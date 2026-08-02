Sono passati pochi giorni da quando HONOR ha aperto il programma di accesso anticipato a MagicOS 11 per il pieghevole Magic V6, ma il produttore cinese è tornato sull’argomento con un annuncio molto atteso: HONOR ha svelato la data di presentazione ufficiale del suo nuovo major update basato su Android 17.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social dell’azienda: HONOR ha pubblicato un post sulla piattaforma Weibo contenente la seguente immagine e la comunicazione che il prossimo 6 agosto avrà luogo in Cina il “Pioneer Event”, nel corso del quale verrà presentato il rinnovato MagicOS 11 con tutte le sue novità grafiche e non solo.

L’immagine teaser — con l’effetto vetro in bella mostra — conferma quello che sapevamo ormai da tempo: l’estetica di MagicOS 11 sarà fortemente ispirata al controverso Liquid Glass di Apple. Del resto, l’influenza di Apple sugli OEM Android cinesi è cosa nota e tocca anche quei produttori che avrebbero tutte le carte in regola per farsi apprezzare anche (e di più) per la propria originalità.

In attesa di scoprire le concrete implicazioni di quanto promesso, giova sottolineare come HONOR parli di un aggiornamento contraddistinto da un’esperienza utente “vivace, trasparente e incredibilmente fluida”, grazie ad una serie di miglioramenti che evolvono ulteriormente l’esperienza Android.

Insomma, a pochi giorni dal rilascio dell’aggiornamento di luglio 2026, HONOR — che nel frattempo ha anche rinnovato il proprio logo, lanciandosi nel mondo dell’AI — scalda i motori per un update di tutt’altra caratura.