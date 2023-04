Google è molto attenta nello sviluppo di funzionalità che possano migliorare il proprio sistema operativo Android dal punto di vista dell’accessibilità: in tal senso, infatti, spunta una probabile novità, legata al Material You, che vedremo su Android 14.

A proposito di Material You, il colosso di Mountain View è molto affezionato alla propria filosofia di design introdotta con Android 12. Molte applicazioni ufficiali di Google sono già state ridisegnate secondo i rinnovati canoni estetici e molte altre si apprestano a ricevere un tassello fondamentale di questo rinnovamento.

Una novità per l’accessibilità in arrivo con Android 14

Nello sviluppo di Android 14, giunto attualmente alla Developer Preview 2 e in procinto di passare alla seconda fase, ovvero quella delle beta (la beta 1 è attesa a giorni), pare che Google stia prestando molta attenzione alle funzionalità legate all’accessibilità.

Questa non è una novità per il colosso di Mountain View che ha già in passato implementato all’interno del sistema operativo del robottino verde tante funzionalità pensate proprio per quegli utenti a cui possono risultare utili: una tra le tante, giusto per fare un esempio, è la funzionalità Inquadratura guidata (“Guided Frame” in lingua originale).

Il team di sviluppo di Google si sta concentrando ora su una funzionalità che migliorerà ulteriormente l’esperienza utente sui propri smartphone, anche per quegli utenti che necessitano dell’attivazione del testo ad alto contrasto.

Il tutto è legato al Material You, filosofia di design che il colosso di Mountain View ha introdotto con Android 12 e poi evoluto con Android 13. Tramite il proprio motore (nome in codice Monet), il Material You estrae dinamicamente i colori dallo sfondo del dispositivo, creando una tavolozza di colori (che tiene conto degli eventuali problemi di contrasto tra i colori estratti) che poi pervaderà l’interfaccia utente in lungo e in largo, app e icone incluse.

Android 14 renderà il Material You più “leggibile”

Stando a quanto scovato dal solito Mishaal Rahman, pare che con Android 14 arriverà una novità legata al Material You per venire incontro a quegli utenti che, come detto poco sopra, necessitano dell’attivazione del testo ad alto contrasto.

In soldoni, Monet andrà a modificare i colori della tavolozza quando il testo ad alto contrasto è abilitato, scegliendone altri che offrano un contrasto ancora migliore: l’obiettivo è quello di migliorare la leggibilità e la visibilità complessiva dell’interfaccia e delle app.

In Android 14, Android's dynamic color engine ("monet") seems to be adding better support for users who enable "high contrast text" to improve visibility! Apps should look good for everyone, including those who rely on Android's accessibility features!

Per abilitare il testo ad alto contrasto, basta seguire il percorso “Impostazioni > Display > Dimensioni di visualizzazione e testo > Testo ad alto contrasto”.

Abilitando questa funzionalità su Android 13, il testo presenterà un contorno in colorazione opposta rispetto a quella di default (contorno bianco in caso di scritte nere e contorno nero in caso di scritte bianche).

Su Android 14, anche nel caso in cui eseguiate già la Developer Preview 2, non troverete questa novità in ambito accessibilità: essa, infatti, non risulta ancora abilitata.

Sempre più app ricevono il nuovo selettore dell’account

Tornando al presente, negli ultimi mesi sempre più app ufficiali di Google sono state ridisegnate secondo i canoni del Material You: alcune hanno già ricevuto il redesign nella sua forma completa; altre, invece, hanno ricevuto le novità in parte.

Oltre a portare all’interno delle app la nuova barra di navigazione, particolare già arrivato nella maggior parte di esse, il Material You interviene anche sui colori dinamici di sistema che pervadono l’intera app e sul selettore dell’account utente, leggermente rivisto rispetto al passato.

Proprio su questo ci concentriamo adesso. Il rinnovato selettore dell’account utente (mostrato nell’immagine sottostante a confronto con il vecchio) ha già raggiunto alcune app come Google Mesaggi, Google Calendar, Google TV e Consigli per Pixel ma, nelle ultime ore, ha iniziato a diffondersi su un numero crescente di applicazioni.

Nelle prossime settimane, infatti, verrà implementato in App Google (inclusa la sezione dedicata al Meteo), Gmail, Google Chat, Google Contatti, Google Drive, Google Foto, Google Keep, Google Maps, Google News, Google Play Libri, Google Play Store, Google Podcast, Documenti, Fogli e Presentazioni.

Non preoccupatevi nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto il nuovo selettore dell’account utente sulle app per cui è già disponibile: il rollout, come prassi, avviene in forma graduale e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nelle prossime settimane.

