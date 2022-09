Negli anni Google Maps è divenuto per tanti utenti uno dei servizi a cui non è possibile rinunciare e ciò per le tante funzionalità che offre, che vanno molto oltre rispetto a una “semplice mappa”: il colosso di Mountain View, infatti, è riuscito a creare una piattaforma che mette a disposizione tantissime funzioni e informazioni, spaziando dalle condizioni del traffico agli approfondimenti sulle attività locali (incluse quelle commerciali o quelle che si occupano di accoglienza e ristorazione).

In sostanza, Google Maps è uno strumento indispensabile sia nello svolgimento delle normali attività di tutti i giorni che quando ci si trova in viaggio, in quanto è capace di garantire agli utenti tutte le informazioni e le funzioni di cui possono avere bisogno.

Le quattro nuove funzioni in arrivo su Google Maps

Ma il team di Google Maps vuole continuare a migliorare il servizio offerto e nelle scorse ore ha annunciato di avere in programma l’introduzione di quattro novità, a partire da una funzionalità che permetterà agli utenti di percepire le “vibrazioni” che un determinato quartiere è in grado di regalare direttamente dallo schermo del telefono.

Combinando le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale con i tantissimi contributi che la community di Google Maps fornisce ogni giorno (come recensioni, foto e video), la nuova funzionalità permetterà di farsi un’idea di ciò che sarà possibile trovare visitando una determinata località:

Un’altra novità è rappresentata dall’introduzione di oltre 250 vedute aeree fotorealistiche di punti di riferimento globali, dalla Tokyo Tower all’Acropoli, garantendo così agli utenti un’esperienza più coinvolgente.

Ed ancora, sfruttando la modellazione predittiva, il team di Google Maps ha sviluppato un sistema che è capace di prevedere le tendenze di un determinato luogo per determinare come sarà il giorno dopo, la settimana dopo o persino il mese dopo. Grazie a questa funzione, se si visita uno dei luoghi che saranno supportati (si inizia nei prossimi mesi con Los Angeles, Londra, New York, San Francisco e Tokyo), sarà possibile avere tutte le informazioni necessarie per pianificare la propria giornata, incluse le previsioni sul possibile traffico dell’area interessata, sulle condizioni meteo e su quanta gente dovrebbe esserci nei locali scelti per mangiare.

Infine, il team di Google ha deciso di migliorare anche le ricerche con Live View, soluzione che dovrebbe aiutare gli utenti a trovare ciò che cercano in modo più intuitivo. Nelle città supportate (si inizia nei prossimi mesi con Londra, Los Angeles, New York, San Francisco, Parigi e Tokyo), sarà possibile usare tale sistema per cercare una determinata attività, per esempio uno sportello automatico per prelevare denaro e visualizzare quelli presenti nelle vicinanze, con tutta una serie di informazioni aggiuntive.

Inoltre, il team di Google Maps ha reso noto che metterà a disposizione di tutte le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori uno strumento che consentirà loro di misurare il consumo di carburante e i possibili risparmi per un singolo viaggio, per più viaggi o anche per l’intera flotta, così da permettere loro di valutare le soluzioni migliori per risparmiare carburante e per inquinare di meno.

In sostanza, Google Maps potrebbe dare un serio contributo per aiutare le aziende che si occupano di trasporti o consegne a lavorare in un modo molto più ecosostenibile.