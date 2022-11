Gmail è senza dubbio uno dei servizi più popolari e amati tra quelli offerti da Google, rappresentando una delle colonne portanti dell’intero ecosistema del colosso di Mountain View.

Essendo disponibile da quasi due decenni, gli utenti più vecchi potrebbero trovarsi con un elenco quasi interminabile di messaggi e, proprio per tale motivo, acquista grande importanza il motore di ricerca, necessario se si desidera trovare rapidamente una vecchia email contenente informazioni importanti.

Ebbene, il team di Gmail ha deciso di rendere più efficace il motore di ricerca del client Web di posta elettronica, introducendo un miglioramento già anticipato dal colosso di Mountain View lo scorso luglio.

Ecco come migliora la ricerca su Gmail

La novità introdotta dal team di sviluppatori di Gmail è rappresentata da un sistema di suggerimenti (che riguarda anche i contatti) che si basa sulle precedenti interazioni dell’utente.

In pratica, le ricerche terranno conto anche delle precedenti attività di ricerca dell’utente e ciò significa che anche i risultati saranno ottimizzati in base a ciò che si stava cercando in passato.

Il colosso di Mountain View ha spiegato che il suo auspicio è che queste modifiche siano in grado di rendere i risultati degli utenti tramite la ricerca di Gmail “più pertinenti e contestuali”.

C’è da precisare che questa nuova funzionalità richiede un accesso costante alla connettività dati e, pertanto, se si utilizza Gmail in modalità offline la nuova ricerca non funzionerà.

Si tratta di un miglioramento introdotto lato server che gli utenti dovrebbero notare immediatamente nel momento in cui accedono al client Web di Gmail (lo trovate seguendo questo link) e che si basa sulle tecnologie di apprendimento automatico a cui il colosso di Mountain View tiene particolarmente.

Stando a quanto è stato reso noto da Google, tale nuovo sistema di ricerca dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Gmail nel giro di un paio di settimane.