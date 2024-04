Nelle ultime ore il colosso di Mountain View ha deciso di dotare Google Wallet di alcune novità tramite un aggiornamento di Google Play Services (v24.16), il servizio di Big G è già di per sé uno dei più comodi e utili offerti dalla società, non solo perché ci permette di dimenticare il portafoglio ed effettuare i pagamenti di cui necessitiamo utilizzando il telefono o lo smartwatch (visto che l’app funge da portafoglio digitale e consente di effettuare pagamenti tramite NFC), ma anche perché nell’app in questione possiamo archiviare tutta una serie di tessere di vario tipo.

Google Wallet come altri servizi riceve diverse attenzioni da parte dei sui sviluppatori, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto di recente come il servizio abbia ricevuto un nuovo sito e una nuova scorciatoia, come fornisca la possibilità di funzionare anche in assenza di connessione Internet, come in futuro sarà possibile aggiungere biglietti del cinema e carte d’imbarco in modo automatico, come permetta di archiviare manualmente biglietti e tessere fedeltà e come di recente abbia anche ricevuto alcuni miglioramenti lato sicurezza.

Le novità di oggi, come detto, non sono strettamente legate ad un’aggiornamento dell’app, quanto più ad un’update dei Google Play Services; scopriamo insieme cosa c’è di nuovo.

Google Wallet riceve il supporto American Express su Fitbit e altri miglioramenti

Come anticipato in apertura, Google Wallet sta ricevendo una serie di interessanti novità, la prima riguarda i dispositivi Fitbit: gli indossabili in questione più recenti, da qualche tempo non potevano più beneficiare del supporto American Express per effettuare i pagamenti, funzionalità rimasta prerogativa dei modelli più vecchi che ancora utilizzavano il sistema Fitbit Pay al posto di Wallet.

Sembra che Google abbia però deciso di ascoltare le numerose rimostranze degli utenti al riguardo, visto che Wallet sta finalmente ricevendo il supporto American Express per i dispositivi Fitbit.

Un’altra novità riguarda la possibilità di ricevere notifiche con aggiornamenti relativi ai pass all’interno dell’app, il changelog menziona solo “miglioramenti quando ti iscrivi per pagare i trasporti pubblici”, ma sembra che Google Wallet abbia ricevuto nuove “impostazioni di verifica” per i pagamenti di trasporto pubblico, permettendo agli utenti di decidere se autenticarsi prima di utilizzare una carta di credito o di debito durante i viaggi con i trasporti pubblici.

Il changelog menziona un’ulteriore novità che in realtà è già disponibile per gli utenti da qualche tempo, ovvero la possibilità di scansionare immagini con codici a barre o codici QR e aggiungerle come pass di Wallet.