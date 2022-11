Reso noto lo scorso agosto e maggiormente dettagliato, poi, il mese successivo, il programma di “Anteprima pubblica” dell’app Google Home ha iniziato a concretizzarsi all’inizio del mese di novembre.

Il programma, accessibile tramite invito, consente agli utenti di provare le nuove funzionalità dell’app Home prima che queste vengano rese disponibili a livello globale: la prima novità, attualmente in fase di test, è la nuova interfaccia che stravolge completamente l’applicazione, pervadendola coi canoni del Material You e portandola in linea con molte altre app del colosso di Mountain View. Negli ultimi giorni, pare che un numero sempre maggiore di utenti stia accedendo alla nuova versione dell’interfaccia in anteprima.

Google Home: la nuova interfaccia in anteprima arriva a sempre più utenti

Già da qualche tempo eravamo a conoscenza del fatto che per Google Home ci fosse aria di cambiamento, dettato dal fatto che Google avesse concretizzato nel programma di “Anteprima pubblica”, un meccanismo per far testare in anteprima agli utenti tutta una serie di nuove funzionalità, prima di (eventualmente) distribuirle in forma globale. Per chi non lo sapesse, Google Home è il vero centro di controllo per la smart home che funge da telecomando (o controller) per i dispositivi dell’ecosistema Google (Nest, Chromecast) e per tutti gli altri dispositivi compatibili.

Il programma, attualmente, si sta occupando del test di una nuova interfaccia utente, completamente ridisegnata rispetto alla versione precedente, e attualmente accessibile tramite invito, ma sembra, ora, che questa nuova interfaccia stia raggiungendo un numero sempre maggiore di utenti, segno che Google stia a poco a poco smaltendo gli inviti in coda e che desideri accrescere il numero di feedback prima dell’eventuale rilascio pubblico che, allo stato attuale, non è ancora stato programmato.

Come funziona la nuova interfaccia in anteprima di Google Home

Come è possibile apprezzare dalla seguente galleria di immagini, rispetto alla vecchia interfaccia (presente nell’immagine di copertina), l’intefaccia dell’app Google Home è ora suddivisa in un numero maggiore di sezioni ed è esteticamente in linea con i dettami del Material You, introdotto dal colosso di Mountain View con Android 12.

La nuova interfaccia appare decisamente più gradevole e, secondo Big G, dovrebbe rendere l’app migliore da usare. Nello specifico, l’interfaccia in anteprima dell’app Google Home è suddivisa in cinque sezioni, accessibili tramite la barra di navigazione posta in basso:

Preferiti

In questa scheda vengono visualizzati soltanto i dispositivi (o le azioni) che l’utente vuole visualizzare, senza suddivisione tra le stanze. In alto, è presente la sezione “Illuminazione”, che mostra il numero di luci presenti nella casa e, una volta aperta, permette di controllare tutte le luci, le luci di una singola stanza o la singola luce.

Dispositivi

In questa sezione sono presenti tutti i dispositivi della casa, suddivisi per stanza. Tramite il tasto “+ Aggiungi”, è possibile configurare un nuovo dispositivo, scegliendo tra “Nuovo dispositivo” per i dispositivi a marchio Google (Google Nest, Google Chromecast) o “Funziona con Google” per collegare i dispositivi di terze parti come lampadine o prese connesse.

Automazioni

In questa sezione sono presenti le “Routine per la casa” e le “Routine personali”; vi è anche il tasto “+ Aggiungi” che consente di aggiungerne di nuove.

Attività

In questa sezione viene mostrata una cronologia delle attività recenti che si arricchisce, ad esempio, quando si verifica una routine.

Impostazioni

Da questa sezione è possibile controllare la casa, modificando l’indirizzo o il nickname, aggiungendo utenti, gestendo i dispositivi e i servizi e regolando varie impostazioni come “Privacy”, “Assistente Google”, “Notifiche” e tante altre.

Come accedere al programma di “Anteprima pubblica” e ottenere la nuova interfaccia

Per accedere al programma di “Anteprima pubblica” di Google Home, non è necessario scaricare una particolare versione dell’app o accedere ad un programma beta dal Google Play Store: basterà, infatti, richiedere un invito all’interno dell’app e attendere che venga accolto (l’utente verrà avvisato tramite una notifica).

Ecco come fare:

Aprire l’app Google Home, ed effettuare un tap sul pulsante “Impostazioni” dalla schermata iniziale. Nell’elenco, cercare la voce “Anteprima pubblica” ed accedervi. In questa schermata, che spiega all’utente i dettagli del programma, effettuare un tap su “Richiedi invito”. L’ultima schermata avvisa l’utente che è stato messo in coda. Da qua è anche possibile ritirare la richiesta dell’invito e rinunciare alla partecipazione al programma di Anteprima pubblica dell’app Google Home.

Come uscire dal programma e tornare alla vecchia interfaccia

Qualora siate stati accettati all’interno del programma di Anteprima pubblica ma non siate soddisfatti della nuova interfaccia dell’app Google Home, è possibile uscire dal programma in anteprima e tornare alla vecchia interfaccia, che verrà ripristinata almeno fino a quando quella nuova non diventerà la versione definitiva (ammesso che lo diventi).

Per uscire dal programma, è sufficiente recarsi nella scheda “Impostazioni”, scorrere l’elenco fino in fondo ed entrare nella sezione “Anteprima pubblica”. Da qua, basterà effettuare un tap su “Esci da Anteprima pubblica”: a questo punto, verrà visualizzato un pop-up che chiederà all’utente conferma della volontà di abbandonare il programma, avvisandolo che non potrà più testare le funzionalità in anteprima ma che potrà comunque chiedere un nuovo invito per partecipare al programma.

Effettuando un tap su “Rimani”, tutto resta invariato e Google Home mantiene la nuova interfaccia; effettuando un tap su “Esci da Anteprima”, invece, verrà ripristinata la versione standard dell’app.

Come scaricare o aggiornare l’app Google Home per Android

Per scaricare l’app Google Home su smartphone o tablet Android, o per aggiornarla alla versione più recente qualora l’abbiate già installata sul vostro dispositivo, basterà ricercare l’app sul Google Play Store o verificare la presenza di aggiornamenti. In alternativa, per raggiungere la pagina dell’applicazione sullo store del colosso di Mountain View, sarà sufficiente cliccare sul badge sottostante.

