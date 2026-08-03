Con i Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra ha fatto il suo esordio ufficiale One UI 9, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda coreana, destinata a breve ad essere implementata anche negli altri device del produttore.

Sebbene non si tratti di un aggiornamento rivoluzionario, One UI 9 porta comunque con sé alcune interessanti novità, tra le quali vi è anche un miglioramento per quanto riguarda la sicurezza: ci riferiamo alla funzione in virtù della quale il device si blocca definitivamente dopo 13 tentativi errati di inserimento del PIN o della password.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Come funziona lo sblocco con One UI 9

Sia Android 17 che One UI 9 stanno alzando i livelli di sicurezza al fine di garantire agli utenti una più elevata protezione in caso di furto del device e di tentativi di indovinare il codice di sblocco, ciò attraverso l’introduzione di ritardi di durata crescente dopo troppi tentativi, arrivando al blocco definitivo del dispositivo, senza altra opzione se non il suo ripristino completo.

Ebbene, questa è la schermata mostrata dalla nuova interfaccia di Samsung dopo 13 tentativi errati:

In pratica, dopo 13 tentativi falliti il produttore coreano non lascia agli utenti molte alternative, consigliando loro di contattare il Servizio Clienti Samsung per i passaggi successivi.

Nel menu delle Impostazioni è anche presente un’apposita opzione che cancella automaticamente i dati dal telefono una volta raggiunta la soglia di 13 tentativi errati di inserimento del PIN o della password:

Tale nuovo sistema si applica a tutti i device lanciati con One UI 9 mentre al momento non è chiaro come questa funzionalità si comporterà con i device per i quali tale interfaccia verrà implementata con un aggiornamento.