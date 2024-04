La notizia era nell’aria, emersa una settimana fa in seguito alla scoperta di alcune stringhe di codice nel codice sorgente dell’app Google Tasks, ma adesso è ufficiale: l’app principale di Google per la gestione dei promemoria e delle attività integrerà in futuro i promemoria di Google Keep.

Con questa mossa il colosso di Mountain View punta a far sì che i promemoria diventino “parte” dell’ecosistema, rendendoli visualizzabili, modificabili e completabili da tutte le proprie app che li supportano, incluse Google Calendar e Google Assistant.

Google Tasks integrerà i promemoria di Keep

Google Keep è un’app multi-piattaforma di Google che permette di creare, modificare e condividere note, liste e promemoria. Proprio su quest’ultima potenzialità è da poche ore giunto un annuncio ufficiale dal colosso di Mountain View, che ne ha anticipato la futura integrazione in Google Tasks in modo da rendere tutti i promemoria accessibili da qualsiasi app li supporti.

“Nel corso del prossimo anno, i promemoria di Keep verranno salvati automaticamente in Google Tasks. Quindi, oltre ad accedere ai promemoria tramite Keep, potrai vederli, modificarli e completarli da Calendar, Tasks e Assistant. Questa nuova funzionalità renderà Google Tasks l’unica soluzione per la gestione delle tue cose da fare in Workspace. Pertanto, che tu stia salvando qualcosa da Keep, Gmail, Calendar, Chat, Documenti o Assistant, Google Tasks si assicurerà che sia tutto aggiornato e accessibile in tutti i prodotti Workspace che utilizzi.”

Come scaricare o aggiornare le app Google Keep e Google Tasks

Google non ha fornito tempistiche precise sull’implementazione di questa novità, limitandosi a invitare gli utenti a consultare il centro di assistenza dedicato per maggiori dettagli; è comunque molto probabile che questa novità possa essere fornita tramite un aggiornamento delle due app coinvolte.

Per scaricare o aggiornare le app di Google Keep e Google Tasks su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere le pagine dedicate sul Google Play Store (tramite i badge sottostanti) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.