Avete letto bene il titolo e, no, oggi non è il primo aprile. Quindi la notizia è reale: Google ha annunciato, con un post del Vice Presidente degli ingegneri Dave Burke, la disponibilità della prima Developer Preview di Android 13. Come dice il nome si tratta di un primo sguardo a quella che sarà la prossima versione del robottino verde, che con ogni probabilità sarà disponibile in versione definitiva verso la fine dell’estate. Bando alle ciance però, e andiamo immediatamente a conoscere Android 13, che riprenderà molti dei concetti di Android 12L (di cui è uscita ieri la terza beta) introducendo ulteriori miglioramenti.

Privacy e sicurezza su tutto

Nei nostri smartphone sono racchiuse le informazioni più importanti delle nostre vite, dalle mail di lavoro ai documenti bancari, dai ricordi personali ai messaggi con i nostri amici e familiari, e nessuno vorrebbe che tali informazioni diventassero di pubblico dominio o. peggio ancora, fossero utilizzate per scopi illeciti o per sottrarci qualcosa. Google è consapevole di questo e ha messo, ancora una volta, la privacy e la sicurezza al centro di Android 13, sempre più una piattaforma di qualità in grado di offrire un ambiente sicuro per i propri dati, con il massimo controllo da parte degli utenti. Le prime novità sono rappresentate da nuove API per la condivisione di foto e video e da nuovi permessi per il WiFi.

Selettore di immagini e API

Al fine di rendere più sicure e protette le foto e i video Android 12 introduce in selettore di immagini a livello di sistema, che permette di condividere in maniera sicura sia i contenuti presenti sul proprio dispositivo sia quelli in cloud. Il sistema attuale permette la condivisione di qualsiasi contenuto da parte delle app, senza che sia necessario un permesso particolare per accedere ai file multimediali. Con Android 13 le applicazioni dovranno passare per le API Photo Picker, che permetteranno l’accesso ai contenuti multimediali ma in maniera controllata e sicura. La novità sarà introdotta anche sulle versioni precedenti, a partire da Android 11, con un aggiornamento del modulo MediaProvider attraverso Google Play.

Nuovi permessi per il WiFi

La nuova versione di Android introduce il nuovo permesso NEARBY-WIFI-DEVICES, dedicato alle app che gestiscono la connessione ai punti di accesso WiFi nelle vicinanze. Il nuovo permesso sarà richiesto per le app che fanno uso delle API WiFi e permetterà di cercare e collegarsi ai dispositivi WiFI nelle immediate vicinanze, senza che sia necessario utilizzare i permessi di localizzazione. Le app sviluppate per Android 13 potranno utilizzare il nuovo permesso con la flag neverForLocation, al fine di garantire una maggiore privacy agli utenti e per semplificare il lavoro degli sviluppatori.

Strumenti per gli sviluppatori

Trattandosi di una versione dedicata agli sviluppatori non potevano mancare le novità riservate a questa categoria, pensate per facilitare la creazione di applicazioni ancora più belle e funzionali. Con i nuovi strumenti dovrebbero ridursi i costi di sviluppo, semplificando molte delle operazioni più complesse.

Quick Settings Placement API

Le impostazioni rapide che siamo abituati a trovare nella tendina delle notifiche sono un modo molto comodo per compiere alcune operazioni senza dover abbandonare l’applicazione. Google rende più semplice per gli utenti scoprire nuovi tile e aggiungerli nella tendina delle notifiche, il tutto grazie a una nuova API dedicata proprio a questo scopo. Grazie alla nuova libreria l’applicazione potrà mostrare la tile personalizzata e consentire di aggiungerla immediatamente, utilizzando una finestra di dialogo di sistema, il tutto senza dover uscire dall’applicazione.

Icone a tema

Con Android 13 prosegue l’evoluzione di Material You, che ora permette di applicare i colori dinamici alle icone di tutte le app e non solo a quelle targate Google. In questo modo tutte le icone della home potranno avere le stesse sfumature di colore. C’è però un requisito che gli sviluppatori dovranno rispettare: un’icona monocromatica della propria app e una piccola modifica al file XML dell’icona adattiva.

Inizialmente la funzione sarà supportata esclusivamente sugli smartphone della serie Pixel, ma in un prossimo futuro saranno disponibili anche per i dispositivi di altri produttori, con i quali Google sta già collaborando.

Preferenze di linguaggio per-app

Le app che permettono di impostare una lingua diversa da quella di sistema potranno beneficiare di una nuova API, che permette di impostare la lingua da utilizzare per ridurre la quantità di codice da scrivere e migliorare la compatibilità sui vari dispositivi. Una simile API sarà presto aggiunta in una nuova libreria Jetpack, per aumentare ulteriormente la compatibilità.

… in sviluppo