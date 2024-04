Android Auto sta riprogettando il menu delle impostazioni per i suoi utenti. Il pattern delle impostazioni, infatti, non ha subito alcuna modifica dal 2020, non essendo così in linea con il nuovo design che caratterizza Android.

Qual è il nuovo pattern delle impostazioni di Android Auto

Tramite Android Auto 11.8, Google ha intenzione di introdurre il nuovo design del menu impostazioni come impostazione predefinita. Questa nuova versione è distribuita agli utenti principalmente attraverso il programma beta. Nella versione precedente di Android Auto, gli utenti avevano la possibilità di visualizzare nella parte superiore del menu delle impostazioni la modalità di connessione dell’auto (se tramite cavo USB o wireless). Al di sotto di essa, gli utenti potevano osservare una sezione per la personalizzazione del launcher; il rilevamento di “Hey Google”; le opzioni di Google Assistant; le previsioni del meteo; alcune specifiche opzioni di sistema e diversi dettagli inerenti l’ambito safety/legal.

Il nuovo design del menu delle impostazioni adotta le ultime guidelines di Google Material You. In questo modo, infatti, i colori cambiano a seconda del tema scelto dagli utenti e, inoltre, è supportata la modalità scura. Questi elementi rappresentano una grande novità per Android Auto, considerato che dal 2020 presentava solamente un’interfaccia blu e bianca.

Tuttavia, è importante sottolineare come di per sè il menu delle impostazioni non sia effettivamente cambiato molto. In primo luogo, la grafica in cima alla pagina è stata rimossa e sostituita con il pulsante “Connect a car” (connetti un’auto). Sono state introdotte anche varie sezioni relative alla funzione Avvio, Display, Assistente, Mappe, Messaggi e molto altro ancora. In aggiunta, anche la pagina “Personalizza launcher” è stata aggiornata con il nuovo design di Android. In aggiunta, nel menu di overflow sono disponibili anche ulteriori opzioni, come, ad esempio, la possibilità di effettuare screenshots. Però, la pagina “Impostazioni sviluppatore” presenta ancora il vecchio design, che costringe gli utenti a visualizzarla solamente in modalità luminosa.

Non è stato ancora chiarito pubblicamente il motivo per cui Google abbia impiegato così tanto tempo per implementare l’aggiornamento. In ogni caso, gli utenti possono accedere alle impostazioni di Android Auto su Pixel compiendo i seguenti passaggi: Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione > Android Auto.