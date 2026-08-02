Xiaomi 17T Pro fa già parlare di sé per la batteria da 7.000 mAh al silicio-carbonio e il chipset MediaTek Dimensity 9500 a 3 nm, ma la notizia vera è un’altra: su Amazon è comparso un bundle che include anche una smart TV Xiaomi 32″ e il prezzo scende di quasi € 290 rispetto al valore complessivo dei due prodotti acquistati separatamente. Un’occasione che vale la pena analizzare nei dettagli.

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Xiaomi 17T Pro: prestazioni da flagship con un’autonomia che sorprende

La vera protagonista di Xiaomi 17T Pro è senza dubbio la batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh, la più capiente dell’intera Serie T. Questa tecnologia consente di ottenere una densità energetica superiore rispetto alle celle tradizionali, il che si traduce in autonomia estesa senza aumentare lo spessore del dispositivo, fermo a soli 8,25 mm. La ricarica cablata HyperCharge a 100W e quella wireless a 50W completano un sistema energetico difficilmente eguagliabile in questa fascia.

Il processore MediaTek Dimensity 9500 (processo produttivo a 3 nm) porta con sé una NPU progettata specificamente per l’intelligenza artificiale generativa e agentica, gestita attraverso Xiaomi HyperAI su Android 16 con HyperOS 3. La variante in offerta monta 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage UFS 4.1, sufficienti per la maggior parte degli utilizzi quotidiani e intensivi.

Il display AMOLED da 6,83″ in risoluzione 1.5K (2.772 x 1.280 pixel) tocca una luminosità massima di 3.500 nit e si aggiorna fino a 144 Hz, con frequenza di campionamento del tocco fino a 480 Hz. Non manca la certificazione Eye-Care quadrupla di TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly e Intelligent Eye Care), con PWM Dimming a 3.840 Hz per ridurre l’affaticamento visivo anche nelle sessioni più lunghe.

Il comparto fotografico è firmato Leica e si compone di:

50 MP principale Light Fusion 950, f/1.7, sensore 1/1.31″, OIS

principale Light Fusion 950, f/1.7, sensore 1/1.31″, OIS 12 MP ultrawide

ultrawide 50 MP teleobiettivo periscopico 5x, f/3.0, 115 mm, OIS, con Ultra Zoom AI fino a 120x

teleobiettivo periscopico 5x, f/3.0, 115 mm, OIS, con 32 MP selfie

La funzione Leica Live Moment cattura i fotogrammi che precedono lo scatto, recuperando il momento esatto prima che il dito prema il pulsante. I video arrivano fino a 8K@30fps in formato 10-bit Rec. 2020 con HDR10+. La certificazione IP68 e il telaio in alluminio completano un profilo hardware da vero flagship. Da tenere in considerazione le dimensioni generose (162,2 x 77,5 mm, 219 g) che lo rendono meno comodo con una sola mano.

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Bundle Amazon: smartphone + TV, ecco quanto si risparmia

Su Amazon è disponibile il bundle che include Xiaomi 17T Pro 12+256 GB Deep Blue con garanzia 3 anni (2+1) abbinato alla Xiaomi TV A PRO 32 al prezzo di € 799,90.

Mettendo insieme i listini ufficiali Xiaomi Italia, lo smartphone vale € 899 e la TV € 189, per un totale di € 1.088. Il risparmio complessivo è di circa € 288, pari a uno sconto di quasi il 26%, con la TV che di fatto si porta a casa a costo quasi azzerato. La spedizione è gratuita con Amazon Prime.

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