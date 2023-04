Google ha da poco avviato il rilascio della beta 1 di Android 14, la prossima versione del sistema operativo del robottino verde che entra così nella seconda fase del percorso di sviluppo che durerà ancora svariati mesi prima del rilascio in forma stabile.

La nuova versione in anteprima di Android 14 arriva a circa un mese di distanza dalla precedente Developer Preview 2 e può essere installata su tutti gli smartphone compatibili, ovvero dal Google Pixel 4a 5G in avanti. Scopriamo tutti i dettagli.

Google rilascia la beta 1 di Android 14

Il secondo mercoledì del mese coincide nuovamente con il rilascio di una versione in anteprima di Android 14, la prima della seconda fase del lungo percorso di sviluppo iniziato a febbraio, già caratterizzato dal rilascio due Developer Preview (febbraio e marzo).

Il percorso proseguirà ora con le prime due beta (aprile e maggio) per poi avviarsi verso la stabilità della piattaforma, fase che sarà caratterizzata dal rilascio di (almeno) altre due beta (giugno e luglio) prima che venga confezionata la release stabile (attesa nella seconda parte dell’estate).

La nuova build rilasciata da Google è la UPB1.230309.14 e porta con sé le patch di sicurezza aggiornate ad aprile 2023 (le stesse rilasciate sui Pixel con l’ultimo aggiornamento mensile di Android 13).

Le note di rilascio

Prima di riportarvi il riassunto delle note di rilascio che accompagnano l’arrivo della beta 1 di Android 14, vi riportiamo le parole di David Burke, Vicepresidente della divisione Engineering di Android presso Google:

Oggi rilasceremo la prima versione beta di Android 14, basata sui nostri temi principali di privacy, sicurezza, prestazioni, produttività degli sviluppatori e personalizzazione degli utenti, continuando a migliorare l’esperienza del dispositivo su grande schermo su tablet, dispositivi pieghevoli e altro ancora. Abbiamo fatto progressi costanti nel perfezionare le funzionalità e la stabilità di Android 14 ed è ora di aprire l’esperienza sia agli sviluppatori che ai primi utenti. Android offre miglioramenti e nuove funzionalità durante tutto l’anno e il tuo feedback sul programma Android beta svolge un ruolo chiave nell’aiutare Android a migliorare continuamente. Il sito per sviluppatori di Android 14 contiene molte più informazioni sulla versione beta, inclusi i download per Pixel e la sequenza temporale del rilascio . Non vediamo l’ora di conoscere la tua opinione e ti ringraziamo in anticipo per il tuo continuo aiuto nel rendere Android una piattaforma adatta a tutti.

Lavorare attraverso i fattori di forma

Android 14 porta avanti il percorso di adattamento del sistema operativo per supportare i tablet e i dispositivi pieghevoli intrapreso con Android 12L e proseguito con Android 13.

Interfaccia utente più intelligente

Nel sistema operativo Android, le funzionalità sono implementate da due pacchetti separati ma ugualmente importanti: Framework e Interfaccia utente.

Ogni versione di Android cerca di apportare alcuni miglioramenti all’interfaccia utente del sistema; anche la nuova beta 1 di Android 14 introduce alcune novità in merito:

Nuova animazione “indietro”

L’esperienza di navigazione tramite gesti si arricchisce di una nuova animazione per la gesture “indietro”, più prominente durante l’interazione con l’app (e in palette con il colore dinamico del dispositivo) per migliorare la comprensione di cosa succederà andando indietro.

Nuovo foglio di condivisione

Si tratta di una novità emersa già in precedenza e della quale vi abbiamo già parlato in questo articolo. Gli sviluppatori possono aggiungere alle proprie app azioni personalizzate da sfruttare sul foglio di condivisione.

Maggiori capacità grafiche

Android 14 aggiunge nuove funzionalità grafiche che gli sviluppatori potranno utilizzare per far risaltare davvero la propria app.

Aggiornamento dell’API Path

I percorsi risultano ora “interrogabili” e “interpolabili”.

Novità in ambito personalizzazione

In questo contesto, Android 14 va a migliorare il supporto alle preferenze della lingua per le app (l’utente può scegliere una lingua diversa per ciascuna app).

Lo sviluppatore potrà configurare la propria app per aggiungere tale supporto in maniera automatica, senza dovere fornire un file LocaleConfig manualmente per ogni lingua.

Novità in ambito privacy

Le novità della beta 1 di Android 14 in ambito privacy vanno verso la protezione dei dati delle persone affette da disabilità (si concentrano, dunque, sull’accessibilità).



Il nuovo attributo accessibilityDataSensitive consente alle app di limitare la visibilità di alcuni dati specifici (o l’accesso ad alcune azioni) ai soli servizi di accessibilità che sostengono di aiutare gli utenti con disabilità.

Play Protect garantisce che le app scaricate dal Google Play Store siano oneste riguardo a queste affermazioni. Google TalkBack e altri servizi pensati per aiutare gli utenti con disabilità non saranno interessati da questo attributo.

Le app possono prendere in considerazione l’utilizzo di accessibilityDataSensitive per:

Proteggi i dati dell’utente (come dettagli personali o password in chiaro)

Impedisci che azioni critiche vengano eseguite involontariamente (come il trasferimento di denaro o il check-out in un’app per lo shopping)

Queste erano le note di rilascio condivise da Google che conclude l’intervento suggerendo agli sviluppatori di cominciare a testare le proprie app per il corretto funzionamento su Android 14.

Come di consueto, inoltre, nelle ore successive al rilascio, grazie all’apporto della community, emergeranno tutte le novità non divulgate direttamente da Google: seguiteci, pertanto, perché pubblicheremo presto un nuovo articolo contenente tutte le novità della beta 1 di Android 14.

Come installare la beta 1 di Android 14

A differenza delle Developer Preview, la cui installazione avveniva manualmente, la beta 1 di Android 14 può essere installata registrando al programma Android Beta uno degli smartphone compatibili:

Per registrare il proprio smartphone in modo da potere ricevere la beta 1 di Android 14, basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), raggiungere la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma. In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la beta 1 di Android 14 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”.

Cosa fare nel caso in cui lo smartphone sia registrato al programma beta di Android 13 QPR3

Anche nel caso in cui il vostro smartphone (compatibile) fosse registrato al programma di sviluppo di Android 13 QPR3 (attualmente siamo alla beta 2.1), vi verrà segnalata automaticamente la disponibilità dell’aggiornamento alla beta 1 di Android 14.

In questo caso vi sono alcune possibilità tra cui scegliere:

Procedere con l’installazione della beta 1 di Android 14. Ignorare l’aggiornamento alla beta 1 di Android 14 e attendere il prossimo aggiornamento del ramo Android 13 QPR3 beta; a breve dovrebbe arrivare un aggiornamento minore con le patch di sicurezza di aprile, mentre la beta 3, l’ultima di questo percorso di sviluppo intermedio, è attesa per il mese di maggio). Abbandonare il programma beta di Android 13 QPR3 e formattare lo smartphone per tornare all’ultima release stabile (quella rilasciata lunedì 10 aprile). Abbandonare il programma beta di Android 13 QPR3 e attendere il rilascio della seguente release stabile (che arriverà a giugno), evitando così la perdita dei dati.

