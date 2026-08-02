Quando si parla di smartphone con 7000 mAh di batteria, display AMOLED da 6000 nit e chipset di ultima generazione sotto i 300€, il mercato solitamente risponde con un silenzio imbarazzante. Realme GT 7T rompe questa regola nel modo più clamoroso possibile: su AliExpress è disponibile a un prezzo che fatica a sembrare reale, con uno sconto che sfiora il 65% rispetto al listino ufficiale italiano. Basta un coupon (e un pizzico di attenzione) per portarsi a casa una delle proposte più aggressive del 2025.



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Realme GT 7T: tutto il meglio della fascia alta, compresso in un flagship da battaglia

Realme GT 7T non è uno smartphone nato per fare numeri su carta: è pensato per chi pretende il massimo senza compromessi. Al cuore del dispositivo c’è il MediaTek Dimensity 8400-MAX a 4 nm, un chipset che porta prestazioni da top di gamma con efficienza energetica elevata, abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0, velocissimo in lettura e scrittura.

Il display è uno dei punti più forti: un pannello AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco da 6000 nit, certificato come Pro-Esports. Significa massima leggibilità sotto la luce solare diretta, colori precisi e reattività da gaming. Difficile trovare qualcosa di simile in questa fascia di prezzo.

Sul fronte fotografico, Realme GT 7T monta un sensore Sony IMX896 da 50 MP (f/1.8, OIS, PDAF multidirezionale) che garantisce scatti nitidi in ogni condizione di luce, affiancato da un ultra-grandangolare da 8 MP con campo visivo a 112° e da una fotocamera frontale da 32 MP. La registrazione video arriva fino a 4K a 60 FPS, sia sul posteriore che sul frontale, e persino sott’acqua grazie alla certificazione IP68/IP69.

Proprio la certificazione IP69 è un elemento che distingue GT 7T dalla concorrenza: non solo resiste all’immersione fino a 1,5 m per 30 minuti, ma sopporta anche getti d’acqua ad alta pressione, un livello di protezione raro anche tra i flagship di fascia alta. Se cercate uno smartphone resistente, questo è uno dei migliori candidati sul mercato.

La batteria da 7000 mAh con tecnologia agli anodi in silicio è un altro punto di forza notevole, progettata per durare nel tempo e resistente a temperature estreme. Con la ricarica Ultra da 120W, si passa da 0 a 100% in soli 42 minuti. Il sistema di raffreddamento, che incorpora grafene nel design del back (una prima assoluta nel settore secondo Realme), mantiene temperature piacevoli anche sotto stress prolungato.

Il software è Android 15 con Realme UI 6.0, con supporto garantito fino a 6 aggiornamenti Android principali: un impegno raro per un dispositivo di questa fascia, che assicura longevità reale nel tempo.

Chipset: Dimensity 8400-MAX, 4 nm

Dimensity 8400-MAX, 4 nm RAM e storage: 12 GB RAM + 512 GB UFS 4.0

12 GB RAM + 512 GB UFS 4.0 Display: 6,8″ AMOLED, 120 Hz, 6000 nit

6,8″ AMOLED, 120 Hz, 6000 nit Fotocamera principale: Sony IMX896, 50 MP, OIS

Sony IMX896, 50 MP, OIS Batteria: 7000 mAh, ricarica 120W (42 min)

7000 mAh, ricarica 120W (42 min) Protezione: IP68 / IP69

IP68 / IP69 Software: Android 15, 6 anni di aggiornamenti

Sconto quasi incredibile: ecco i numeri dell’offerta

Il prezzo di listino ufficiale per la versione 12 GB + 512 GB di Realme GT 7T è di 699,99€ in Italia. Su AliExpress è possibile acquistarlo a 250€, con uno sconto di circa 450€ che corrisponde a quasi il 65% in meno sul prezzo originale (o 369€ il prezzo medio precedente)

Per ottenere il prezzo finale, è necessario applicare uno dei coupon disponibili: ITAFF30 oppure ITSC30. Pagando con PayPal PayLater si ottengono ulteriori 15€ di sconto, portando il risparmio totale a cifre davvero fuori scala per un dispositivo di questo livello tecnico.

L’offerta è disponibile su AliExpress e vale la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, la configurazione più completa dell’intera lineup.

