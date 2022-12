Mancano pochi giorni alla conclusione del 2022 e il team di Google, tramite un lungo post sul proprio blog ufficiale The Keyword ha voluto ripercorrere tutte le novità introdotte nell’arco dell’anno.

Per il colosso di Mountain View si è trattato di un anno decisamente impegnativo, con novità che spaziano dalle nuove o ottimizzate funzionalità (ad esempio Guided Frame, Real Tone e Photo Unblur) ai nuovi prodotti, sia software che hardware (tanto per citarne alcuni, troviamo Android 13, il Pixel Watch e gli smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro). Andiamo, quindi, a rivedere tutte queste novità nel dettaglio.

Il 2022 di Google si può riassumere in 22 novità

Come anticipato in apertura, Google ha voluto ripercorrere il proprio 2022 riassumendolo in 22 punti che trattano le altrettante novità, hardware e software, introdotte durante l’anno.

In questo articolo, ripercorriamo anche noi tutte queste novità (abbondantemente trattate sulle nostre pagine nei mesi addietro), suddividendole in tre macro-categorie (nuovi prodotti, nuovo software, nuove funzionalità) e proponendovi, per ognuna di esse, i dettagli principali nonché il link all’articolo in cui abbiamo trattato ciascun argomento.

I nuovi prodotti a marchio Google

Nel 2022 abbiamo assistito al lancio di un buon numero di prodotti Made by Google: alcuni di essi, fanno parte del panorama Android (come smartphone e smartwatch), altri sono pensati per la smart home.

Il colosso di Mountain View parte nel suo recap col botto, affidandosi ai propri smartphone top gamma Google Pixel 7 (trovate qui la nostra recensione) e Google Pixel 7 Pro (trovate qui la nostra recensione). Arrivati sul mercato ad ottobre con fotocamere aggiornate, design evoluto ma non stravolto rispetto ai predecessori (tra cui i nuovi colori) e tante altre novità, sono la seconda generazione di smartphone del nuovo corso, inaugurato nel 2021 coi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Con Pixel 7 e Pixel 7 Pro ha debuttato la seconda generazione del SoC realizzato internamente da Big G (in stretta collaborazione con Samsung): parliamo del Google Tensor G2, l’unico SoC che consente di portare l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico di Google direttamente su smartphone.

Un’altra pietra miliare del 2022 è sicuramente il primo smartwatch a marchio Google della storia, ovvero Pixel Watch (trovate qui la nostra recensione video). Lanciato in autunno, racchiude in sé tutto il know-how acquisito dall’acquisizione di Fitbit e le conoscenze condivise con Samsung nello sviluppo di Wear OS. Attualmente non è ancora ufficialmente arrivato in Italia ma questo non è necessariamente un male: in quanto primo di una (si spera) lunga serie di smartwatch, ci sono ampi margini di miglioramento.

4. Google Pixel Buds Pro

Arrivate nel corso dell’estate, le Google Pixel Buds Pro (trovate qui la nostra recensione) sono cuffie true wireless di fascia alta che hanno debuttato con l’obiettivo di offrire un suono pieno e coinvolgente: sfruttando tecnologie come Silent Seal, Equalizzatore del volume e Cancellazione attiva del rumore, fanno in modo che l’utente possa godersi al meglio musica, podcast, telefonate e qualsiasi altro contenuto in ascolto, senza distrazioni.

Alla fine del mese di settembre, il colosso di Mountain View ha annunciato il nuovo dongle HDMI Chromecast con Google TV (HD) in colorazione Snow (bianco), soluzione completa ma decisamente più economica rispetto alla controparte 4K.

Si tratta della versione cablata di seconda generazione del popolare campanello smart, realizzato in modo da essere compatibile con i cavi esistenti del campanello. Più compatto del modello a batteria di circa il 30%, è in grado di adattarsi a spazi più ristretti al di fuori dell’abitazione.

Per rendere ancora più intelligente la rete Wi-Fi domestica, il colosso di Mountain View ha presentato il nuovo Nest WiFi Pro con Wi-Fi 6E, capace di raggiungere velocità combinate fino a 4,2 Gbps e in grado di gestire in maniera ottimale tutti i dispositivi smart connessi, grazie alla capacità di lavorare su tre bande separate.

Nel corso dell’estate, Google ha introdotto tre nuovi smartwatch a marchio Fitbit, più sottili e comodi rispetto ai predecessori ma al contempo in grado di offrire una maggiore autonomia e funzionalità di monitoraggio della salute più avanzate.

Sebbene Google non lo citi tra le 22 novità degne di nota del 2022, tra i nuovi prodotti dell’anno merita una menzione il Google Pixel 6a (trovate qui la nostra recensione), uno smartphone di fascia media che riprende in tutto e per tutto quanto riproposto dai suoi fratelli maggiori della prima generazione del nuovo corso ma che ha spaccato la community, divisa tra chi lo ritiene troppo conservativo o costoso per ciò che offre e chi invece lo ritiene il solito e affidabile Pixel della serie A.

Le novità software

Archiviati i nuovi prodotti, passiamo alle novità software introdotte da Google nel 2022.

La più importante è, senza ombra di dubbio, Android 13, la più recente versione del sistema operativo del robottino verde che migliora ulteriormente quanto di buono fatto da Android 12, pervadendo l’intero sistema con i canoni del Material You e migliorando per quanto concerne personalizzazione, sicurezza, esperienze multi-dispositivo e molto altro.

Oltre ad avere presentato nuovi prodotti per la smart home, il colosso di Mountain View ha totalmente ridisegnato l’app Google Home, con l’obiettivo di rendere migliore e più semplice l’utilizzo dei dispositivi smart compatibili. Il programma di anteprima pubblica tramite cui è possibile provare la nuova interfaccia è disponibile praticamente per tutti gli utenti.

Il client Gmail ha ricevuto una interfaccia completamente ridisegnata e basata sui canoni del Material Design 3. È stata introdotta la nuova casella della posta in arrivo unificata che rende più semplice rimanere in contatto con Google Meet e Google Chat; sono stati, inoltre, aggiunti nuovi chip di ricerca che consentono di trovare facilmente ciò di cui si ha bisogno all’interno della posta o delle conversazioni.

È un sistema che monitora l’ambiente del pianeta. Lanciato nel 2010 e da allora messo a disposizione di scienziati e ONG, quest’anno è stato reso accessibile ai governi e alle aziende con l’obiettivo di aumentare il numero di persone coinvolte nella lotta per il clima.

Arriviamo all’ultima novità software della lista, tra quelle introdotte dal colosso di Mountain View nel 2022. Si tratta di Google Wallet, la nuova app per Android che sostituisce l’app di Google Pay ed è la nuova casa per carte di credito, carte d’imbarco, carte fedeltà e altri pass di vario tipo. Rispetto alla precedente app, è in linea con i canoni del Material You e si integra al meglio (anche graficamente) all’interno di Android.

Le nuove funzionalità

Esauriti i nuovi prodotti e le novità lato software, rimangono solo le nuove funzionalità degne di nota introdotte da Google nel 2022: troviamo funzionalità esclusive per i dispositivi della serie Pixel ma anche funzionalità introdotte all’interno di applicazioni e servizi proprietari.

14. Guided Frame

Si tratta di una nuova funzionalità per l’app Fotocamera degli smartphone Pixel che fornisce una combinazione di segnali audio, animazioni ad alto contrasto e feedback tattile per aiutare gli utenti non vedenti o ipovedenti a scattare un selfie.

Introdotta con i Pixel 6 nel 2021, questa funzionalità, che permette di rendere giustizia ai toni della pelle di tutti gli utenti, è stata migliorata grazie alla collaborazione con Diversify Photo.

16. Photo Unblur

È la terza nuova funzionalità in ambito fotografico, esclusiva dell’app Google Foto sui Pixel 7 e Pixel 7 Pro; essa consente di rimuovere sfocatura e disturbi visivi dalle immagini, anche da quelle presenti in galleria ma scattate con un altro dispositivo.

Tramite Google Lens, è possibile combinare foto e testo per trovare esattamente ciò che si desidera cercare. Ad esempio, scattando uno screenshot e aggiungendo la parola chiave “wallpaper” è possibile trovare gli sfondi che ricordino graficamente il contenuto dello screenshot.

Presentato al Google I/O 2022 e lanciato a settembre, l’Immersive View di Google Maps fornisce oltre 250 vedute aeree fotorealistiche di punti di interesse al livello globale, garantendo agli utenti un’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente.

La sezione dei Ricordi su Google Foto si è arricchita con nuove funzionalità creative (come un sottile effetto zoom) che hanno migliorato notevolmente la fruizione delle proprie immagini del passato.

20. Formato senza pagine su Google Documenti

L’app per la modifica e la creazione di documenti del colosso di Mountain View ha guadagnato, all’inizio dell’anno, una nuova funzionalità che consente di lavorare al documento senza che le pagine risultino separate, guadagnando così una migliore capacità di adattamento allo schermo del dispositivo su cui viene creato o modificato.

21. Scorciatoie di ricerca su Google Chrome

Per migliorare la ricerca di contenuti già aperti, che siano schede (presenti o passate) o segnalibri, la barra degli indirizzi di Google Chrome in versione desktop ha ricevuto un aggiornamento che ha introdotto le scorciatoie @tab, @bookmarks e @history, facilitando la ricerca di contenuti tra le schede, i segnalibri e la cronologia.

22. Funzionalità AR per lo shopping

Sebbene lo shopping online sia ormai qualcosa di canonico, negli ultimi anni ci si sta spingendo oltre, pervadendo l’esperienza utente con la realtà aumentata, in modo da, per esempio, provare un paio di occhiali senza la necessità di uscire da casa. In quest’ottica, Google ha potenziato ulteriormente una funzionalità già lanciata nel 2020 e introdotto tante altre novità al riguardo, illustrate in questo post sul blog ufficiale.

E voi le ricordavate tutte queste novità introdotte da Google o ve n’è sfuggita qualcuna? Fatecelo sapere, il box dei commenti è a vostra disposizione. Noi, intanto, iniziamo a prepararci al 2023, un altro anno che si preannuncia decisamente interessante per il colosso di Mountain View.

