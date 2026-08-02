Mancano ormai poche settimane all’evento di lancio della nuova gamma Pixel, fissato per il 12 agosto a New York, e le indiscrezioni si moltiplicano giorno dopo giorno.

Dopo mesi di rumor frammentari, in particolare, sono ora emerse informazioni dettagliate su tutti e quattro i modelli della famiglia Pixel 11, complete di specifiche tecniche e prezzi sia per il mercato statunitense che per quello europeo.

Nello stesso tempo, un’altra fuga di notizie ha mostrato per la prima volta l’interfaccia software dei modelli di punta e dello smartwatch abbinato, offrendo un quadro quasi completo di quello che Google si appresta a presentare.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Pixel 11, le caratteristiche del modello base della gamma

Per prima cosa, come era lecito attendersi, il Pixel 11 standard sarà il modello base della gamma e sarà equipaggiato con un display OLED Actua da 6,3 pollici, con risoluzione 2424×1080 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva compresa tra 60 e 120Hz. La luminosità massima dichiarata raggiunge i 3.000 nit, mentre a protezione dello schermo troviamo il vetro Gorilla Glass Victus 2.

Sotto la scocca troviamo il chip Tensor G6, affiancato dal coprocessore di sicurezza Titan M3. La memoria RAM sarà disponibile nei tagli da 12 e 16GB, con storage interno non espandibile da 256 o 512GB. La batteria avrà una capacità tipica di 4.985mAh, con ricarica cablata da 30W tramite USB-C PPS e ricarica wireless Qi2.

Sul retro troveranno posto due sole fotocamere. Una è quella principale da 48 megapixel con apertura f/1.7, l’altra è quella ultra-grandangolare da 13 megapixel con apertura f/2.2, capace di uno zoom digitale fino a 30x. Anteriormente ci sarà invece un sensore per i selfie da 10,5 megapixel. Non mancheranno il supporto al 5G, il lettore di impronte sotto il display e il riconoscimento facciale tramite la fotocamera frontale. Le dimensioni saranno di 152,8x72x8,6mm per un peso di 197 grammi, rendendolo il più leggero e compatto della serie.

Per quanto riguarda il prezzo, il Pixel 11 partirà da 899 dollari negli Stati Uniti e da 999 euro in Europa.

Segui Google su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Pixel 11 Pro, più fotocamere e schermo più luminoso

Il Pixel 11 Pro condivide la diagonale dello schermo con il modello standard, pari a 6,3 pollici, ma monta un pannello Super Actua OLED LTPO con risoluzione pari a 2856×1280 pixel, e una frequenza di aggiornamento che scende fino a 1Hz per risparmiare energia. La luminosità di picco sale a 3.600 nit.

Anche qui a fare da motore sarà il Tensor G6 abbinato al Titan M3, con le stesse configurazioni di memoria del modello base: 12 o 16GB di RAM e 256 o 512GB di storage. La batteria avrà una capacità tipica di 4.850mAh, con le stesse modalità di ricarica del Pixel 11 standard.

La principale differenza rispetto al modello base sta nel comparto fotografico posteriore, che passa a tre sensori: un principale da 50 megapixel, un ultra-grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo periscopico sempre da 48 megapixel con zoom ottico 5x, capace di raggiungere i 120x in modalità Pro Zoom. La fotocamera frontale sale invece a 42 megapixel, con apertura f/2.2 e un campo visivo di 103 gradi. Il corpo macchina misurerà 152,7×71,9×8,4mm per 204 grammi di peso.

Il prezzo di partenza del Pixel 11 Pro sarà di 1.099 dollari negli USA e 1.199 euro in Europa.

Pixel 11 Pro XL, il modello più grande e con più autonomia

Arriviamo così al Pixel 11 Pro XL, che cresce nelle dimensioni con un display Super Actua OLED LTPO da 6,8 pollici e risoluzione 2992×1344 pixel, mantenendo la stessa frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120Hz e la stessa luminosità di picco di 3.600 nit del Pixel 11 Pro. Anche in questo caso lo schermo sarà piatto, in linea con tutti gli altri modelli della gamma.

Il chip resta il Tensor G6, ma qui Google introduce anche un taglio di memoria interna da 1TB, oltre ai già citati 256 e 512GB, con 16GB di RAM riservati proprio alle versioni con più storage. La batteria sale fino a 5.115mAh di capacità tipica, e la ricarica cablata arriva a 45W, più rapida rispetto agli altri due modelli, mantenendo comunque la ricarica wireless Qi2.

Il comparto fotografico è identico a quello del Pixel 11 Pro, con lo stesso sensore principale da 50 megapixel, l’ultra-grandangolare da 48 megapixel con funzione macro e il teleobiettivo periscopico da 48 megapixel con zoom ottico 5x. Anche la fotocamera anteriore da 42 megapixel resta invariata. Le dimensioni del telefono saranno di 162,7×76,5×8,5mm, per un peso di 226 grammi.

Il Pixel 11 Pro XL costerà a partire da 1.299 dollari negli Stati Uniti, mentre in Europa il prezzo di partenza sarà di 1.399 euro.

Pixel 11 Pro Fold, il pieghevole di Google si rinnova

Il Pixel 11 Pro Fold, modello pieghevole della famiglia, monterà due display OLED, entrambi con frequenza di aggiornamento a 120Hz: quello principale, interno, misurerà 8 pollici, mentre lo schermo di copertura esterno sarà da 6,4 pollici. Al momento non sono ancora note le risoluzioni esatte dei due pannelli, ma la configurazione generale sembra ricalcare da vicino quella vista sul precedente Pixel 10 Pro Fold.

Anche il Pro Fold sarà mosso dal Tensor G6 abbinato al Titan M3, con RAM da 12 o 16GB e storage fino a 1TB, sempre non espandibile. La batteria avrà una capacità tipica di 4.806mAh, con ricarica cablata da 30W tramite USB-C PPS e supporto alla ricarica wireless Qi2; secondo le indicazioni, basterebbero circa 30 minuti per raggiungere metà carica.

Sul fronte fotografico troviamo tre sensori posteriori: uno principale da 48 megapixel, un ultra-grandangolare da 10,5 megapixel con funzione macro e un teleobiettivo periscopico da 10,8 megapixel con zoom ottico 5x, che arriva fino a 30x in modalità Super Zoom digitale. Su ciascuno dei due display sarà presente una fotocamera selfie da 10 megapixel con apertura f/2.2 e campo visivo di 87 gradi.

Una particolarità di questo modello riguarda il lettore di impronte digitali, che torna a essere integrato lateralmente nel tasto di accensione, a differenza degli altri Pixel 11 che lo montano sotto il display. Da chiuso, il dispositivo misurerà 155,2x76x10,1mm, per aprirsi fino a 155,2×150,4x5mm; il peso complessivo sarà di 239 grammi.

Il prezzo del Pixel 11 Pro Fold partirà da 1.899 dollari negli Stati Uniti e da 1.999 euro in Europa.

Le prime immagini del software su Pro, Fold e Watch 5

Mentre le indiscrezioni sull’hardware si susseguivano, nelle ultime ore è emerso anche un consistente set di immagini dedicato al software che animerà Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro Fold e il nuovo Pixel Watch 5. Le schermate mostrano un’interfaccia molto simile a quella già familiare agli utenti Android, con alcuni piccoli ritocchi estetici piuttosto che una rivoluzione nel design.

Per quanto riguarda il Pixel 11 Pro, le immagini trapelate includono la schermata home, la configurazione dell’SOS di emergenza, la funzione di accessibilità TalkBack e la segreteria telefonica visiva, oltre a numerosi altri menu di sistema.

Previous Next Fullscreen

Sul fronte del Pixel 11 Pro Fold, il leak mostra come il drawer delle app si apra in un pannello centrato sullo schermo interno. L’interfaccia della fotocamera, invece, posiziona i controlli video sul lato sinistro, mentre il pulsante di scatto, il selettore degli obiettivi e l’accesso alla galleria si trovano sul lato destro. Sono visibili anche le schermate delle impostazioni generali e della configurazione dell’assistente Gemini.

Previous Next Fullscreen

Infine, per il Pixel Watch 5 le immagini rivelano la griglia circolare delle applicazioni, pensata con aree di tocco più ampie per adattarsi meglio a un display rotondo, oltre alla tastiera dello smartwatch e ad altre schermate di sistema.

Tutti e tre i dispositivi saranno protagonisti dell’evento di lancio di Google, in programma per il 12 agosto a New York. Con l’avvicinarsi della data, è probabile che nelle prossime settimane emergano ulteriori dettagli a completare il quadro già piuttosto definito che si sta delineando attorno all’intera gamma Pixel 11.