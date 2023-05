Nella serata di mercoledì 10 maggio, a quattro settimane di distanza rispetto al rilascio della beta 1, Google ha rilasciato la nuova Beta 2 di Android 14, secondo step della seconda fase di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile della prossima release del sistema operativo del robottino verde, atteso per la fine dell’estate 2023.

UpsideDownCake si avvicina svelto alla stabilità della piattaforma e le novità emerse dalla nuova beta 2, unite a quelle emerse dalle precedenti versioni in anteprima, ci mostrano la direzione intrapresa dal colosso di Mountain View nello sviluppo del sistema operativo. In questo articolo, dunque, riportiamo tutte le novità emerse in seguito al rilascio della beta 2, novità che impatteranno in primo luogo sui dispositivi Made by Google (ma non solo).

Lo sviluppo di Android 14 è nel cuore della seconda fase

Con la precedente beta 1, lo sviluppo di Android 14 è entrato ufficialmente nella sua seconda fase e continua a seguire pedissequamente i piani preventivati da Google, che ha rilasciato la beta 2 il secondo mercoledì del mese di maggio.

Archiviata da un po’ la prima fase, ovvero quella delle Developer Preview (con la DP1 a febbraio e la DP2 a marzo), la seconda fase è entrata nel vivo e, al netto di sorprese, la beta 2 dovrebbe essere l’ultima versione in anteprima prima che venga raggiunta la tanto desiderata stabilità della piattaforma (che, secondo previsioni, arriverà a giugno).

Raggiunta la stabilità della piattaforma, sarà poi il momento degli ultimi affinamenti generali che saranno protagonisti delle ultime versioni in anteprima, che verranno rilasciate tra giugno e luglio, prima del rilascio definitivo in forma stabile atteso per la seconda parte dell’estate: Android 14, infatti, potrebbe arrivare già tra agosto e settembre 2023.

Le novità emerse dalle precedenti versioni in anteprima

Prima di passare al vero succo della notizia, ovvero le novità emerse dalla beta 2 di Android 14, è bene fare un breve riepilogo di tutto ciò che è emerso dalle precedenti Developer Preview 1, Developer Preview 2 e Beta 1:

Le novità della beta 2 di Android 14

Nella serata di ieri, nel raccontarvi del rilascio della nuova beta 2 di Android 14, avevamo riportato le novità che la stessa Google aveva illustrato all’interno di un post sul blog degli sviluppatori Android.

La community, tuttavia, corre veloce: installando effettivamente la nuova versione in anteprima su uno degli smartphone Google Pixel supportati (da Google Pixel 4a 5G in poi) o sull’emulatore di Android Studio, sono emerse tantissime ulteriori novità, segno che il sistema operativo di prossima generazione sta realmente prendendo forma.

Grazie al prezioso lavoro del solito Mishaal Rahman e di molti altri utenti della community, riportiamo tutte le novità emerse dalla Beta 2 di Android 14.

Prima di partire con la rassegna, decisamente corposa, è doveroso sottolineare che verranno fatti riferimenti ad alcune nuove funzionalità, ovviamente in fase di sviluppo, che erano già emerse dalle precedenti versioni in anteprima di Android 14.

Novità legate alla personalizzazione

Durante il keynote di apertura del Google I/O 2023, Android 14 non ha ricevuto parecchio spazio ma sono comunque state trattate alcune novità riguardanti la personalizzazione, alcune già disponibili all’interno della nuova beta 2 e altre che arriveranno nel corso dell’autunno.

Partiamo da queste (trattate più approfonditamente in un articolo dedicato) per poi passare a tutte le altre novità emerse in ambito personalizzazione emerse grazie al supporto dei membri della community.

Schermata di blocco personalizzabile

La schermata di blocco è uno di quegli aspetti che verrà rivisto con Android 14. Se ne parla già da tempo e, nella serata di ieri, Google ha messo in mostra alcune novità legate all’orologio, che potrà essere personalizzato dall’utente, e ai collegamenti rapidi che, a differenza di quanto succede con Android 13, potranno essere personalizzati.

Novità per gli sfondi

Oltre alla possibilità di aggiungere l’effetto di profondità agli sfondi (Cinematic Wallpaper), funzionalità che verrà introdotta il prossimo mese sugli smartpone Pixel, Google ha mostrato gli sfondi emoji (dei quali abbiamo già parlato in precedenza) e gli sfondi generati dall’intelligenza artificiale. Queste due possibilità debutteranno con Android 14 nel corso dell’autunno.

Il tema monocromatico in Material You torna disponibile per tutti

Dopo averlo reso disponibile con la DP2 e averlo nascosto con la successiva beta 1, il nuovo tema monocromatico in Material You torna disponibile per tutti con la beta 2 di Android 14 (Big G lo ha annunciato ufficialmente al Google I/O 2023).

La dimensione del carattere si modifica dai controlli rapidi

Già dalla DP2 di Android 14 erano emersi i lavori per aggiungere al sistema operativo una nuova “tessera” ai controlli rapidi che consentisse agli utenti di modificare la dimensione del carattere senza dovere raggiungere l’opzione dedicata all’interno delle impostazioni di sistema.

Questo collegamento rapido è visibile da tutti sulla nuova beta 2 e consente di modificare la dimensione del carattere fino al 200%.

Il pannello dei widget viene ottimizzato per i dispositivi dal grande schermo

La nuova beta introduce un’ulteriore ottimizzazione per i dispositivi dotati di un grande schermo (chiaro riferimento a tablet e pieghevoli).

Nello specifico, il selettore di widget del Pixel Launcher presenta un layout diviso in due parti: a sinistra c’è l’elenco dei widget mentre a destra viene mostrata l’anteprima del widget.

Ancora novità legate alla possibilità di impostare due sfondi live diversi tra home e schermata di blocco

Con la beta 2 di Android 14 cambia il “flag” (rispetto alla beta 1) per abilitare la possibilità di impostare uno sfondo animato differente per la schermata iniziale e la schermata di blocco. La funzionalità, tuttavia, rimane nascosta in prima istanza.

Novità per gli screensaver

L’opzione “Mostra controlli della casa” è ora visibile per tutti con la nuova beta 2 di Android 14, ammesso che il dispositivo supporti la complicazione dedicata al controllo di altri dispositivi per gli screensaver. Per raggiungere l’opzione, il percorso è “Impostazioni > Display > Salvaschermo”.

Novità nelle impostazioni di sistema

Archiviate tutte le novità della beta 2 legate alla personalizzazione, passiamo alle novità presenti all’interno delle impostazioni di sistema.

Nuova pagina “Velocità e compatibilità” nelle impostazioni dell’Hotspot

La beta 2 di Android 14 nasconde una nuova pagina (non è visibile di default) chiamata “Velocità e compatibilità” per le impostazioni dell’Hotspot Wi-Fi.

Da questa pagina, che sarà raggiungibile al percorso “Impostazioni > Rete e internet > Hotspot e tethering > Hotspot Wi-Fi”, sarò possibile scegliere in maniera esplicita la frequenza a cui verrà creata la rete Wi-Fi dell’hotspot (in precedenza, almeno sui Pixel, vi era l’opzione “estendi compatibilità” per abilitare la banda a 2.4 GHz).

Volumi separati per la suoneria delle chiamate e quella delle notifiche

Nonostante sia una delle novità più chiacchierate tra quelle di Android 14, gli slider separati per i volumi delle suonerie di chiamate e notifiche non sono ancora disponibili di default all’interno del sistema operativo ma restano ancora nascosti dietro un flag.

L’arrivo di questa funzionalità è controllato da un rilascio lato server e Google ha recentemente affermato che la funzione sarà resa disponibile in futuro.

Aggiornamenti sulla condivisione dei dati sulla posizione

Durante il keynote di apertura del Google I/O 2023 è stata annunciata una funzionalità che era già emersa con la DP1 di Android 14 e di cui abbiamo parlato, più nel dettaglio, in un precedente articolo.

In soldoni, Google sta lavorando all’integrazione della sezione sulla sicurezza dei dati di un’app, normalmente reperibile attraverso la pagina dell’app sul Google Play Store, all’interno del sistema operativo stesso. Più nello specifico, Google ha mostrato gli aspetti legati alla condivisione della posizione (“Data sharing updates for location”).

Con la beta 2 di Android 14 la funzionalità è stata inserita in mezzo alle impostazioni legate alla privacy (“Impostazioni > Sicurezza e privacy > Privacy“).

Conferma automatica del PIN di sblocco

Con Android 14 arriverà una nuova impostazione per far sì che il PIN di sblocco inserito venga “confermato automaticamente” nel caso in cui fosse quello corretto.

La funzionalità, già emersa in precedenza con la DP2, è ancora nascosta dietro un comando ADB e, qualora abilitata, è raggiungibile al percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Blocco del dispositivo”, effettuando un tap sull’ingranaggio presente a fianco della voce “Blocco schermo” (a quel punto si accede alle impostazioni della tipologia di blocco impostata, in questo caso il PIN).

Nuove pagine separate per “Lingua” e “Immissione”

Al percorso “Impostazioni > Sistema” era finora presente la pagina “Lingua e immissione”. Con la beta 2 di Android 14 la pagina è stata separata in due: “Lingua” e “Immissione” (via 9to5Google).

Nuova icona per la disinstallazione delle app dalle impostazioni

Con la beta 2 di Android 14 è stata ridisegnata l’icona (a forma di cestino) per disinstallare un’app tramite le impostazioni di sistema: questa ora risulta più minimal rispetto al passato. Potete apprezzare le differenze dalla seguente galleria d’immagini (via 9to5Google).

Nuova icona per la sezione “Sicurezza e privacy”

Oltre all’icona del cestino per la disinstallazione di un’app, la beta 2 di Android 14 introduce una nuova icona per la sezione “Sicurezza e privacy” nelle impostazioni di sistema. Ancora una volta, potete apprezzare le differenze dalla seguente galleria d’immagini (via 9to5Google).

Novità nelle opzioni sviluppatore

Passiamo ora a tutte quelle novità che riguardano le opzioni sviluppatore, ovvero quelle funzionalità già a buon punto dello sviluppo ma che sono disabilitate per default o quelle novità che arrivano proprio tra le opzioni sviluppatore.

La gesture indietro predittivo è disabilitata di default

La gesture “indietro predittivo” è una delle funzionalità la cui messa a punto sta richiedendo tanto tempo al team di sviluppo di Android.

I lavori, iniziati con Android 13, sono proseguiti con le varie versioni in anteprima di Android 14; sebbene la funzionalità sia stata annunciata ufficialmente da Google, nella beta 2 risulta ancora disabilitata per impostazione predefinita (ma può essere abilitata facilmente dalle opzioni sviluppatore).

Nuova opzione “Contrasto”

Con la beta 2 di Android 14 le Opzioni sviluppatore (“Impostazioni > Sistema > Opzioni sviluppatore“) guadagnano un la nuova opzione “Contrasto” che apre una finestra di dialogo attraverso la quale l’utente può regolare il livello di contrasto (tra standard, medio e alto).

Questa opzione rimpiazza il vecchio slider “Livello di contrasto” che era stato inserito (e poi rimosso) nelle precedenti versioni in anteprima (era all’interno delle impostazioni di accessibilità).

Altre novità della beta 2 di Android 14

Esaurite tutte le novità che abbiamo racchiuso in apposite sottosezioni, trattiamo ora le altre novità della beta 2 di Android 14.

Novità per i menu contestuali della schermata iniziale

Con la beta 2 di Android 14 vi sono alcune novità legate ai menu contestuali che si aprono quando si effettua una pressione prolungata sull’icona di un’app o su uno spazio vuoto all’interno della schermata iniziale.

Il menu contestuale che si apre quando si effettua la pressione prolungata su un’icona è stato rivisto: “Info app” e “Metti in pausa l’app” non appaiono più come semplici icone ma adesso hanno un’intera riga (come gli altri collegamenti del menu contestuale) a loro disposizione; inoltre, è possibile notare che sono spariti i separatori tra le singole voci ma ne sono rimasti solo due, a separare le opzioni offerte dall’app dalle opzioni legate al sistema come widget disponibili, mettere in pausa l’app o le info dell’app (via 9to5Google).

È cambiata anche l’animazione di comparsa di tutti i menu contestuali. In precedenza, questa modifica era nascosta e poteva essere abilitata attraverso un flag.

Nuova funzionalità per proteggere l’udito

Durante la sessione “Le novità nell’accessibilità di Android” del Google I/O 2023, il colosso di Mountain View ha messo in evidenza due novità in ottica accessibilità che debutteranno con Android 14.

Della prima, ovvero le “Notifiche flash”, ne abbiamo parlato in occasione dell’analisi delle novità della DP2. La seconda, invece, emerge per la prima volta.

Android 14 avviserà l’utente nel caso in cui verrà ascoltato dell’audio attraverso le cuffie ad un volume superiore rispetto a quello consigliato e per un lungo periodo temporale. La finestra di dialogo chiederà all’utente se vuole continuare l’ascolto o abbassare il volume.

Novità per la registrazione/condivisione parziale dello schermo

Una delle funzionalità in fase di sviluppo di Android 14, che tuttavia risulta ancora nascosta nella nuova beta 2, è la “condivisione parziale dello schermo”, una funzionalità che consente all’utente di registrare o condividere solo una singola app e non l’intero contenuto presente sullo schermo, in modo che eventuali notifiche o i contenuti della status bar non vengano catturati.

Previous Next Fullscreen

Novità per tastiere fisiche e trackpad/touchpad

Attaccando al dispositivo Android una tastiera fisica, l’utente potrà rimappare i tasti “CAPS LOCK”, “CTRL”, “META” e “ALT” attraverso la nuova pagina “Modifier keys” inserita nella nuova pagina dedicata alla tastiera di cui abbiamo parlato poco sopra (“Impostazioni > Sistema > Tastiera > Tastiera fisica).

Nel momento in cui un utente attacca una tastiera fisica con un trackpad o un touchpad “standalone”, sarà abilitato ad utilizzare le nuove gesture integrate per i trackpad. Queste verranno mostrate al percorso “Impostazioni > Sistema > Touchpad”.

Novità per la modalità Desktop

La beta 2 di Android 14 introduce ulteriori novità all’interfaccia della Desktop Mode, testimoniando che i lavori procedono dopo le novità emerse dalla precedente DP2.

Nello specifico, l’icona e il nome dell’app sono stati spostati a sinistra (prima erano al centro) ed è stata aggiunta una freccia, se cliccata, apre un menu contestuale.

Aggiornamento del modem sui Pixel 7

Stando a quanto riportato dall’utente Starks su Reddit, con la beta 2 di Android 14 è arrivato un aggiornamento per il modem dei Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Nello specifico, questo aggiornamento introduce il supporto all’aggregazione 4CC (di quattro diverse bande di frequenza o di range della stessa banda) su reti 5G di tipo SA. Le combinazioni possibili sono le seguenti:

n25-n41-n41-n71

n25-n25-n41-n41

n41-n41-n71-n71

n41-n41-n41

Non perderti: Recensione Google Pixel 7: ha tutto ciò che serve, anche un prezzo onesto e Recensione Google Pixel 7 Pro: lo smartphone premium da prendere senza fare un mutuo