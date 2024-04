Con il lancio di Galaxy AI, Samsung ha dimostrato un impegno importante nello sviluppo di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per tutti i suoi dispositivi. La One UI 6.1, che ha debuttato con la serie Galaxy S24, ha attirato l’attenzione di molti e sembra che la prossima versione dell’interfaccia del colosso coreano potrebbe spingere ulteriormente su queste funzionalità, con un focus maggiore sui video.

Se da un lato Samsung ha già affermato che l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo importante anche sui prossimi dispositivi indossabili, dall’altro non possiamo aspettarci che lo sviluppo di nuove funzioni per il pacchetto Galaxy AI venga meno. La One UI 6.1.1, la prossima versione dell’interfaccia di Android per i dispositivi dell’azienda, debutterà con i prossimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6 e dovrebbe introdurre nuovi pacchetti di funzionalità in tal senso.

I video IA saranno il focus di One UI 6.1.1

Secondo quanto riportato su X dal noto leaker IceUniverse, l’aggiornamento alla One UI 6.1.1 porterà con sé nuove funzionalità di intelligenza artificiale per i video. Sebbene si tratti ancora di rumor non confermati, il leaker non si sbilancia a tal proposito e non è ancora chiaro cosa porteranno nello specifico queste novità.

Alcune indiscrezioni vedono questo pacchetto di funzionalità video come qualcosa di simile a Sora di OpenAI, un modello di intelligenza artificiale molto avanzato in grado di generare video da zero in base al comando testuale impartito dall’utente. Si tratta di qualcosa di praticamente uguale alla generazione delle immagini, ma focalizzato sulla creazione di video.

Come già detto, non si hanno ancora dettagli precisi sulle novità IA che porterà con sé la One UI 6.1.1, ma sarà interessante vedere quale sarà l’approccio di Samsung e come potrebbe andare a migliorare l’esperienza degli utenti sui dispositivi Galaxy. La serie Samsung Galaxy S24 permette già di utilizzare l’IA per la funzione Instant Slow-mo per riprodurre video ad una velocità più lenta in galleria, dunque ci aspettiamo di vedere qualcosa di completamente diverso.

Giusto nelle scorse ore Samsung e Google hanno ribadito la bontà della loro collaborazione, anticipando l’arrivo di entusiasmanti novità legate all’intelligenza artificiale. La nuova versione della One UI, come già detto, debutterà con i nuovi pieghevoli del colosso coreano, che verranno presentati al pubblico durante il prossimo Galaxy Unpacked previsto per i primi di luglio.