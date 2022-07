L’edizione 2022 del Google I/O, la conferenza annuale di Big G per gli sviluppatori e quindi principalmente dedicata alle novità software, è stata insolitamente ricca di nuovo hardware: dagli accenni all’ancora lontano Google Pixel Tablet ai primi ammiccamenti con Google Pixel Watch e Google Pixel 7, alle presentazioni vere e proprie di Google Pixel 6a e Google Pixel Buds Pro.

Questi ultimi due hanno viaggiato a braccetto fin dall’annuncio e quest’oggi, 21 luglio 2022, arrivano insieme anche sul mercato, sebbene per il momento si tratti di pre-ordini (l’attesa per la vendita libera sarà comunque breve). In questa sede vogliamo occuparci, in particolare, del nuovo smartphone Made by Google di fascia media.

Google Pixel 6a: dieci cose da sapere

Dal momento che lo smartphone è già stato presentato ufficialmente da Google lo scorso maggio, la sua dotazione tecnica non è esattamente un mistero, anzi è molto probabile che gli utenti più appassionati ai dispositivi di Mountain View la conoscano già a menadito. Per questo motivo, invece di partire dalla sintesi della scheda tecnica, è probabilmente più utile scoprire i principali tratti distintivi del nuovo Google Pixel 6a, aspirante nome di spicco della fascia media del mercato.

Ecco, dunque, dieci cose da sapere sul conto di Google Pixel 6a:

Google Tensor come i fratelli maggiori: Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro hanno segnato una svolta per gli smartphone di Big G, adottando per la prima volta un SoC proprietario e ora il nuovo capitolo prosegue con Pixel 6a, che affida le sue prestazioni al Google Tensor con chip di sicurezza Titan M2. Tensor, ricorda il produttore, è “alla base di funzionalità avanzate come Traduzione dal vivo, grazie al quale potete chattare in 11 lingue in tempo reale”. Intelligenza artificiale e praticità: Google Tensor non è il SoC più potente in circolazione, infatti Big G non ha cercato la forza bruta, preferendo piuttosto puntare su altri fattori, come l’intelligenza artificiale. Il tutto è condito da una batteria che promette di superare le 24 ore e da tante possibilità di personalizzazione. Hardware e software: Dalle colorazioni grigio antracite, grigio chiaro e verde salvia ai 6 GB + 128 GB di memoria, Pixel 6a non sorprende per l’hardware, ma la vera forza di Google è da sempre il software, dal Material You alle tante chicche dedicate e non disponibili altrove. (Google) Fotocamera: Pixel 6a dispone di una doppia fotocamera posteriore di cui una ultra-grandangolare, ma è con Google Fotocamera (i.e. fotografia computazionale) e le funzioni dedicate che cerca di fare la differenza: Gomma magica permette di rimuovere elementi indesiderati dalle foto e non solo; Viso nitido aumenta la nitidezza dei volti in movimento; Real Tone promette di riprodurre fedelmente nelle foto le sfumature delle varie tonalità di carnagione; la modalità Foto notturna consente di scattare foto godibili anche in condizioni di scarsa illuminazione. Batteria adattiva: Ancora una volta, è il software a fare la magia: la batteria adattiva capisce le app più utilizzate dall’utente al fine di una migliore allocazione delle risorse e promette di superare le 24 ore; con il risparmio energetico estremo, si parla addirittura di 72 ore (anche se con inevitabili limitazioni). Sicurezza: La sicurezza di Pixel 6a è hardware: il chip Titan M2 è dedicato a tale scopo, lo sblocco avviene mediante riconoscimento dell’impronta digitale ed è presente la certificazione IP67 contro acqua e polvere; ma anche software: il Pannello di sicurezza aiuta conserva in un solo posto tutte le impostazioni di sicurezza; sono garantiti almeno 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Invecchiando, migliora: In linea di massima, si consiglia sempre di acquistare uno smartphone per ciò che offre al momento dell’acquisto, non per promesse di novità future, ma nel caso dei Pixel questo non è propriamente vero, perché periodicamente Google rilascia i Feature Drop e li arricchisce di nuove funzioni. Strumenti utili: Funzioni simpatiche a parte, uno smartphone deve essere soprattutto utile ed è qui che entrano in gioco alcuni strumenti di Google: Registratore permette di usare la voce per registrare e trascrivere appunti (con tag per le parole chiave) in tempo reale, modificare clip audio e condividerli; Now Playing riconosce i brani ascoltati durante la giornata e permette di ritrovarli in un secondo momento, addirittura esportandoli in YouTube Music. Accessori: Gli accessori ufficiali di Google non sempre hanno convinto pienamente, tuttavia è possibile scegliere anche tra i 68 prodotti di brand Made For Google. Servizi di Google: Pixel 6a include 3 mesi di YouTube Premium e Google One senza costi aggiuntivi: 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud e il backup automatico.

Google Pixel 6a: scheda tecnica

Ecco la scheda tecnica di Google Pixel 6a:

Dimensioni: 152,16 x 71,8 x 8,85 mm

Peso: 170 grammi

Display: gOLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 60 Hz

SoC: Google Tensor GS101 (5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20

Memoria RAM: 6 GB (LPDDR4X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2)

Fotocamera posteriore: doppia Sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP (f/1.7) con dual pixel PDAF, OIS Sensore ultra-grandangolare Sony IMX386 da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114°

Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX355 da 8 MP (f/2.0)

Audio: speaker stereo, no jack audio da 3,5 mm

Rete mobile: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA, mmWave su alcuni mercati), Dual 4G VoLTE

Connettività: Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo L1), NFC, USB Type-C 3.1

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Batteria: 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18 W

Sistema operativo: Android 12.

Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 12, ma sarà in prima linea per ricevere Android 13 non appena disponibile e potrà poi beneficiare di un supporto software di ben cinque anni.

Google Pixel 6a: prezzo e disponibilità

Google Pixel 6a arriva sul mercato italiano nelle colorazioni Verde Salvia, Grigio chiaro e Grigio antracite; il taglio di memoria disponibile è solo quello 6 GB + 128 GB e il prezzo di listino è di 459 euro. Google Pixel 6a è in preordine da oggi, 21 luglio, sarà acquistabile dal 28 luglio sia su Amazon.it che sul Google Store italiano e c’è una promozione di lancio da segnalare:

tutti coloro che effettueranno un preordine sul Google Store da oggi al 28 luglio riceveranno in regalo le cuffie Google Pixel Buds A-Series;

su Amazon.it, riceveranno le cuffie Pixel Buds A-Series in regalo solo gli acquirenti più veloci, ovvero i primi 500 a preordinare il Pixel 6a da oggi fino al 28 luglio: ecco il link diretto.

Oltre a questo, sono disponibili in preordine e all’acquisto anche le cover per Pixel 6a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro e c’è un’ottima notizia per tutti coloro che preferiscono acquistare su Amazon: da oggi, è possibile acquistare ufficialmente Google Pixel 6 da 649 euro, Google Pixel 6 Pro da 849 euro e le Google Pixel Buds A-Series da 99 euro.