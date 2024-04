Amazon ha confermato il mese in cui si terrà il Prime Day 2024 per bocca di Doug Herrington, CEO di Amazon Stores. L’attesissimo evento di shopping avrà luogo nel mese di luglio, anche se non sono ancora state comunicate le date precise: considerando i precedenti, possiamo però fare un paio di valide ipotesi.

L’Amazon Prime Day 2024 sarà a luglio: la conferma ufficiale

Attraverso un post su LinkedIn e su Instagram, Doug Herrington (CEO Worldwide Amazon Stores) ha annunciato che l’Amazon Prime Day 2024 si terrà nel mese di luglio. Si tratterà del decimo “compleanno” per l’evento, e dunque ci aspettiamo qualcosa di ancora più importante rispetto al “solito”. Lo scorso anno si è tenuto il Prime Day più grande della storia dell’azienda, con più di 375 milioni di prodotti venduti a livello mondiale e un risparmio di più di 2,5 miliardi di dollari su milioni di articoli dello store Amazon.

“Stiamo lavorando duro e pensando a nuovi modi per garantire risparmi ancora maggiori con l’evento di quest’anno“, ha infatti dichiarato Herrington, che purtroppo non si è sbottonato ulteriormente. Questo significa che per avere le date ufficiali precise del Prime Day 2024 dovremo aspettare ancora un po’: solitamente vengono annunciate solo a poche settimane dall’evento (lo scorso anno vennero diffuse solo a giugno, a meno di un mese di distanza).

Possiamo comunque fare un paio di valide ipotesi sulle effettive date: lo scorso anno il Prime Day si tenne tra l’11 e il 12 luglio, mentre nel 2022 toccò al 12 e al 13 luglio; trattandosi in entrambi i casi di un martedì e di un mercoledì, e considerando che solitamente siamo sempre intorno alla metà del mese, possiamo pensare a un Amazon Prime Day 2024 che si terrà tra il 9 e il 10 luglio oppure tra il 16 e il 17 luglio 2024.

Come capitato ultimamente, l’evento si potrebbe poi allargare un po’ alle ore precedenti, con offerte sui prodotti Amazon Seconda Mano, sui dispositivi, sui servizi Amazon (come Amazon Music) e non solo. Per il resto avremo sicuramente migliaia e migliaia di sconti su prodotti di tantissimi marchi, con ribassi per smartphone, tablet, PC, smart TV, smartwatch, cuffie, notebook, accessori, prodotti tech in generale e praticamente tutte le altre categorie merceologiche.

Differentemente dal Black Friday e da altri eventi come la Festa delle Offerte di Primavera (tenutasi lo scorso marzo), le offerte dell’Amazon Prime Day saranno riservate agli abbonati Amazon Prime, anche se nel periodo di prova (clicca qui se vuoi provare Prime gratis per 30 giorni). Le proposte saranno quasi certamente strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per le offerte di tutti i suoi eventi, con offerte in evidenza, disponibili per tutta la durata dell’evento, offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato, e offerte WOW.

Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati al riguardo. Nel frattempo, vi ricordiamo che per le offerte di tutti i giorni potete anche iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp.