coloro che attendono di scoprire con impazienza quali sono le novità studiate dal team di Samsung per tale device è arrivato dal popolare leaker TheGalox, che su X ha condiviso quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

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Le ultime anticipazioni su Samsung Galaxy S27 Ultra

A dire del leaker, il nuovo smartphone di punta del colosso coreano dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy e dovrebbe poter contare su uno schermo da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e la tecnologia Privacy Display, soluzione che ha fatto il proprio esordio sul suo predecessore all’inizio di quest’anno.

Per quanto riguarda la RAM, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su 12 GB o 16 GB mentre per la batteria di Samsung Galaxy S27 Ultra il colosso coreano avrebbe deciso di puntare su un’unità in silicio-carbonio da 5.700 mAh, così come peraltro indirettamente confermato dalla stessa azienda, con un notevole incremento di capacità rispetto al predecessore.

Passando al comparto imaging, il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe vantare una fotocamera frontale da 16 megapixel con OIS dedicata ai selfie e alle videochiamate mentre la fotocamera posteriore dovrebbe poter contare su un sensore primario da 200 megapixel, accompagnato da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e da un secondo teleobiettivo.

Inoltre, il leaker suggerisce un nuovo design per il modulo fotografico posteriore, almeno ciò è quanto si deduce dalla pubblicazione della seguente immagine:

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere sino all’inizio del 2027.