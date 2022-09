A dicembre dello scorso anno Google ha introdotto per tutti la funzione Ricordi nell’app Google Foto, tale funzione è stata particolarmente apprezzata dagli utenti, motivo per cui Big G ha deciso di aggiungere alcune novità.

Le novità introdotte per la funzione Ricordi

Ci sono diverse novità introdotte per la funzione Ricordi, la prima riguarda la possibilità di condividere interi ricordi con amici e familiari; la funzione, molto richiesta secondo Google, è già disponibile sull’app per Android e in seguito verrà rilasciata anche su iOS e su web.

Grazie al nuovo aggiornamento verranno anche mostrati molti più video agli utenti, saranno estrapolate clip in automatico dai video più lunghi per quelli che sono i momenti più significativi, mentre le immagini fisse saranno caratterizzate da un effetto zoom avanti/indietro e da musiche di sottofondo.

Inoltre in seguito sarà aggiunta la possibilità di personalizzare i Ricordi con stili diversi, come ad esempio cornici appositamente realizzate da artisti.

Nuovo editor per i collage in Google Foto

Un’altra novità introdotta riguarda un nuovo editor per i collage, disponibile sia su Android che su iOS, consentirà di selezionare le foto, riordinarle, assegnargli uno stile e regolare diverse opzioni per creare il proprio collage.

La nuova funzione sarà disponibile per tutti ma, gli utenti Pixel e Google One, avranno a disposizione maggiori possibilità di personalizzazione.

