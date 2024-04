Tra gli smartphone che si preparano a sbarcare sul mercato vi sono anche Sony Xperia 1 VI, OnePlus Nord 4 e OnePlus Nord CE4 Lite, protagonisti nelle scorse ore di nuove anticipazioni.

Il possibile prezzo di Sony Xperia 1 VI

Iniziando dallo smartphone di Sony, il cui lancio ufficiale è in programma per il 17 maggio, da Taiwan arrivano delle interessanti informazioni relative a quello che dovrebbe essere il suo prezzo (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Pare che il colosso nipponico possa lanciare Sony Xperia 1 VI a Taiwan ad un prezzo pari, al cambio, a circa 1.140 euro, leggermente più basso rispetto a quello del suo predecessore (lanciato ad un prezzo pari, al cambio, a circa 1.200 euro).

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, alla base del taglio di prezzo vi potrebbe essere la decisione del produttore di passare ad un display più “comune” sul suo nuovo modello, ossia con una risoluzione 2K (rinunciando al 4K).

Resta da capire se l’eventuale riduzione di prezzo di Sony Xperia 1 VI sia relativa esclusivamente a Taiwan o possa riguardare tutti i mercati in cui il device sarà lanciato.

Ecco i processori di OnePlus Nord 4 e OnePlus Nord CE4 Lite

Nelle scorse ore si sono diffuse in Rete anche le indiscrezioni relative a quelli che dovrebbero essere i processori di due nuovi smartphone di fascia media di OnePlus.

Il primo di tali device è OnePlus Nord 4, ossia una sorta di versione ribrandizzata di OnePlus Ace 3V, smartphone che dovrebbe poter fare affidamento su un processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

Tra le altre sue caratteristiche non dovrebbero mancare un display AMOLED da 6,74 pollici con refresh rate a 120 Hz, 12 GB o 16 GB di RAM, 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione, una fotocamera primaria da 50 megapixel e una batteria da 5.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W).

Passando a OnePlus Nord CE4 Lite, ad animare tale device vi dovrebbe essere un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Al momento non vi sono informazioni su quelle che potrebbero essere le altre caratteristiche del device.