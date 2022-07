La transizione da Google Pay a Google Wallet è in atto in questo momento e, siccome il fatto di rinominare un’app preinstallata avrebbe sicuramente rischiato di mandare in confusione gli utenti meno smaliziati, il colosso di Mountain View ha pensato bene di informare tutti gli utenti in modo chiaro del cambiamento in atto.

Google informa: Pay è diventato Wallet

Il roll out di questo importante aggiornamento, come probabilmente sapete già, ha preso il via un paio di giorni addietro: il servizio finora noto come Google Pay prende ora il nome di Google Wallet. In conseguenza di ciò, la precedente applicazione è stata rinominata e il suo logo è stato sostituito da quello nuovo. A dispetto di ciò, va comunque ricordato che la funzione di gestione dei pagamenti contactless, che salvo smentite è quella più nota e utilizzata del servizio, è ancora denominata Google Pay.

Il fatto di cambiare radicalmente nome e icona ad un servizio che fa parte della quotidianità degli utenti non è pratica comune, per questo motivo è sicuramente corretta la mossa di Big G di generare una notifica automatica informativa del cambiamento, in modo tale da evitare problemi anche agli utenti meno esperti.

Come potete vedere nello screenshot seguente in arrivo da Twitter, Google non fa altro che rendere l’utente edotto del nuovo nome dell’app, sottolineando la più facile accessibilità delle solite funzioni con il roll out di Google Wallet. Purtroppo, infatti, in Italia si tratta solo di un rinnovamento della UI, non v’è traccia di nuove funzioni.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Google Wallet arriva tramite un aggiornamento dell’app Google Pay distribuito attraverso il Google Play Store: nello specifico, si tratta dell’aggiornamento alla versione 2.150.460235810. Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento, sarà sufficiente cliccare sul badge sottostante che rimanderà direttamente alla pagina dell’app sul Play Store.

In via alternativa, è possibile scaricare il pacchetto APK tramite il portale APKMirror (pagina raggiungibile tramite questo link) e procedere manualmente con l’installazione e, quindi, con l’aggiornamento.

