Proseguono le opportunità per portarsi a casa i nuovi pieghevoli Samsung a prezzi super scontati: sul Samsung Shop Online potete acquistare Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 approfittando di un generoso coupon, ma anche di extra sconti da 100 euro e naturalmente della promozione Trade In con bonus. Vediamo come.

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Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8: quale fa per voi

La nuova generazione di pieghevoli Samsung presentata lo scorso 22 luglio vede tre formati, pensati per offrire una scelta più ampia che mai e per rispondere a esigenze diverse.

Galaxy Z Fold8 è il modello inedito, e offre un’esperienza immersiva nella navigazione, nei contenuti multimediali, nella lettura e nel gaming, con proporzioni del display studiate intorno al modo in cui gli utenti fruiscono dei contenuti. Propone uno schermo principale pieghevole in formato 4:3 da 7,6 pollici e uno schermo esterno da 5,5 pollici in formato 10:16, entrambi con pannelli Dynamic AMOLED 2X con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz.

Galaxy Z Fold8 Ultra è il vero successore diretto di Galaxy Z Fold7, e ne mantiene il formato: propone uno schermo interno da 8 pollici e uno esterno da 6,5 pollici, entrambi Dynamic AMOLED 2X con refresh rate da 1 a 120 Hz. Come il fratello, può contare sulla nuova tecnologia Flex Titanium, che introduce una struttura del display basata sul titanio, progettata per rendere i pieghevoli più sottili senza comprometterne la resistenza e per ridurre la visibilità della piega.

Per maggiori dettagli: Samsung Galaxy Z Fold8 vs Galaxy Z Fold8 Ultra: le specifiche tecniche complete a confronto

I due si distinguono per quanto riguarda il comparto fotografico: a spiccare è il modello Ultra con la sua tripla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre il modello “wide” si difende con una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 50 MP. Offrono batterie tra i 4800 e i 5000 mAh con ricarica rapida fino a 45 W, ed entrambi sono mossi dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, abbinato a 12 o 16 GB di RAM e a 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna.

Galaxy Z Flip8 lascia da parte il formato a libro e propone un’apertura a conchiglia: offre uno schermo principale pieghevole Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici e uno schermo secondario esterno Super AMOLED da 4,1 pollici, con refresh rate fino a 120 Hz, e viene mosso dal SoC Exynos 2600, supportato da 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. A bordo una fotocamera principale da 50 MP con ProVisual Engine, affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare, e una batteria piuttosto conservativa, da 4300 mAh.

Per saperne di più: Le specifiche tecniche complete di Samsung Galaxy Z Flip8

Tutti e tre gli smartphone portano al debutto la One UI 9.0 basata su Android 17, con funzionalità Galaxy AI aggiuntive, l’ampliamento di alcune di quelle già esistenti (come Now Nudge e Now Brief) e una maggiore attenzione su come vengono usati i dati dall’intelligenza artificiale (c’è anche la nuova dashboard Attività di Assistente AI).

Super offerte con coupon, extra sconti e bonus

Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 sono modelli premium, e di conseguenza i prezzi non sono esattamente contenuti: si parte da rispettivamente 2099 euro, 2299 euro e 1379 euro per le versioni da 12-256 GB, fino ad arrivare ai 2899 euro richiesti per il modello Ultra da 16 GB di RAM e 1 TB di memoria.

Per fortuna, sul Samsung Shop Online sono disponibili alcune iniziative che permettono di scendere in modo consistente, valide in generale fino al 6 agosto 2026.

Digitando il coupon ANDROID nel campo dedicato ai codici promozionali potete ottenere uno sconto immediato del 15% (valido per tutti e tre i modelli e per tutte le configurazioni): questo significa che potete ottenere subito un ribasso tra i 206,85 euro e i 434,85 euro. Inoltre, effettuando il pagamento con PayPal (anche in tre rate), potete aggiungere altri 100 euro di sconto, facendo scendere i listini di partenza a 1684,15 euro (Z Fold8), 1854,15 euro (Z Fold8 Ultra) e 1072,15 euro (Z Flip8). Sono previsti sconti ancora più generosi con il programma Samsung Students.

E non è finita qui: fino al 31 agosto 2026 potete sfruttare la promozione Trade In per ottenere una valutazione dell’usato fino a 891 euro, ai quali aggiungere ulteriori 100 euro di sconto a carrello partecipando all’iniziativa entro il 6 agosto 2026. Si possono far valutare fino a due dispositivi usati contemporaneamente. Disponibili anche i primi 3 mesi di protezione Samsung Care+ gratuiti e il finanziamento con Findomestic fino a 30 rate a tasso zero (con prima rata a novembre 2026).