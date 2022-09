Google non ha voluto aspettare l’evento del 6 ottobre, che vedrà protagonisti diversi altri prodotti, e annuncia già oggi Chromecast con Google TV (HD). Il nuovo dongle HDMI è pensato per rendere facile e più economico l’accesso all’intrattenimento online sulla TV: scopriamone insieme le caratteristiche, il prezzo di vendita per l’Italia e la data di uscita.

Chromecast con Google TV (HD) è ufficiale ed è più accessibile

Durante l’evento del 6 ottobre l’attenzione sarà concentrata su Google Pixel 7, Pixel 7 Pro e Google Pixel Watch, e la casa di Mountain View ha deciso di “anticipare” i tempi svelando Chromecast con Google TV (HD) già nella giornata di oggi. Big G ha lanciato tre generazioni del Chromecast originale (che risale ormai a 9 anni fa), oltre a Chromecast Ultra con supporto 4K HDR, e un paio di anni fa ha proposto Chromecast con Google TV, un prodotto che unisce le funzioni dei vecchi modelli all’esperienza di Google TV (che riunisce film, serie TV e non solo provenienti da tutte le app e gli abbonamenti).

Chromecast con Google TV (HD) è una versione più economica di quest’ultima: il design è praticamente lo stesso, il telecomando è incluso e le app compatibili sono le stesse. Si possono visualizzare i contenuti di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, YouTube, Apple TV+, Spotify e non solo. Si può eseguire il casting dal telefono, si possono visualizzare le foto e le videochiamate di Google Meet e tanto altro. E allora cosa cambia rispetto al modello più costoso, proposto a 69,99 euro? La versione HD supporta una risoluzione fino a 1080p HDR (invece che 4K).

La configurazione è semplicissima: basta collegare il dongle all’HDMI del televisore e seguire le istruzioni sullo schermo per accedere con l’account Google e collegarlo alla rete Wi-Fi (è disponibile un adattatore Ethernet opzionale per collegarlo direttamente al router). Il telecomando consente di navigare rapidamente tra i contenuti e rende il dongle HDMI un dispositivo separato dallo smartphone (configurazione iniziale a parte, che richiede l’app Google Home), fondamentale invece per le prime generazioni di Chromecast. Integra anche un pulsante per accedere velocemente a Google Assistant e ai suoi comandi vocali. Ogni membro della famiglia può creare il suo profilo con il suo avatar, in modo da dividere i contenuti preferiti.

Prezzo e uscita del nuovo Chromecast

Chromecast con Google TV (HD) è stato presentato oggi, ma sarà disponibile sul Google Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo a partire dal 18 ottobre 2022. Potrà essere acquistato in Italia nella colorazione Snow al prezzo consigliato di 39,99 euro, una cifra leggermente più bassa di quella suggerita dai primi avvistamenti di ieri.

